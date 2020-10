Rapid-Fans: „Selbst gegen eine Arsenal-B-Mannschaft wird es sehr schwer“

Der SK Rapid trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf den Arsenal FC. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem heutigen Europacup-Spiel von...

Der SK Rapid trifft heute in der Europa-League-Gruppenphase auf den Arsenal FC. Wir wollen uns ansehen was die Fans vor dem heutigen Europacup-Spiel von ihrer Mannschaft erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Gunner: „Die Arsenal-Aufstellung vom letzten Wochenende sagt nicht viel aus, da wird’s wohl einige Umstellungen bei den Gunners geben, in der EL-Gruppe spielt da in der Regel die zweite Garnitur. Wird natürlich trotzdem schwer, da kommen schon einige sehr starke Jungs nach bei Arsenal. Erwarte aber trotzdem, dass wir uns gut behaupten werden. Und defensiv ist Arsenal immer verwundbar, tippe auf ein Unentschieden.“

skyline: „In der 1. Halbzeit gegen ManCity hat man eh schon schön gesehen wo die Schwächen und Stärken von Arsenal liegen: Defensiv sind sie anfällig, mit schnellem Umschaltspiel geht da was. Vorne sind sie aber extrem gefährlich mit den pfeilschnellen Auba, Saka und Willian. Die kann man fast nicht kontrollieren. Bin irrsinnig gespannt wie wir uns präsentieren werden. Die nicht volle Hütte ist sicher ein Nachteil für uns in der EL, ich rechne aber trotzdem damit, dass die Gunners uns unterschätzen werden. In der EL sind die schon so oft umgefallen…“

flanders: „Arsenal lebt nur noch vom Namen. Jeder der regelmäßig PL schaut wird bestätigen, dass die sportlich seit Jahren bis auf einige Ausnahmen eigentlich bescheiden spielen. Einzelne Spieler stechen raus, als Mannschaft funktionieren die überhaupt nicht. Daher ein super Los für uns. Klingender Name, aber da ist sicher was drinnen. Da haben wir im Europacup schon stärkere Mannschaften zu Besuch gehabt wo dann trotzdem was gegangen ist oder wir nur knapp verloren haben.“

bronaldo: „Seit Arteta bei Arsenal ist, befinden sie sich auf dem 4. Platz der Formtabelle. Nur Liverpool und die Mannschaften aus Manchester sind besser. Wenn man sich nur vorstellt, dass Aubameyang, Lacazette, Saka, Willian und Pepe auf unsere Defensive zurennen, kann einem Rapidler nur übel werden. Natürlich darf man unsere Mannschaft nicht unterschätzen und Arsenal wird sicherlich den einen oder anderen Topstar draußen lassen, jedoch wäre alles andere als eine Niederlage eine Sensation. Natürlich hoffe ich jedoch falsch zu liegen und ein Rapid zu sehen, welches die Topmannschaft aus London wegbombt.“

MarkoBB8: „Wir sollten uns einfach von unseren besten Seite zeigen, das Spiel ist eine Belohnung für die harte und gute Arbeit, das Ergebnis ist zweitrangig, solang man nicht komplett untergeht.“

schleicha: „Egal wie schlecht Arsenal drauf ist, können die uns problemlos zerlegen. Einfach auf Grund der in allen Bereichen massiv höheren Qualität an Einzelspielern. Unsere Chancen werden also in erster Linie davon abhängen wie Arsenal auftritt. Haben die Londoner einen guten Tag, ist ein Spiel mit Ausgang wie bei der RB-Partie im Frühjahr problemlos drinnen (5+ Gegentore). Passt die Mannschaftsleistung bei Arsenal nicht zu 100% muss noch dazukommen, dass die wichtigsten Spieler einen schwächeren Tag haben, weil da eben auch ein einziger schon reichen kann, wenn er aus drei Halbchancen drei Tore macht. Und dann gilt es natürlich auch, dass wir am absoluten höchstmöglichen Niveau agieren. Wichtig wird es sein, möglichst lange kein Gegentor zu erhalten. Dann ist immer was drinnen – und ein Punktgewinn gegen Arsenal könnte in der Gruppe noch extrem wichtig werden.“

Flo14: „Natürlich haben wir bei guter Leistung eine realistische Chance gegen eine zusammengewürfelte Arsenal-Mannschaft. Wir brauchen uns nicht klein bzw. Arsenal extra groß zu machen.“

IKomsija: „Neben dem Grund, dass die wahrscheinlich auch unter normalen Umständen nicht mit der Stammelf nach Wien geflogen wären, ist das im Moment steigende Infektionsrisiko auch kein Nachteil für uns. Ich denke die sind so überzeugt, uns auch mit einer B-Mannschaft zu besiegen und werden es nicht riskieren einen Ihrer Topstars gegen uns aufs Spiel zu setzen. In den nächsten beiden Spielen in der Liga geht es auch gegen Leicester City und Manchester United, da wären sie wohl deutlich mehr geschwächt als wenn sie gegen uns mit ihrem Stammpersonal spielen. Selbst wenn dann eine komplette B-Mannschaft in Wien am Feld steht brauchen wir eine Klasseleistung um zumindest einen Punkt mitzunehmen.“

revo: „Ja, Arsenal ist Arsenal. Aber das Arsenal, das hier alle aus dem Fernsehen kennen, hat nichts mit dem Arsenal zu tun, das am Donnerstag in Wien Hütteldorf auflaufen wird. Alles andere wäre eine noch größere Überraschung als ein Rapid-Sieg.“

schleicha: „Auch die „B-Mannschaft“ ist ein richtig dickes Brett mit Leuten wie Partey und Willian. Trotz allem, wird es viel auf die Tagesverfassung ankommen und ob wir als Team geschlossen auftreten. Ich sage wir müssen zwei schießen, weil eines fressen wir gegen diese Offensive wohl fix. Traue aber umgekehrt Fountas & Co. durchaus zu gegen Arsenal auch zwei Mal zu treffen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Europa-League-Spiel gegen Arsenal.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!