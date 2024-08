Rapid-Fans: „Schwieriger Gegner, nicht unschlagbar“

Der SK Rapid trifft heute in der 3. Runde der Europa-League-Qualifikation auf Trabzonspor. Nachdem wir den Gegner bereits ausführlich analysierten wollen wir uns ansehen...

derfalke35: „Schwieriger Gegner, aber natürlich nicht unschlagbar. Wichtig wird sein, ein gutes Ergebnis in der Türkei für das Rückspiel zu erzielen.“

schleicha: „Es geht wirklich Schlag auf Schlag in dieser Phase der Saison – meine Erwartung an die Mannschaft ist eine gute Leistung. Je nachdem, was Trabzonspor abruft, ist da meiner Meinung nach von ‚trotzdem eine Niederlage‘ bis hin zu einem Auswärtssieg alles drin. Man muss aber auch vorsichtig sein, dass man die Erwartungen nicht zu hochschraubt, weil auch die Sturm-Partie hätte ganz anders laufen können, wenn Zvonarek beim ‚Elfmeter‘ nach dem Corner den Ball trifft oder die Aktion gegen SP reingeht. Wichtig wird aber in der Türkei sein, dass wir uns nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch von (hoffentlich nur hypothetischen) zwei Toren Rückstand. Man sah gestern bei Twente, wie schnell es gehen kann und man hat ein brauchbares Ergebnis fürs Rückspiel. Gerade ohne Auswärtstorregel braucht man sich daheim dann auch nicht vor jedem Gegentor fürchten, als wäre es das Ende. Wenn ich mir etwas wünschen kann, dann wäre es ein sensationeller Auftritt mit 3+ Toren mehr als Trabzon, womit das Rückspiel zur Formsache würde. Eher unwahrscheinlich, aber gut, wünschen kann ich mir ja, was ich will.“

little beckham: „Heute ist alles drin, die Vorzeichen könnten fast nicht besser sein. Wir sind super in Form, können bis auf Bolla aus dem Vollen schöpfen und reisen mit viel Selbstvertrauen an. Gleichzeitig haben wir nichts zu verlieren, der Druck liegt bei denen. Auswärts zuerst ist ebenfalls ein kleiner Vorteil. Und die sind noch nicht im Ligabetrieb. Da geht was! Tippe auf ein respektables 1:1 – dann wäre alles offen in Hütteldorf!“

revo: „Die türkische Liga beginnt erst am Wochenende nach dem Hinspiel. Trabzonspor muss zu Sivasspor. Sprich, deren einzigen Pflichtspiele soweit waren jene gegen die Slowaken. Kleiner Vorteil für Rapid in der Hinsicht.“

Sterz: „Auf dem Papier sehe ich die Türken als 70:30 Favoriten. Es wird zwei außerordentliche Leistungen benötigen, um diese Hürde zu nehmen. Als Vorteil sehe ich die Spielanlage von Rapid, mit der Trabzon sehr wahrscheinlich Probleme haben wird, und ich erwarte persönlich zwei sehr knappe Partien. Rapid wird überraschen und mit einem Gesamtscore von 2:1 in die EL-Playoffs einziehen.“

SCR_Simon: „Es wäre gottverdammt so wichtig, hier einfach drüber zu kommen (egal wie) und eine EC-‚Gruppe‘ zu fixieren. Mit dem Millionenregen können wir a) am Transfermarkt voll angreifen (und wenn erst nächste Saison, nachdem heuer schon viel steht) und b) sind wir für viele Spieler & Sponsoren attraktiver.“

Grambamboli: „An zwei sehr guten Tagen ist Trabzonspor wohl zu schlagen. Ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage (1:0, 2:1) und wir haben gute Chancen, im Rückspiel den Aufstieg zu fixieren.“

bw_sektionsbg: „Ich sage wir verlieren auswärts 2:0 und daheim wird es dann ein heroischer Kampf im Hexenkessel bei 30 Grad mit einem 4:1 nach Verlängerung.“

Lucifer: „Es wird ganz darauf ankommen, welchen Schwung wir aus der Sturm-Partie mitnehmen können. Ich erwarte mir gegen die Türken nicht wirklich viel, dafür sind die Automatismen noch nicht griffig genug und auch das Stellungsspiel und die Bewegung in der Defensive ist noch nicht sattelfest genug!“

Boidi: „Kann Trabzon kaum einschätzen, gegen die Slowaken haben sie sich jedenfalls nicht mit Ruhm bekleckert. Wir sind wohl leichter Außenseiter, aber unmöglich ist da sicher nichts. Auswärts ein Unentschieden oder eine knappe Niederlage und dann im Weststadion in einem epischen Fight aufsteigen.“

Dzekson: „Ich habe mir die erste Halbzeit des Rückspiels von Trabzonspor angesehen. In dieser hatten die Slowaken die beste Chance, jedoch wurde die sehr gute Gelegenheit vom Torhüter abgewehrt. Man hat gemerkt, dass der Spielfluss und der Rhythmus bei Trabzonspor noch nicht ganz da sind. Ich würde auch sagen, dass die türkische Abwehr von uns auch durchaus zu knacken ist. Auf der anderen Seite gibt es vorne gute Männer, die eine Grundgeschwindigkeit und Technik vorweisen können. Vor allem muss Oswald auf seiner Seite auf Trezeguet aufpassen, welcher hier und da recht locker an seinen Gegenspieler vorbeikam und gefährliche Situationen einleitete.“

Lichtgestalt: „Wir sind aus meiner Sicht Außenseiter, aber nicht chancenlos. Wird viel vom Spielverlauf in der Türkei abhängen. Angesichts der möglichen Gegner im ECL-PO bei Ausscheiden gegen Trabzon gehe ich aber de facto fix von einer Gruppe aus.“

