Salzburg-Fans: „Ein Wunder ist sehr unwahrscheinlich“

Red Bull Salzburg trifft heute auf Eintracht Frankfurt und steht nach der 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel vor einer denkbar schwierigen Aufgabe. Glauben die Fans noch an einen Aufstieg? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört und die Stimmung für euch zusammengefasst!

chrischinger86: „An ein Wunder glaube ich (zumindest heute) nicht, daher geht es realistisch gesehen darum, sich erhobenen Hauptes aus der Europa League zu verabschieden. Um das zu schaffen, brauchen wir eh eine gewaltige, kollektive Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel.“

Ultimate84: „1:0 zur Halbzeit wäre halt fein, zumindest ein gewisses Maß an Restspannung hätte ich gerne. Realistisch betrachtet geht es aber für mich primär darum, die bekannte Red Bull Salzburg-DNA wieder auf den Platz zu bringen. Und das ist Einsatz, Aggressivität und Wille – das Fußballerische kommt dann mit der Zeit wieder von selber, weil kicken können alle bei uns im Kader. Und wenn diese Tugenden abgerufen werden, verzeihe ich der Truppe auch (fast) jede Niederlage oder schlechte Phase!“

detlef: „Mir ist egal, ob es am Donnerstag eine Dreierabwehr oder Viererkette gibt. Ich will sehen, dass die Mannschaft alles gibt und alles versucht um dieses Spiel zumindest positiv zu gestalten. Der Aufstieg wäre ein Weltwunder.“

ecomo: „Das Problem, das ich sehe ist, dass wir momentan hinten offen sind wie ein Scheunentor und das liegt nicht einmal so sehr an der Abwehr, sondern das Problem fängt meiner Meinung nach im nicht mehr vorhandenen Mittelfeld an. Da ist ein Sieg ohne Gegentor Utopie. Den Jungs spreche ich ihre Motivation nicht ab. Es ist das fehlende Konzept, die fehlenden Automatismen und eventuell auch ein wenig ein fehlender Einser-Tormann. Walke strahlte gerade international einfach mehr Ruhe aus, als Strafraumschwalbe Stankovic.“

GIZM0: „Einen Sieg würde ich mir wünschen. Allein schon wegen der Fünfjahreswertung. Wenn dann sogar etwas Spannung bis zum Schluss bleibt wäre es noch besser. Aber dafür muss von Beginn an zu sehen sein, dass wir sie fressen wollen.“

TheSoccerExpert: „Der Aufstieg ist jetzt recht unrealistisch aber man kann das Spiel gewinnen und noch Punkte für die Fünfjahreswertung sammeln. Bei einem besseren Schiri wär das Rückspiel trotz mäßiger Leistung durchaus noch spannend, weil Frankfurt war jetzt auch nicht sonderlich überzeugend und profitierte von einigen klaren Fehlentscheidungen.“

Bayernbulle: „Wir werden unser Bestes geben und am Ende wird man sehen was dabei raus kommt. Es kommt wie es kommt, bin so und so mit der Internationalen Saison mehr als zufrieden, hätte nie gedacht, dass wir international überwintern.

mtbulle: „Denke heute wird es zumindest kämpferisch gut aussehen, Marsch kann zwar keinen mehr motivieren mit seinen Phrasen, aber für das Spiel wird eh jeder bis in die Haarspitzen motiviert sein, international und im Hinspiel abgefertigt worden, da sollte die Motivation von alleine stimmen.“

aodalarian: „Ich will heute eine Mannschaft sehen, die kratzt, beißt, kämpft. Was dann rauskommt, werd ma sehn. Die Hypothek aus dem Hinspiel wiegt natürlich schwer, aber dafür, dass wir die schlechteste Partie seit Jahren abgeliefert haben und Frankfurt die beste Saisonleistung geboten hat, ist ein 1:4 dann auch wieder noch ganz ok. Ich glaub jetzt mal nicht, dass wir das heute noch biegen – lasse mich aber gerne positiv überraschen.“

