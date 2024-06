Rapid-Fans zur EC-Auslosung: „Beide Gegner müssen machbar sein“

Der SK Rapid trifft in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation auf den Gewinner der Begegnung zwischen Wisla Krakau und dem kosovarischen Vertreter KF Llapi....

Der SK Rapid trifft in der 2. Runde der Europa-League-Qualifikation auf den Gewinner der Begegnung zwischen Wisla Krakau und dem kosovarischen Vertreter KF Llapi. Auf dem Papier sind die Polen eher der Favorit, allerdings qualifizierte sich die Mannschaft über den Cup-Sieg und spielt ansonsten nur in der zweiten polnischen Spielklasse. Da auch ein großer Kaderumbruch bevorsteht ist die Favoritenrolle gegen KF Llapi vielleicht nicht ganz so groß, wie man annehmen würde. Wir haben uns im Austrian Soccer Board umgehört was die Rapid-Fans zu der Auslosung sagen.

N1ce *nd Sl0w: „Da waren die Kugeln aber brennheiß, sportlich ein gutes Los.“

Schwemmlandla3: „Das passt. Gute Auslosung aus sportlicher Sicht.“

Zuckerhut: „Über den Zehnten der der zweiten polnischen Liga muss man drüberkommen und kein zweites Vaduz bauen.“

Phil96: „Hätte deutlich schlimmer kommen können. Das sind beides Gegner, über die man einfach drüber muss, wenn man ins internationale Geschäft kommen will.“

Tobal12345: „Sollte beides machbar sein, auch nicht ewig weit weg, für Auswärtsfahrer beides halt nicht so sexy .“

Flo14: „Sportlich wäre das Los in beiden Fällen vermutlich sehr gut, bin zufrieden. Ein Einziehen in die 3. Runde sollte bei konzentrierten Leistungen locker möglich sein.“

Fußball_liebhaber: „Wisla muss ja vor allem auch erst mal die erste Runde überstehen, ist ja nicht so als hätten die ein Freilos.“

_UndertakeR_: „Mein Wunsch war nur nicht Panathinaikos. Die wurden es nicht, also passt das.“

Happelbua: „An einem guten Tag ist Wisla laut meinem polnischen Nachbarn nicht weniger spielstark wie Rapid, dennoch ein dankbares Los und es muss genommen werden!“

Nijate: „Krakau ist eine wunderschöne Stadt, gehts halt ohne Wäsch spazieren untertags. Ist wie Wien, nur kleiner und extrem nahe. Wäre das perfekte Los. Aber so ohne weiteres wird ein polnischer Zweitligist nicht über die Kosovaren drüberkommen, sehe das 50:50.“

Dannyo: „Hochsommer im Kosovo ist ungefähr so gemütlich wie Hochsommer auf Zypern. Also da muss Wisla erst mal drüberkommen. Allerdings kann man noch kaum sagen, wie die Mannschaft aussehen wird. Wisla wechselt quasi halben Kader aus – Trainer ist schon neu. Llapi hat dafür gerade den Toptorschützen und Schützenkönig an Horsens nach Dänemark verkauft.“

