Rapid-Fans feiern Leo Greiml: „War eine Naturgewalt!“

Rapid gewinnt das Hinspiel gegen Zorya Luhansk mit 3:0 und schießt sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition für das Rückspiel heraus. Wir haben die Meinungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

Fox Mulder: „War der Sieg verdient? Nicht wirklich, vor allem nicht in der Höhe. Aber das ist mir heute natürlich vollkommen egal. Europa League wir kommen! Man of the Match selbstverständlich eindeutig der bärenstarke Greiml.“

Indurus: „Der Tanz in der Ukraine wird trotz wesentlich niedrigeren Temperaturen und gleicher Ausgangsposition ein wesentlich heißerer als jener auf Zypern.“

sulza: „Das Spiel hätten wir halt nie und nimmer 3:0 gewinnen dürfen, aber wurscht kann uns das eigentlich auch sein. Defensiv waren aber wieder Phasen dabei, in denen überhaupt nix funktionierte. Da fehlte die Ordnung, teilweise sind Spieler aus dem Zentrum viel zu weit und ohne Not herausgerückt um den Zweikampf dann doch noch zu verlieren und dann war das zentrale Mittelfeld auch kaum vorhandenen. Genau das gilt es abzustellen.“

Ernesto: „Die Mannschaft lebt – eine kämpferische Ausnahmeleistung – unfassbar. Der Gegner war stark, aber hinten immer wieder offen, das haben wir gut ausgenutzt. Am meisten freut mich aber, dass die Mannschaft funktioniert, es ist nur eine Frage der Zeit bis wir in der Meisterschaft wieder oben dabei sein werden – also so um den dritten Platz. Was aber nicht zu übersehen ist, dass die Mannschaft absolut am letzten Drücker unterwegs ist.“

Starostyak: „Im Europacup zu Hause haben wir irgendeinen Voodoo-Deal laufen, das ist ja völlig absurd. Wie kann man hier 3-0 gewinnen?“

El_aurare: „Greiml mit einer Wahnsinnspartie – allerdings auch ein Wahnsinn dass wir trotz Greiml sooo extrem viel hinten zugelassen haben. Ljubicic heute leider wieder nicht existent am Platz – das wirkt sich auf die ganze Abwehr aus.“

McKenzie1983: „Weltklasse Partie von Greiml! Das ist auch der Grund warum wir unserer Jugend vertrauen geben müssen. Dann kann man auch mal die Früchte ernten. [..] Warum Luhansk hinten so aufmacht. Keine Ahnung…. Die wollten wohl unbedingt was mitnehmen. Gott sei Dank waren die alles andere als treffsicher. Das Rückspiel wird nochmal heftig. Dass bei denen keiner vom Platz geflogen ist wundert mich aber auch. Da hat der Schiri einiges durchgehen lassen.“

Don Quixote: „Heute haben wir das Glück auch einfach erzwungen! Stark gefightet, gut gespielt gegen starke Ukrainer.“

irgendeiner: „Die haben uns einen Kampf angeboten, wir haben angenommen. Die Mannschaft hat bis zum Schluss alles gegeben (Grüll!!) und die Verteidigung war gar nicht so schlecht bzw. auch Strebinger sehr stark heute. Luhansk ist schon sehr stark, das muss man zur Kenntnis nehmen. Warum wir angeblich einen Flügel suchen statt eines defensiven Mittelfeldspielers, der auch öffnende Pässe kann, verstehe ich nicht, das war für mich auch heute eine Problemzone. Stojkovic eine absolute Verstärkung defensiv, v.a. fällt dann nicht so auf, wenn Arase den halben Platz beackert und oft 2 auf der Seite auf den Verteidiger anlaufen. da ist Stojkovic einfach abgebrüht.“

Lichtgestalt: „Heute war vieles top: Einstellung, Laufbereitschaft, Kampfgeist, Biss und last, but not least eine gehörige Saumasn.“

hooluna: „Das war Rapid. Dieser Kampfgeist und Wille zum Sieg war heute einfach nur schön zu erleben auf die letzten Wochen.“

Bojack: „Ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon einmal eine derartige Performance von einem 20-Jährigen bei Rapid gesehen habe. Nicht nur die Leistung am Platz, die war schon sehr gut, praktisch alle Zweikämpfe gewonnen, exzellent verteidigt, oft in höchster Not. Aber wie Greiml heute in Sachen Kampfgeist, Präsenz und Mentalität voran gegangen ist, nötigt mir höchsten Respekt ab. Da können sich so viele arrivierte Spieler eine Scheibe abschneiden. Und ehrlicherweise müssen wir alle hoffen, dass er nach dem 31.08. noch immer für Rapid aufläuft.“

bruno_conte: „Sehr nervenaufreibendes Spiel, bist du narrisch. Wennst so ein Spiel 3:0 gewinnst dann weißt du, dass der liebe Gott auf deiner Seite ist. Heute hat er/sie sich wohl als ein gewisser Leo G. verkleidet.“

Gunner: „Bitte einen ordentlichen Teil des Startgelds direkt auf die Konten der Herren Greiml, Stojkovic und Fountas weiterleiten und deren Verträge entsprechend verlängern. Danke! Luhansk im Mittelfeld und Angriff sehr stark, bei Ballgewinn irrsinnig schnell und präzise im Umschaltspiel, da waren regelmäßig fünf, sechs Angreifer in bzw. um unseren Strafraum. Haben sich meiner Meinung nach stärker präsentiert als Sparta. Auffällig, wie schon gegen die Tschechen, dass die einfach deutlich robuster sind, in der Zweikampfführung war da ein extremer Unterschied zu sehen. Daran müssen wir arbeiten. Defensiv sind sie aber anfällig, darum hoffe ich, dass wir denen dort zumindest ein Tor machen werden. Wird noch ein hartes Stück Arbeit, weiter sind wir da noch lange nicht. Sehr brav gekämpft heute die Burschen jedenfalls, spielerisch war nach den letzten Wochen nicht mehr zu erwarten, aber man hat den Fight angenommen. Bravo Rapid!“

Gascoigne: „Schade, dass wir heute nur so wenige im Stadion waren – das war heute in vieler Hinsicht Rapid, wie wir es lieben. Spielerisch war es überschaubar, aber der Kampfgeist hat gestimmt und das spezielle Europacup-Feeling, das wir schon so oft erleben durften. Keine Frage, das 3:0 ist sehr schmeichelhaft – aber wurscht! Alle 3 Tore waren auf ihre Art special, das von Taxi war wirklich toll gemacht, das von Ercan strotzte nur so vor Willen und Kampfkraft und die Zuckerflanke von Schick nach einem – an diesem Abend gut umgesetzten Zustellen und Pressen – mit dem Abschluss durch Grüll, der sich das wirklich verdient hat. Es liegt noch viel Arbeit vor Trainer und Mannschaft, um konstant gute spielerische Leistungen abrufen zu können – da kann so ein Motivationsschub an einem Tag, wo alles für uns läuft, schon einmal helfen.“

chris843: „Also Greiml war gestern Abend eine Naturgewalt. Unglaublich, was der Junge weggeräumt hat. Dazu wurde er auch immer wieder laut. Wenn der sich noch 1-2 Saisonen bei uns gibt, geht er als Abwehrchef um eine schöne Summe, sofern er natürlich verlängert. Ich würde Ihn ja irrsinnig gerne mal mit Wimmer im Verbund sehen. Glaube das würde passen. Grüll… Er macht einfach Spaß. Wie er da kurz vor Schluss den Außenspieler aussteigen lässt und in die Mitte zieht. Leider kommt da noch zu wenig raus, aber das ist eine Frage der Zeit. Danke Marco und möge dein Aufstieg ähnlich weiter gehen wie bisher. Stojkovic. Ich glaube zu ihm wurde schon alles gesagt. Er ist einfach ein Monster. Den willst du nicht als Gegenspieler. Ist sogar von der Bank aus noch lästig.“

