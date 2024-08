Rapid-Fans: „Starker, couragierter und sehenswerter Auftritt“

Der SK Rapid kam gestern gegen den SC Braga nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und schied damit im Europa-League-Playoff aus. Die Hütteldorfer dürfen aber,...

Der SK Rapid kam gestern gegen den SC Braga nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und schied damit im Europa-League-Playoff aus. Die Hütteldorfer dürfen aber, wie der LASK, in der Conference League weiterspielen. Die Mannschaft von Trainer Robert Klauß lag zwischenzeitlich mit 2:0 in Führung, doch ein Doppelschlag innerhalb weniger Minuten führte zur Punkteteilung, die den Portugiesen mehr half als den Grün-Weißen. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

pironi: „Schade, aus den Fehlern lernen und in der Conference League Gas geben. Das wird schon noch eine tolle EC-Saison.“

Lichtgestalt: „Bin stolz auf die Buben. Ein starker, couragierter und sehenswerter Auftritt, das ist zwei Klassen stärker als vor einem Jahr. Allein die Schlussphase, in der wir die zwei schnellen Gegentore weggesteckt und noch einige richtig gute Chancen rausgespielt haben, beweist das. Zwei richtig starke Leistungen, es hat nicht sollen sein. Braga ein bissl glücklich, aber nicht unverdient weiter. Ärgerlich, dass die zu elft fertig spielen durften. Aufstehen, Krone richten, weitermachen. Da ist was am Entstehen – ich freu mich auf die Conference League!“

Colin Robinson: „Fünf Minuten Blackout, wo sie sich leider 85 Minuten Super-Leistung kaputt gemacht haben. Spielen wir halt Conference League, ist zwar nicht ganz so toll, aber ich kann damit auch gut leben. Dieses Team steht auch erst am Anfang.“

Fox Mulder: „Tut mir leid für die Jungs, sie haben alles probiert, aber dann doch ein paar dumme Fehler zu viel gemacht. Kopf hoch, das wird schon. Dann spielen wir eben Conference League. Ich denke, dass uns das gut tun wird und wir dort wertvolle Punkte für die Klubwertung erspielen werden. Mein Frust hält sich in Grenzen, wenn überhaupt. Schwächster Mann heute eindeutig der Schiri. So eine erbärmliche Leistung habe ich selten gesehen. Der muss einen richtigen Hass auf uns gehabt haben, wie der gepfiffen hat. Was hatte der bitte für ein Problem?“

Ernesto: „Eigentlich hatten wir den perfekten Spielverlauf, aber wir haben uns das Spiel in wenigen Minuten selber zerstört. Aber ehrlich gesagt kann ich gut mit der Conference League leben. Ich denke, das ist eher unser Pflaster. Beljo macht mich nachdenklich. Ich hoffe, der kommt rasch wieder in die Spur, das war heute ein ganz schwacher Auftritt.“

Steffo: „Null Vorwurf an die Mannschaft. Super Fight. Mehr positive Sachen gesehen als schlechte. So in der Liga und in der Conference League bitte, und wir müssen uns keine Sorgen machen. Bin stolz auf die Jungs.“

Exilgrüner: „Sehr, sehr, sehr bitter, man war von der Leistung und vom Kampf her ebenbürtig. Am Schluss drei dumme Aktionen über zwei Spieler, individuelle Fehler, die auf diesem Niveau hart bestraft werden. Ich bin trotzdem stolz, heute hat man alles gegeben und war dem Aufstieg sehr, sehr nahe. Es hat nicht gereicht, es bleibt die Gewissheit, dass man auch mit solchen Gegnern mithalten kann und mit etwas Glück mehr zu holen ist.“

Cosa_Nostra: „Leistung war gut, Braga trotzdem verdient weiter, wenn man beide Spiele ansieht. Jetzt warten machbarere Gegner und hoffentlich die ein oder anderen Punkte in der Conference League.“

Oachkatzlschwoaf: „Tolle Leistung und gutes Spiel, schade um die zwei unglücklichen Gegentore, aber unverdient waren sie nicht. Insgesamt war man wohl etwas zu wenig abgebrüht und in den entscheidenden Situationen hat vielleicht das nötige Quäntchen Glück und Qualität gefehlt. Trotzdem waren das zwei super Spiele, in denen man alles gegeben hat und die Lust auf mehr machen.“

Adversus: „Leider durch zwei dumme Fehler die Tore kassiert, ansonsten war das eine ordentliche Leistung.“

Starostyak: „Taylor war mit Sicherheit kein Heimschiedsrichter, Wahnsinn die Leistung. Dass Beljo 90 Minuten spazieren gehen darf, ist ein Affront gegen die gesamte restliche Mannschaft. Wenn das sein Auftreten ist, bitte zurück nach Augsburg mit ihm, und zwar umgehend. Extrem unglücklich, glaube, ohne den Ballverlust von Jansson vorm Elfmeter schießen die Portugiesen nie ein Tor, wir hatten alles komplett unter Kontrolle. Trotzdem: Gute Leistung, in der Conference League sollte einiges drin sein.“

CECKO: „Nüchtern betrachtet ist das Ausscheiden verdient. In beiden Partien waren Fehler dabei, die du dir auf internationalem Niveau nicht leisten darfst. Aber trotzdem Hut ab. War eine knappe Sache!“

Patrax Jesus: „Der Mut, der das aktuelle Rapid-Spiel prägt, wurde leider zur Leichtsinnigkeit in einer Phase, wo fast nix mehr für Braga gesprochen hat. Das ist einfach nur bitter, aber kein Weltuntergang. Trotzdem tun dann gerade solche Niederlagen am meisten weh.“

UndertakeR: „Braga über beide Spiele gesehen schon verdient aufgestiegen. Die Fallhöhe ist zum Glück keine sonderlich hohe.“

Le_derp: „War mir sicher, dass wir die biegen. Die Europa League anzupeilen war auch absolut das Richtige. Als Sportler strebst du immer nach dem Obersten und gibst dich nicht mit Plan B zufrieden. Das macht Gewinner aus und schlägt sich in einer Gewinner-Mentalität nieder. Hut ab vor dieser Leistung. Extrem stark. Geiles Tor von Jansson. Jetzt spielen wir die Conference League durch! Wir müssen uns absolut nicht schämen. Beljo muss sich etwas mannschaftsdienlicher zeigen, gefühlt ist der fünfzig Prozent von Burgstaller gelaufen.“

