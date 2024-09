Rapid-Fans: „Noch einmal alles reinhauen und dann durchschnaufen“

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den SC Braga trifft der SK Rapid auf RB Salzburg. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel gegen die...

Nach dem 2:2-Unentschieden gegen den SC Braga trifft der SK Rapid auf RB Salzburg. Was erwarten sich die Fans von dem Spiel gegen die Mozartstädter, die makellos in die neue Saison gestartet sind? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gargamel_1899: „So, Braga-Spiel vorbei, dann widmen wir uns dem nächsten. Wenn wir so auftreten, ist was möglich. Wird aber hart und Red Bull Salzburg ist besser ausgeruht als wir. Wäre mit einem X zufrieden.“

SandkastenRambo: „Gut, dass derzeit nicht viel Zeit zum Nachtrauern ist. Noch einmal alles reinhauen und dann ein bisschen durchschnaufen.“

Crüehead: „Ich bin mittlerweile leider wieder am harten Boden der Realität angekommen, RB Salzburg scheinbar um einiges stärker als noch letzte Saison. Zwei Tage mehr Pause und wir mit einer anstrengenden Donnerstag-Partie. Tippe auf ein optimistisches 1:1. Wäre schön, wenn wir Hütteldorf tatsächlich zum Heim-Bollwerk machen könnten. Endlich. Ein Sieg, und alles wäre wieder dufte. Eine Niederlage und wir sind wieder im Mittelmaß angekommen. Für mich ein sehr richtungsweisendes Match, dem ich mehr entgegenfiebere als der morgigen Partie. Möchte nicht schon wieder in Pessimismus und Raunzerei versinken.“

Waldratte: „Ich bin überzeugt, dass es zu mindestens wieder eine spielerisch und kämpferisch gute Leistung werden wird, weil Umfeld (volles Haus) als auch Gegner passen – mal schauen, ob es auch zu Punkten reicht. Die Mannschaft kann (situativ) sehr gute Leistungen abrufen – Klagenfurt & BW Linz haben allerdings gezeigt, dass man dazu nicht immer in der Lage ist.“

Ernesto: „Salzburg ist heuer schwierig. die sind wieder geil auf einen Titel und haben eine tolle Truppe und einen smarten Trainer. nachdem ich mich am Freitag in den verdienten Urlaub auf eine kleine kroatische Insel werfe für zwei Wochen, werde ich mir dort das Spiel in aller Gemütlichkeit bei einem Bier auf der Terrasse gönnen! Wenns unangenehm wird schweife ich mit dem blick zur Seite und blicke dann aufs Meer.“

laotse: „jeder Punktgewinn ist positiv, damit der Flow erhalten bleibt.“

Zidane85: „Schätze Red Bull stärker als Braga ein momentan! Wird schwer.“

Varimax: „Könnte mir ein klassisches RB Spiel vorstellen, wo wir eh brav mitspielen und am Ende sowas lesen wie, „teilweise gute Phasen, aber Niederlage verdient“.“

Tomy14: „Klassische Partie gegen RB die komplett zum falschen Zeitpunkt kommt. Da können wir selbst mit einer guten Leistung am Ende wieder mit 0 Punkten dastehen. Ich gehe davon aus, dass die Mannschaft kämpfen wird und alles gibt um etwas mitzunehmen – ob das gegen das heurige RB reichen wird man sehen.“

Rene1987: „Wird ein hartes Spiel. Ich hoffe auf einen Sieg (egal wie), aber ein Unentschieden wäre in Anbetracht der Situation auch ok. Hoffe die Mannschaft lässt sich von den Rückschlägen jetzt nicht verunsichern. Wird mental und körperlich hart, Salzburg ist gut im Flow.“

Mmoch1ui: „Spiel gegen RB wird sehr schwer – aber ich sehe es so: Niederlage wäre in der aktuellen Situation die Erwartung und für mich auch ok, wir haben mental und körperlich in den letzten Tagen sicher einiges verbraucht. Punktgewinn bei Unentschieden ok, Sieg unwahrscheinlich wäre aber geil.“

Boidi: „Noch keine Minute von den Bullen heuer gesehen, daher kann ich sie nicht einschätzen. Nachdem nachher Länderspielpause ist würde ich mit der besten Elf spielen, auch Cvetkovic mal testen ob er zwei Spiele durchhält, danach ist ja eh Pause. Spannend wird nur ob vorne Burgi/Jansson und dahinter Schaub spielt oder doch Burgi/Beljo und dahinter Jansson.“

Segafredo: „Da danach eh Länderspielpause ist, kann man fast nochmal in Bestbesetzung starten, sofern nach gestern alle halbwegs frisch sind. Grgic ist auch wieder retour. Abgesehen davon muss man eventuell bei Cvetkovic schauen, ob zwei intensive Spiele hintereinander schon sinnvoll sind.“

Tobal12345: „Bin aktuell einfach gern im Stadion, stimmungstechnisch geht da aktuell sehr viel, freu mich auf die Partie, RB ist Favorit, aber der Ball ist bekanntlich rund.“

SCR1978: „Irgendwie ist ein bissl die Luft grad weg bei mir nach der gestrigen 2:0 Führung dann noch die zwei Tore so zu bekommen — darum erwarte ich mir vom Sonntag quasi gar nichts.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und Red Bull Salzburg.