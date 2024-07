Rapid-Gegner Wisla verpflichtet gleich zwei neue Linksaußen

Rapids morgiger Europacupgegner Wisla Krakau wurde in den letzten Stunden und Tagen noch einmal kräftig am Transfermarkt aktiv. Für die derzeit unterbesetzte Linksaußenposition kommen...

Rapids morgiger Europacupgegner Wisla Krakau wurde in den letzten Stunden und Tagen noch einmal kräftig am Transfermarkt aktiv. Für die derzeit unterbesetzte Linksaußenposition kommen gleich zwei neue Spieler.

Bereits gestern hat Wisla, die wir in einer detaillierten Analyse beleuchtet haben, den zweifachen ungarischen Teamspieler Tamas Kiss verpflichtet. Der 23-Jährige ist ein Linksaußen, der auch rechts oder im Angriff eingesetzt werden kann. Mit 167cm Körpergröße ist er ein kleiner, wendiger Spieler, der gerne dribbelt. Zuletzt spielte Kiss für die ungarischen Klubs Ujpest und Puskás Akatemia, davor spielte er leihweise in den Niederlanden bei Cambuur, wo er aber erfolglos blieb.

Auch portugiesischer Flügeldribbler kommt

Heute gab Wisla zudem die Verpflichtung des portugiesischen Linksaußen Frederico Duarte bekannt. Der 25-Jährige kommt vom griechischen Klub Panaitolikos, wo er zuletzt 5 ½ Jahre unter Vertrag stand und es in 147 Spielen auf 12 Tore und 12 Assists brachte. Im Nachwuchs hatte der Rechtsfuß, der gerne als inverser Winger agiert, bei Sporting Lissabon gespielt.

Neuausrichtung auf der Linksaußenposition

Damit reagierte Wisla auf den Engpass auf der Linksaußenposition, wo mit Mateusz Mlynski derzeit ein Spieler gesetzt ist, der eher als eine der Schwachstellen im Team ausgemacht werden kann. Es ist zu erwarten, dass beide Neuzugänge für das Rückspiel ernsthafte Alternativen sind. Im Hinspiel dürften Einsätze der beiden Neuen aber möglicherweise noch zu früh bzw. maximal als Einwechselspieler kommen.

Auch Zwolinski wird im Kader stehen

Ebenfalls im Matchkader wird am Donnerstag erstmalig die Stürmer-Neuverpflichtung Lukasz Zwolinski sein, der in den beiden Spielen gegen Llapi noch fehlte. Der 31-Jährige war in der vergangenen Saison dritter Stürmer bei Rakow Czestochowa und spielte davor für Lechia Gdansk, wo er bereits zweimal auf Rapid traf. Zu Beginn der Saison 2022/23 traf er bei der 1:2-Niederlage gegen die Hütteldorfer im Rückspiel, die das Ausscheiden des späteren Absteigers besiegelte.