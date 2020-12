Rapid-Fans: „Mit Kampf und defensiver Stabilität besiegen wir Molde!“

Der SK Rapid steht vor dem Entscheidungsspiel gegen den norwegischen Topklub Molde FK. Ein 1:0, sowie jeder Sieg mit zwei oder mehr Toren Differenz...

Der SK Rapid steht vor dem Entscheidungsspiel gegen den norwegischen Topklub Molde FK. Ein 1:0, sowie jeder Sieg mit zwei oder mehr Toren Differenz reicht den Grün-Weißen zum Aufstieg in die K.O.-Phase. Wir haben die Erwartungen der Rapid-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengetragen.

schleicha: „Ich persönlich habe eher ein ungutes Gefühl. Der Spielstil liegt uns meiner Meinung nach überhaupt nicht. Trotzdem sind wir im Europacup daheim eine Macht. Ich hoffe wir können den Heimvorteil nützen und den Aufstieg fixieren.“

grubi87: „So wie sie uns im ersten Spiel hergespielt haben. Glaub einfach nicht, dass es nur an den Umständen lag. Dazu liegt uns ihr Spielstil gar nicht und wir können nicht mehr zu Null spielen. Fürchte unser letztes internationales Spiel diese Saison.“

Zuckerhut: „Sehe es ehrlich gesagt relativ gelassen. Wenn wir weiterkommen freue ich mich natürlich. Wenn nicht bin ich auch nicht böse, dass wir uns auf die Liga konzentrieren können.“

El_aurare: „Ein fitter Taxi mit Kara im Sturm wäre wahrscheinlich schon die halbe Miete – keine Ahnung ob man Taxi auch ein wenig bewusst geschont hat bzw. was da das Problem mit Schick war, aber es ist einfach so dass er in einem fitten Zustand einfach nicht zu ersetzen ist und bis zu seiner Verletzung die Mannschaft generell anders aufgetreten ist – natürlich fehlt jetzt auch noch Dejan, aber sein mitwirken in diesem Spiel wäre enorm wichtig!“

#17: „Das wird echt ein spannendes Spiel. Molde war im Hinspiel so überlegen, dass Rapid eigentlich kaum eine Chance hat, wären da nicht die Umstände mit dem Kunstrasen und dass es ein Finalspiel für Rapid ist. Von 3:0 für Rapid bis 0:5-Klatsche ist da alles möglich.“

steveme: „Wir brauchen dieselbe Disziplin und Laufbereitschaft, den Fokus zu 100% aufs Verteidigen wie letztes Jahr im oberen Playoff und auch gegen Hartberg. Gerade in diesem Spiel wo ein Tor reicht wenn man keins bekommt, muss man umso mehr alles ins Verteidigen werfen denn vorne machen wir bis auf ganz wenige Ausnahmen immer eins. Wir haben dann auch Demir als Joker für die letzten 15, 20 Minuten sollte es bis dahin noch 0:0 stehen, da kann man schon reagieren. Einem Rückstand möchte ich aber nicht nachlaufen, das kann dann bitter enden. Solang wie möglich das Spiel kontrollieren, tief stehen, dann kann gegen die nicht viel passieren. Vor allem rund um den 16er wird’s wichtig sein keine Pässe in die Tiefe, vor allem auf den Seiten zuzulassen, da müssen die Flügelspieler unsere beiden Außenverteidiger, Stojkovic und Ullmann, verlässlich unterstützen. In Eins-gegen-Eins Situationen sehe ich sie jetzt nicht so überragend, dass wir da nicht rechtzeitig wieder alles zumachen können, aber taktisch und vom Stellungsspiel sollten defensiv keine Fehler passieren. Auch was das verursachen von Freistößen betrifft, wenn schon taktisches Foul dann in einer neutralen Zone. Man kann natürlich einen unglücklichen Spielverlauf nie ganz ausschließen, aber eine Leistung wie das letzte Spiel gegen RB von der Einstellung und Konzentration in der Defensive und wir steigen auf, davon bin ich überzeugt.“

katnikpauer: „In Molde war Rapid echt immer einen Schritt zu spät. Und so lahm unterwegs. Ich denke schon, dass wir am Donnerstag anständig Revanche nehmen werden.“

Flo14: „Könnt ihr euch erinnern, wie wir von den Rangers in Ibrox plattgespielt wurden und wir dann zuhause die Schotten in die Schranken gewiesen haben? Das möchte ich diesmal auch sehen. Rapid muss kratzen, beißen und vorne die Bälle versenken. Dann schalten wir Molde aus!“

Rapidler_1899: „Ich persönlich rechne wieder mit einem Spiel wo wir alle 10 Jahre älter werden. Das Match wird ungefähr so ablaufen: Chancen kreieren wir von Anfang an, nur will der Ball nicht ins Tor. Irgendwann schießen wir dann doch das 1:0. Danach geht’s weiter mit’m „Vernebeln“. Je weiter das Spiel voranschreitet, umso mehr Konterchancen eröffnen sich uns, welche wir teils fahrlässig, teils stümperhaft liegen lassen. Molde wird über das gesamte Spiel nicht wirklich gefährlich aber ihnen reicht genau dieses eine Tor und genau diese Angst vor dem Lucky Punch lähmt unsere Mannschaft in der Schlussphase. Molde rennt an, drückt uns hinten rein und wir sind nur noch mit Ball wegschlagen beschäftigt. Nachdem 5 Minuten Nachspielzeit angezeigt werden, geht das ASB [Austrian Soccer Board, Anm.] empört durch die Decke. 5 Minuten die sich wie 5 Stunden anfühlen. Nach langen 95 Minuten und unendlichen Sekunden drauf, pfeift der Schiedsrichter ab. Das ASB stürzt ab. Hinter den Bildschirmen und vor den Fernsehgeräten sitzen verschwitzte Rapid-Fans, die sich ihre Freude aus dem Leib schreien und die halbe Nachbarschaft daran teil haben lassen. Danach wird von Wunschgegnern fürs 1/16 Finale phantasiert.“

Wuifal: „Auf Grund unserer neu gewonnen Heimstärke glaube ich, dass wir eine durchaus gute Chance haben. Molde war im Hinspiel sehr gut, haben mich sehr positiv überrascht. Spielstark und technisch versiert! Wenn dann müssen wir über den Kampf in die Partie kommen, erspielen werden wirs wohl nicht, da sind sie über uns anzusiedeln. Aber wenn wir das Didi‘sche Prinzip mit resoluter Zweikampfführung, schnellem Umschalten nach Ballgewinn konsequent umsetzen, spielen wir 2021 weiter in Europa!“

schleicha: „Sehr schade, dass wir gar keine Fans im Stadion haben dürfen bei so einem wichtigen Spiel. Das könnte in so einer Situation schon nochmal für die paar Prozente extra sorgen, wenn das Stadion ab Minute 1 wie so oft im Europacup am Eskalieren ist.“

Grüner-Wiener: „Eikrem gehört aus dem Spiel genommen.“

