Rapid-Fans: „Ernstnehmen, keine Experimente, dann brennt nichts an!“

Nach dem 3:0-Heimsieg über Anorthosis Famagusta sind die Rapid-Fans vor dem Rückspiel in der Bruthitze Zyperns natürlich optimistisch. Wir haben die Fanmeinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

schleicha: „Ich erwarte die Zyprer jedenfalls deutlich stärker als in Wien – am Ende zählt aber nur der Aufstieg, egal wie. Im Idealfall aber natürlich mit einem Sieg.“

weizi72: „Auch die können bei der Hitze nicht volles Tempo gehen und dazu sind sie fast alle viel älter. Ich mache mir ehrlich gesagt keine großen Sorgen. Man muss natürlich vorsichtig sein und versuchen das Tempo hochzuhalten und ja nicht den Gegner irgendwie unterschätzen.“

Lucifer: „Nicht der Gegner wir die Hürde sein, sondern die Kombo mit dem Klima wird es. Die Zyprer sind es gewohnt, wissen genau das Kräftemanagement zu bedienen und haben dadurch naturgemäß einen Vorteil. Ich bin eigentlich kein Freund von abwarten und defensiver Ausrichtung, aber ich würde auch im Hinblick auf unsere dünne Kaderdecke das Spiel auf Konter auslegen. Die müssen erst mal 3 Tore erzielen um in eine Verlängerung zu kommen… sprich sie müssen weitaus offensiver agieren als sie dies bei uns taten, somit ergeben sich Räume… Taxi und Arase würd es freuen, Kara auf die Bank und für die letzte halbe Stunde aufs Feld!“

Doena: „Wenn der Wetterbericht stimmt ist zumindest der Donnerstag der „kälteste“ Tag der Woche auf Zypern, auch wenn 37° natürlich noch immer ganz nett sind.“

sulza: „So passiv und harmlos wie in den ersten 45 Minuten des Hinspiels wird Famagusta sicher nimmer auftreten. Das war ja gar nix. Ansonsten gilt es, konzentriert und vor allem aktiv zu bleiben.“

bruno_conte: „Die Bilanz gegen Zyprer schaut gar nicht so schlecht aus. 8 Spiele und davon 2 Niederlagen – TV 15:11. Ein Xerl sollte möglich sein, wobei ich denke, dass das Spiel einen Sieger sehen wird. Ich hab´s schon mal nach dem Hinspiel geschrieben, die Schauspieleinlagen des Gegners sollten wir nicht unterschätzen – gilt speziell für Hofmann und Graho und natürlich auch für die übrige Defensive.“

Silva: „Auch ohne Auswärtsregel wäre ein frühes Tor für uns wohl die Entscheidung. Kann mir nicht vorstellen, dass die Zyprer diese G’nackwatsch’n verkraften würden und dann noch 4 Tore für die Verlängerung schießen. Dementsprechend natürlich nicht auf die Defensive beschränken, auch wenn man gleichzeitig nicht auf Teufel komm raus stürmen muss.“

schleicha: „Vor allem wirken die Zyprer nicht so als könnten sie uns über Pressing unter Bedrängnis bringen. Das sah sehr hilflos aus, wie sich Lafferty da in Wien alleine einen runterrannte. Das war nicht sonderlich schwer auszuspielen. Am Ende des Tages müssen wir einfach schauen, dass wir zu 100% auf dem Platz sind – und schauen, dass wir einfach selber Tore schießen.“

Green_White Anfield Devil: „Bitte wie gegen den WAC, von Anfang bis zum Schluss, konzentriert und kämpferisch agieren – dann kann nix schief gehen! Bei den Temperaturen und Fans, werden die Zyprioten anders auftreten als in Wien. Daher dürfen wir uns keine Passivität oder gar einen Fehlstart wie in Prag erlauben.“

Doena: „Ich kann mich nur wiederholen: bei so einem wichtigen Spiel darf man wirklich nichts riskieren, weder sollten Spieler geschont werden noch exotische Taktiken ausprobiert werden. Dank des Sieges gegen den WAC haben wir in der Bundesliga eh den Fehlstart vermieden, da vernachlässige ich eher die Altach Partie falls es notwendig ist als die am Donnerstag.“

steveme: „Wenn die Einstellung passt, wie es eigentlich eh 90% der Spiele der Fall ist, kommen wir drüber. Kara steht fast symbolisch dafür… die letzten beiden Spiele hat er gekämpft wie ein Löwe und ist gelaufen ohne Ende.. muss man auch lobend erwähnen. Rapid ist ihm jedenfalls alles andere als egal, auch Ullmann war wieder total ok!“

Starostyak: „Bei Ullmann bin ich mir nicht sicher, ob es in den ersten Spielen ein Fitnessproblem gab (nach dem Urlaub). In den letzten beiden Partien hat er auch Fehler gemacht, aber er marschierte wieder wie gewohnt mit, was ja zum Beispiel auch im 1-0 gegen den WAC gipfelte. Das war in den ersten Saisonspielen überhaupt nicht zu sehen!“

Glaukom2: „Die Voraussetzungen sind für beide Mannschaften gleich. Ich hoffe, dass sich unsere Spieler gut an die Wetterbedingungen anpassen. Wir werden übermorgen weiter kommen. Danach würde meiner Meinung nach die Transfermaschinerie in Betrieb gehen. Ich tippe: 2:0 für Rapid.“

flonaldinho10: „Motto: in der eigenen Hälfte aggressiv verteidigen und schnelle Konter fahren. Kara wird gegen Altach weit wichtiger sein, um den Abwehrriegel zu brechen, da kann man ihm in diesem Spiel eine Pause geben. Auer ist vor allem persönliche Neugier meinerseits ihn mal länger zu sehen und auch wenn ich weit entfernt von einem Arase-Basher bin, seine jüngsten Leistungen haben ihn nicht unverzichtbar gemacht.“

since-1899: „Wir haben im Hinspiel gezeigt, dass wir die bessere Mannschaft sind, und ein 3:0 im Rücken. Man hat aber angekündigt, dass man das Ganze erst als halbe Miete betrachtet. Daher werden wir Ernsthaftigkeit und Konzentration auf den Platz bringen und wenn wir das machen, dann kann absolut nichts schief gehen.“

ton1z: „Wichtig, dass Ljubicic wieder fit ist, wobei Knasmüllner es in den letzten Partien auch sehr gut gemacht hat. Kara würde ich mal eine Pause geben! Normal darf da nichts mehr anbrennen!“

