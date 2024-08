Rapid-Fans: „Ein traumhafter Europacup-Abend“

Der SK Rapid setzte sich gestern im Rückspiel gegen Wisla Krakau souverän mit 6:1 durch und stieg damit in die 3. Runde der Europa-League-Qualifikation...

Der SK Rapid setzte sich gestern im Rückspiel gegen Wisla Krakau souverän mit 6:1 durch und stieg damit in die 3. Runde der Europa-League-Qualifikation auf, wo mit Trabzonspor ein schwerer Gegner warten wird. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schabistyle: „Gratuliere der Mannschaft zu einer ausgezeichneten Leistung. Die wichtigsten Spieler noch schonen können. Perfekter Tag!“

GRENDEL: „Großartiger Sieg! Wo wir wirklich stehen, sehen wir gegen Sturm und dann gegen Trabzon.“

Adversus: „Das war insgesamt schon sehr beeindruckend. Schön auch zu sehen, dass man Sangaré zum Elfer antreten lässt, der sich das Tor verdient gehabt hätte.“

Starostyak: „Pflicht erledigt, auf souveräne und professionelle Art und Weise. Wisla war einfach richtig schwach, das hat den Unterschied noch mal deutlicher gemacht, weil wir ein sehr gutes Spiel gemacht haben. Kaygin gefällt mir als Option im Zentrum, bei Lang sieht man ob des Zeitpunkts seiner Einwechslung (trotz des Tores), dass er sich einen Status wieder hart erarbeiten wird müssen. Gut gemacht, weiter geht’s gegen die Türken.“

sulza: „Wir haben da heute richtig gut die Breite des Spielfeldes bespielt. Da war Wisla einfach überfordert. Noch nicht so gut hat aber meiner Meinung nach die Zusammenarbeit zwischen den Zehnern und den Außenverteidigern funktioniert. Da muss einfach besser übergeben werden.“

hyks: „Klare Verhältnisse in Hütteldorf. Souveräner und auch in dieser Höhe verdienter Sieg. Burgi beweist noch immer, wie wichtig er für uns ist. Jetzt voller Fokus auf Sturm.“

Julian1899: „Mein persönliches Highlight war der Jubel von Burgi und Sangaré nach dem 4:0. Echt unfassbar wie sich Mama bei uns bereits eingelebt hat, obwohl er erst vor einem Monat verpflichtet wurde.“

Fox Mulder: „Ein traumhafter Europacup-Abend in Wien Hütteldorf. Das hat Spaß gemacht! Drei Pflichtsiege eingefahren, Mannschaft eingespielt, jetzt kann es los gehen.“

Hugo_Maradona: „Dass der Burgi einen Hattrick gemacht hat ist so unfassbar wichtig. Für ihn und für uns. Ganz abgesehen davon, dass er ein geiler Hund und Rapidler durch und durch ist – wir werden ihn brauchen!“

Da Oide Bimbo: „Ein Europacup-Abend wie früher, zur Halbzeit sind wir ungläubig dagesessen und haben uns gefragt, ob das alles echt ist. Langsam verstehen wir, was Klauß´ neues System alles kann. Wäre unfair einen einzigen aus dieser geölten Maschine herauszugreifen, aber am meisten beeindruckt hat mich Momo Oswald und seine Entwicklung seit der letzten Saison: eine technisch versierte Kampfsau, sehr geiler Typ.“

Crüehead: „So will man Rapid sehen. Diese Vehemenz, dieser Drang nach vorne selbst nach 3, 4, 5 Toren. Hab nicht mehr alle Spiele der letzten Jahre im Kopf, aber das war eine beeindruckende Leistung von jedem einzelnen der am Platz stand. Bitte zeigt dieses Auftreten immer, dann macht ihr uns noch viel Freude!“

Silva: „Sehr starke erste Hälfte gegen gestern dann klar qualitativ zu schwache Polen. Das haben wir stark ausgenützt und hätten wohl sogar höher führen können. In Hälfte 2 hat man gesehen, dass ein paar Spieler vom zweiten Anzug und wohl gedacht etwas weniger Nachdruck ausreichen, damit der gleiche Gegner zumindest optisch nicht mehr klar unterlegen ist. Braucht man sicher nicht überbewerten, aber wäre doch schön gewesen ein zu null zu schaffen. Bin guter Dinge, dass die Mannschaft aus Hälfte ein auch in der Liga viel erreichen kann. Auf manchen Positionen wird man rotieren können, aber bei zu vielen wird es vielleicht etwas dünn.“

MaSTeRLuK1899: „Kurz gesagt, eine unfassbar starke Leistung von der gesamten Mannschaft. Das war über 90 Minuten einfach nur pure Dominanz. Aber so ehrlich müssen wir sein, der erste Gradmesser kommt am Sonntag. Keine Ahnung was die Polen für einen Spielplan gehabt haben, aber dass Oswald alleine in Halbzeit 1 gefühlt drei oder vier Mal alleine übers halbe Feld marschieren konnte, war schon ziemlich irre. Die beiden Außenverteiidger-Positionen dürften sich von einem ewigen Sorgenkind zu einem ziemlichen Luxusproblem entwickelt haben. Bolla, Auer, Böckle, Oswald und Vincze sind schon eine sehr ordentliche Besetzung. Nach den ersten paar Spielen könnte da gefühlt jeder jeden rausspielen. Besonders rausheben möchte ich Sangaré und Jansson. Jansson dürfte auch schon ein recht hohes Standing innerhalb der Mannschaft haben, zumindest tritt er mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auf wie noch vor ein paar Monaten. Der wird eine Waffe auf allen Offensivpositionen werden. Zu Sangaré wurde auch schon alles gesagt. Der ist einfach ein Transfer der Marke „gamechanger“, „absolut unrealistisch“ und „wtf wie haben wir den bekommen“.

Gunner: „Richtig gut gefallen hat mir, dass in vielen Umschaltmomenten drei, vier Mitspieler in vollem Tempo nach vorne mit gesprintet sind und wir so mehrmals eine richtig gute Strafraumbesetzung hatten. Das sollte im modernen Fußball zwar Standard sein, ich weiß aber nicht, ob und wann ich das zuletzt von Rapid in der Intensität wie in Halbzeit eins gesehen habe. Ansonsten dürfte das wie schon erhofft heuer eine Mannschaft werden können, die richtig Spaß macht, von hinten bis vorne sind da richtig spannende Spieler dabei. Einige sind schon richtig gut angekommen (Sangare, Raux-Yao, Jansson), einige brauchen noch ein wenig und sind teilweise noch zu verkrampft (hab das Gefühl speziell Beljo und Bischof wollen unbedingt was Besonderes machen und Tore schießen), aber das könnte in Summe schon sehr leiwand werden heuer.“

