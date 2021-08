Rapid-Fans: „Wenn wir mutig sind, wird Luhansk etwas zulassen!“

Rapid trifft heute im Auswärtsspiel auf Zorya Luhansk und geht mit einem 3:0 im Rücken in die letzte Qualifikationspartie vor der Gruppenphase. Wir haben...

schleicha: „Mit einer konzentrierten Leistung sollte es möglich sein, dass wir die Partie nicht verlieren. Ohne Gegentor werden wir vermutlich aber nicht nochmal durchkommen. Gleichzeitig werden wir aber auch wieder unsere Chancen vorfinden. Mein Tipp ist ein Xerl. 1:1 oder 2:2 und somit ein recht entspannter Aufstieg.“

Silva: „Aus einer gesicherten Defensive versuchen das Spiel zu gestalten oder auch schnell umschalten und am Besten nach 15 Minuten mit 2:0 in Führung gehen. Danach in der Halbzeit langsam anfangen zu schonen, damit gegen die Austria alle fit sind, die man unbedingt braucht. Das wäre zumindest der Wunsch, erwarten tu ich mir 75 Minuten Krampf und 15 Minuten zittern, ob das gut geht.“

Mici: „Nach unseren letzten katastrophalen europäischen Auswärtsspielen, hoffe ich, dass die Spieler nicht wieder Ihre „Eier“ am Flughafen abgeben, sondern kämpferisch, beherzt und mutig nach vorne spielen. Wir führen 3:0, da brauchst keinen Beistrich in der Hose haben und von der 1. Minute hinten drinnen stehen und auf Teufel komm raus verteidigen.“

Rapidler_1899: „Wird eine überschaubare Leistung von uns werden, wo wir mit einer knappen Niederlage drüber kommen. Wichtig wird sein, kein schnelles Tor zu bekommen und wenn es der Spielstand bzw. Spielverlauf und die Zeit zulässt, Kräfte fürs Derby am Sonntag zu schonen.“

McKenzie1983: „Da kann vieles passieren – ideal wäre natürlich wenn Luhansk in blinder Wut wieder hinten offen steht und wir schnell 1-2 Tore machen. Wenn der Schiri eine härtere Gangart zulässt kanns auch sehr bitter werden. Eins der klassischen Spiele, die man besser nicht im Wettbüro tippt.“

Indurus: „Die Ausgangssituation ist ergebnismäßig schon sehr angenehm. Die können nicht auf eine Schlussoffensive vertrauen, die müssen möglichst schnell Tore machen. Und so unsicher wie die hinten waren, werden wir das einfach das eine oder andere mal nützen müssen um ihnen eins einzuschenken. Im Optimalfall gelingt uns das noch bevor’s bei uns zum ersten mal geraschelt hat.“

Adversus: „Ein frühes Tor wäre eine feine Sache. Wenn sie dann offensiver werden müssen, sollten wir im Konter unsere Chancen nutzen, defensiv waren sie ja durchaus wackelig unterwegs.“

Hanza72: „Glaube, dass wir schnell ein Tor machen und somit den Aufstieg in EL locker schaffen!

Luhansk wir sehr offensiv spielen und wir werden den ersten Konter verwerten. Und somit können wir uns alle entspannt zurücklehnen und das Spiel genießen.“

Gunner: „Ich gehe davon aus, dass das 3:0 reicht und wir weiterkommen. Freuen würde ich mich, wenn wir das mal mit einer nicht ganz so bescheidenen Auswärtsleistung schaffen würden wie zuletzt immer in Europa.“

Burschi: „Eines ist für mich sicher: Sollten wir zur Halbzeit führen, bekommen die Ukrainer eine Rote.“

Fox Mulder: „Sollten wir auf schnelles Umschalten setzten, könnte man meiner Meinung nach ruhig Kitagawa die Chance von Beginn an geben.“

Lucifer: „Angriff ist immer die beste Verteidigung. Nur ja nicht den Fehler begehen und die Ukrainer das Spiel Geschehen diktieren zu lassen. Und bitte keine Experimente a la Fünferkette wo wir dann wieder im letzten Drittel keinen Zugriff haben weil Kara den Alleinunterhalter bieten muss und der Rest nicht aus dem ersten Drittel rauskommt.“

McKenzie1983: „ich würde auch einfach da weitermachen wo wir aufgehört haben. Fountas/Kara sollen die Spieleröffnung stören und der Rest ab Mittellinie attackieren, Greiml alles wegräumen. Dann werden sich auch wieder die Räume in der Offensive ergeben. Bitte bloß nicht versuchen hinten nur dichtzustellen – das liegt uns nicht über 90+ Minuten! Und die haben einige wuchtige Spieler da vorne, die unsere Verteidiger auch ohne Foul umräumen können. Und wenn wir dort 1-2 Türln machen werden die auch die letzte Hoffnung verlieren.“

