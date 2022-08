Schwierige UEL-Gruppe für den SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz trifft in der UEFA Europa League auf Lazio Rom, Feyenoord Rotterdam und den FC Midtjylland. Damit erwischten die Grazer einmal...

Lazio war bereits fix für die Gruppenphase qualifiziert und musste daher nicht durch die Qualifikation. In die Serie-A-Saison starteten die Himmelblauen mit einem 2:1 über Bologna und einem 0:0 bei Torino. Mit Spielern wie Inters Matías Vecino oder Milans Alessio Romagnoli verpflichtete man zuletzt hochkarätige neue Spieler.

Gegen den Lokalrivalen von Lazio, die AS Roma, verlor Feyenoord in der vergangenen Saison das erste Finale der UEFA Europa Conference League. Seitdem lukrierte die Mannschaft von Arne Slot 70 Millionen Euro an Transfersummen und verstärkte sich erneut hochkarätig. Kapitän des Teams ist der Österreicher Gernot Trauner.

Midtjylland gilt seit jeher als einer der besten Ausbildungsvereine in Dänemark und exportierte zuletzt wieder zwei Spieler in die deutsche Bundesliga. Der Start in die neue Ligasaison verlief allerdings holprig und der Klub hält nach sechs Spielen erst bei sechs Punkten. In der Champions-League-Qualifikation besiegte Midtjylland den AEK Larnaca aus Zypern und schied in der dritten Runde mit einem Gesamtscore von 2:7 gegen Benfica aus.