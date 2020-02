Salzburg-Fans vor Partie gegen Eintracht: „Leider fehlt uns die Form“

Heute wartet auf RB Salzburg das Europa-League-Duell gegen Eintracht Frankfurt. Was erwarten sich die Fans vom Auswärtsspiel gegen den deutschen Bundesligisten? Wir haben uns...

Heute wartet auf RB Salzburg das Europa-League-Duell gegen Eintracht Frankfurt. Was erwarten sich die Fans vom Auswärtsspiel gegen den deutschen Bundesligisten? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört.

Groovy666: „Bin schon zufrieden wenn uns heute ein oder mehrere Auswärtstore gelingen. Ergebnis ist (fast) egal. Auch bei einer Niederlage sind dann trotzdem noch alle Chancen vorhanden um nächste Woche dann den Aufstieg zu fixieren.“

flex111: „Ich befürchte heute, dass es weniger positiv wird – ich glaube wir sind im Moment nicht in Form, aber ich hoffe natürlich auf ein gutes Ergebnis.“

Karambesi: „Schwieriges Spiel, die Eintracht hat sich erwartungsmäßig gegenüber den Herbst wieder gefestigt, erwarte mir ein offenes Spiel.“

AlexRodriguez: „Ich wäre mit einem Unentschieden schon hochzufrieden… selbst eine knappe Niederlage mit einem Tor Unterschied wäre ok.“

Rainman80: „Leider fehlt uns die Form. Denke es wird eine Niederlage.“

KK_foreverSalzburg: „Bin eigentlich ziemlich positiv gestimmt für heute. Denke die Mannschaft wird zu ihrer richtigen Form finden und die Frankfurter vor gehörige Probleme stellen. Entweder Remis mit mindestens zwei Toren oder knapper Sieg für uns. Wird Zeit, dass wir unsere Stärken intelligent umsetzen und nicht ungeduldig agieren. Im Heimspiel ist sehr vieles möglich.“

SchonLangeDabei: „Habe kein gutes Gefühl für heute. Hoffentlich gehen wir nicht unter.“

photoelectric: „Ja, wir werden mehr, als ich vermutet hätte, als Favorit für den Aufstieg gehandelt. Ich würde die Chancen eigentlich eher recht ausgeglichen sehen, bin mir natürlich jedoch sicher, dass wir souverän aufsteigen!“

Dystan: „Ich hoffe Marsch begräbt endlich die Idee mit der Dreierkette samt Kick & Rush und sieht ein, dass dies nicht funktioniert. Falls nicht und seine Taktik geht heute auf, nehme ich meine Aussage schon jetzt zurück, behaupte das Gegenteil und sage ich habe schon immer gewusst dass Marsch Recht hat.“

mtbulle: „Denke, dass man die 3er/5er-Kette ganz bewusst in Hinblick auf das Frankfurt-Spiel gespielt hat und wir sie auch heute sehen werden…das Spiel von Frankfurt steht und fällt mit Kostic, wenn man ihn lahm legt, kommt offensiv so gut wie gar nichts von Frankfurt. Da Kristensen verletzt ist wäre die Alternative eine Viererkette mit ständigen 1-gegen-1-Situationen von Kostic gegen dendefensivschwachen Farkas verbunden, ohne zusätzlichen Innenverteidiger rechts in der Kette. Damit würde ich mich sogar unwohler fühlen als mit der Fünferlkette, zumindest in Frankfurt.“

