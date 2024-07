So geht’s für Rapid nach Wisla Krakau in Europa weiter!

Diese Woche startet der SK Rapid mit dem Auswärtsspiel bei Wisla Krakau in die Pflichtspielsaison. Am Donnerstag wird man also erstmals sehen, wie sich...

Diese Woche startet der SK Rapid mit dem Auswärtsspiel bei Wisla Krakau in die Pflichtspielsaison. Am Donnerstag wird man also erstmals sehen, wie sich die stark veränderte Mannschaft von Robert Klauß unter Wettbewerbsbedingungen schlägt. Wie es nach dem Duell mit dem polnischen Cupsieger im Europacup weitergehen wird, wissen die Hütteldorfer auch bereits seit heute Nachmittag.

Im Falle eines Sieges über Wisla Krakau würde Rapid in die 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Europa League aufsteigen. Im Falle eines Ausscheidens steigt Rapid in die 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League um.

Slowakei oder Türkei in der 3. EL-Quali-Runde

Wenn Rapid Wisla Krakau ausschaltet, geht es gegen den Sieger aus dem Duell zwischen dem slowakischen Cupsieger MFK Ruzomberok und dem Dritten der vergangenen türkischen Ligasaison, Trabzonspor.

Die Slowaken, die in der Liga Fünfter wurden, sind in dieser Zweitrundenbegegnung Außenseiter. In der Mannschaft spielen drei tschechische Legionäre und sonst ausschließlich Slowaken. Einen berühmten Namen sucht man vergeblich.

Zahlreiche Top-Spieler bei Trabzonspor

Trabzonspor hingegen hat derer durchaus viele: Der in Wien bekannteste Name ist natürlich Taxiarchis Fountas, der einst bei Rapid zahlreiche Tore erzielte, dann aber in Ungnade fiel und nach Washington D.C. wechselte.

In der Mannschaft von Abdullah Avci spielen aber auch andere bekannte Kicker, wie etwa der niederländische Innenverteidiger Stefano Denswil oder der kroatische Linksverteidiger Borna Barisic. Im defensiven Mittelfeld zieht der Franzose Batista Mendy die Fäden, offensiv ist der Nordmazedonier Enis Bardhi der wichtigste Mann im Zentrum. Als Linksaußen läuft normalerweise der Ägypter Mahmoud Trezeguet auf, weshalb Fountas in Trabzon eher Joker ist. Im Angriff ist das türkische Top-Talent Enis Destan einer der spannendsten Spieler, aber Trabzonspor verfügt für die Offensive auch über den Uruguayer Maxi Gómez, den Bosnier Edin Visca oder seit neuestem über den rumänischen Teamstürmer Denis Dragus.

Zuletzt trennte sich der Klub, der insgesamt eine enttäuschende Saison 2023/24 spielte und als Dritter 35 Punkte hinter Meister Galatasaray blieb, von Spielern wie Ex-Arsenal-Star Nicolas Pépé oder Belgien-Routinier Thomas Meunier.

Bosnien oder Slowakei in der 3. Conference-League-Quali-Runde

Würde Rapid gegen Wisla Krakau ausscheiden, ginge es in der Conference League Quali weiter. Dann würde die Klauß-Elf auf den Sieger aus dem Duell zwischen dem FK Sarajevo und Spartak Trnava treffen, was Rapid doch zu einem recht klaren Favoriten machen würde.

Der FK Sarajevo strauchelte zuletzt in Bosnien, wurde 2023/24 nur Vierter, warf in der ersten Conference-League-Quali-Runde allerdings nach Elferschießen den kasachischen Klub Aktobe aus dem Bewerb. Wirklich berühmte Namen sucht man im stark von Kroaten geprägten Team vergeblich. Auch der neu bestellte Trainer Zoran Zekic ist Kroate.

Spartak Trnava wiederum war in der vergangenen Saison Dritter in der slowakischen Zwölferliga und beendete die Spielzeit 16 Punkte hinter Meister Slovan Bratislava. Hier ist der bekannteste Spieler der 36-jährige Mittelstürmer Michal Duris, der auch 59-mal für die Slowakei auflief.

Gute Auslosungseckdaten für Grün-Weiß

Die Eckdaten der Auslosungen sind für Rapid durchaus positiv. Die Hütteldorfer würden in der dritten Runde, egal gegen wen es geht, das erste Spiel auswärts und die zweite Partie – und somit auch eine mögliche Verlängerung – vor heimischem Publikum spielen.

Falls Rapid Wisla besiegt und in der darauffolgenden Runde gegen Trabzonspor ausscheidet, dann werden die Grün-Weißen zudem in der Playoffrunde zur Conference League mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gesetzt sein, weil man für diese Runde den Klubkoeffizienten des siegreichen Teams übernimmt. Damit würde sich Rapid mögliche Playoffgegner wie Chelsea oder die Fiorentina ersparen und hätte gute Chancen auf Losglück.

Fix ist weiterhin auch, dass Rapid definitiv mindestens drei europäische Gegner hätte, wenn man an den kommenden beiden Donnerstagen über Wisla Krakau drüberkommt.