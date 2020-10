Reaktionen der Fans zum 4:1-Auswärtssieg des WAC gegen Feyenoord

Der WAC feierte am Donnerstagabend in der Europa League einen historischen Sieg und gewann gegen Feyenoord mit 4:1. Wir wollen uns ansehen was die...

Der WAC feierte am Donnerstagabend in der Europa League einen historischen Sieg und gewann gegen Feyenoord mit 4:1. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem überraschenden Ergebnis sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

WACSupporter: „Zuallererst ist es einfach geil, dass wir vorgestern bei so einem traditionsreichen Klub wie Feyenoord Rotterdam, die 20 Spiele ungeschlagen waren, 4:1 gewonnen haben. Dennoch würde ich das Ergebnis auch nicht überbewerten (genauso wie mich die bisherigen Liga-Ergebnisse zwar nerven, aber ich deswegen auch nie alles verteufelt hab). Was absolut zählt ist jetzt einfach nur, dass wir am Sonntag die Admira schlagen – das ist der Muss-Sieg, um wieder in die Spur zu kommen! Mit voller Kraft voraus!“

Adaraptor: „Hoffentlich war es ein wichtiger Momentum-Change. Es ist egal wie gewonnen. Wichtig ist positives Feeling in der Mannschaft und jetzt das Ganze in der Bundesliga umsetzen.“

Dustdevil; „Bei dem Pech was wir heuer hatten, darf sowas (Anm. drei Elfmeter) auch einmal sein. Weinen werde ich über ein 4:1 in Rotterdam bestimmt nicht, außer vor Freude vielleicht. Ich fand das Spiel auch sonst nicht schlecht. Zwar wieder ein paar unnötige Fehler, aber dennoch eine, vor allem kämpferisch, super Leistung. Und jetzt bitte auch in der Liga so spielen!“

Leaving Las Vegas: „Wir hatten heute Glück aber viel kam von den Niederländern auch nicht bis auf vielleicht zehn Minuten.“

Karambesi: „Egal wie, aber im Endeffekt 3 Punkte. Und vieeeeel Glück auch gehabt. Aber es gleicht sich vieles aus im Laufe von spielen. Und der kleine WAC, wird da auch in den Fußball Geschichtsbüchern aufscheinen. Und der kleine WAC, wird da auch in den Fußball Geschichtsbüchern aufscheinen. Im“ Seuchenjahr“ bei Feyenoord im De Kuip 1:4 gewonnen. Und Feyenoord ist auch heute noch ein großer Name.“

rambo3: „Man muss die Ausfälle vom Gegner halt auch ausnützen. Hoffentlich gibt das für die Liga Selbstvertrauen und man kann am Sonntag auch drei Punkte holen! Taktisch und kämpferisch gut. Spielerisch geht natürlich viel, viel mehr. Aber besser so als umgekehrt! Schwer zu glauben, dass Feyenoord vorher 20 Spiele umgeschlagen war! “

Einige Fans anderer österreichischer Vereine meldeten sich ebenfalls zu Wort und gratulierten dem siegriechen WAC.

Gschichtldrucka: „Die einzige österreichische Mannschaft die wiedermal tatsächlich die Europa League rockt und nicht nur davon spricht, gratuliere, echt beeindruckend!!“

Lucarelli99: „Gratulation für euren unglaublichen Sieg! Ein Historischer Tag für den WAC! Respekt!“

Kaiser Soße: „Gratulation! Nach dem Gladbach Kantersieg der nächste Eintrag in die Geschichtsbücher.“

Chaostheorie: „Geiler Scheiß – WAC international liefert immer Spektakel. Freut mich für die Wolfsberg Fans, die Niederlage am Sonntag war sehr bitter. Aber solche Galas entschädigen dafür, kenn ich als Rapidler zu gut.“

Admirabert: „Elfer oder nicht ist völlig Powidl – selbst wenn es zwei Elfer weniger gegeben hätte, hättet ihr 2:1 gewonnen. Also definitiv voll verdient. Hab ja gewußt, warum ich mir gestern das Match auf DAZN ansehe, herzlichen Glückwunsch. Hoffe, dass das Match am Sonntag in der Südstadt mit Publikum stattfinden darf, hab ein Abo! Bis Sonntag und nochmals: Hut ab, geiler Kick!“

