So reagieren die Trabzonspor-Fans auf die Heimniederlage gegen Rapid

Die Fans von Trabzonspor waren nach dem 0:1 in der Europa-League-Qualifikation gegen Rapid extrem enttäuscht und orten große Probleme in ihrem Team. Im Fanforum des Klubs, in dem sich zehntausende Fans des Klubs vom Schwarzen Meer tummeln, gingen die Wogen demnach hoch. Wir haben die Kommentare der Trabzonspor-Fans nach dem Spiel übersetzt und zusammengefasst.

yavuzbaha: „Mit der physischen Stärke des Gegners sind wir nicht zurechtgekommen und wir wurden immer zurückgedrängt. Trezeguet ist ein Muss.“

lazminator61: „Wenn wir Avci [den Trainer, Anm.] heute Abend nicht feuern, werden wir aus Europa ausscheiden und in der Liga nach fünf Wochen das Handtuch werfen. Kein organisierter Angriff. Die schmeißen uns in Österreich mit einem 0:0 raus.“

batugol: „Ich kann nicht mehr mitzählen, wie viele Fußballer gekommen und gegangen sind. Aber es gibt keine Veränderung im Spiel. Oh, und wir haben ein neues Alibi: Wir spielen mit den Spielern, die wir haben, weil die Spieler, die wir wollen, noch nicht gekauft wurden.“

mawro61: „Gegen wen wir auch spielen, wer auch immer in unserem Kader steht, alle unsere Gegner spielen ästhetischer, planvoller als wir. Wir spielen schlechter als alle anderen. Das war schon vor Avci so.“

Murat KARAKURT: „Wenn Sie Trabzonspor ein wenig lieben, dann feuern Sie Avci heute Abend um Himmels Willen…“

ÖmürKaradeniz61: „Wir haben es satt, jedes Jahr zwei Europacupspiele zu spielen und wegen dieser Faulpelze auszuscheiden.“

yavuzbaha: „Avci ist mir egal, wir sind nicht in dieser Situation, weil der Trainer schlecht ist. Unsere Spielerqualität ist nicht gut. Wir spielen im eigenen Stadion und haben keinen Mittelstürmer.“

Canberks: „Mendy geht seit zwei Jahren kein einziges Mal über die Mittellinie und in diesem Spiel stellt er ihn im Mittelfeld auf. Das Management konnte drei Monate lang keinen Stürmer kaufen und dann werden wir wieder einen No-Name-Stürmer ausleihen und auf ein Wunder hoffen.“

Tatar Kemal: „Egal wie gut der Kader ist, das Ergebnis wird sich nie ändern, weil die Fußballmentalität bei Trabzospor am Ende ist. Sie können sechs weitere Spieler kaufen, wenn sie wollen, aber es wird nutzlos sein.“

samway: „Unsere Mannschaft weiß nicht, was Offensive ist, weiß nicht, was Laufen ist. Gruß an den Trainer, der uns diese Dinge vergessen lässt.“

[KAPLAN]: „Wir haben die Mannschaft einem Trainer anvertraut, der nicht in der Lage ist, Lösungen für die einfachsten Probleme zu entwickeln.“

Murat61: „Ist Sangaré so gut oder sind wir so schlecht?“

odyseuys: „Die Mannschaft, die wir heute wegen mangelnder Dynamik kritisiert haben, hat nicht einmal den Willen, den Einsatz, die Kampfkraft. Der Schausteller an der Seitenlinie jagt seiner persönlichen Show hinterher und macht Blödsinn. Es gibt nur einen Stürmer im Kader, der für die Elf, die er heute aufgestellt hat, geeignet ist, und das ist Enis Destan. Warum spielt er nicht? Die Mannschaft liegt zu Hause mit 0:1 gegen eine Mannschaft mit dem halben Budget zurück, kann 15 Minuten lang kein Tor erzielen und Avci wechselt Stürmer für Stürmer. Schämen sie sich nicht? Was bleibt von diesem Denswil übrig? Wird jeder junge Spieler, der ihn ersetzt, noch zurückhaltender sein als dieser Kerl? Wir werden mit Denswil in jedem Spiel auf dieser Seite des Innenverteidiger-Tandems Tore kassieren. Unsere Mannschaft ist keine schlechte Mannschaft, nur unser Trainer hat den Kontakt zur Realität verloren.“

Doctore: „Mit dem aktuellen Kader ist jeder, der das Spiel nicht mit Visca auf rechts und Trezeguet auf links beginnt, ein Idiot. Selbst der Trainer des Gegners sagte, dass unsere Flügel sehr gut seien. Selbstgerechter nutzloser Trainer [Avci].“

Halil Alemdar: „Es ist ein Verrat an diesem Verein, diesen Kerl nicht zu entlassen. Ich bin sicher, dass diese Mannschaft nicht richtig trainiert.“

odyseuys: „Meiner Meinung nach sind das größte Problem dieser Mannschaft nach Abdullah Avci die Fans in Trabzon. Null Beitrag, null Reaktion.“

Oguz ZEYTIN: „Ich respektiere den Gegner. Die virtuellen Werte von Transfermarkt und Managerspielen sind egal. Sie sind gelaufen, sie haben gespielt. Wir haben zu Hause wie Gefangene gespielt, wir hatten keine klaren Positionen. Aber das Schlimmste ist, dass es keine Rechenschaftspflicht geben wird. Das Herummanövrieren wird weitergehen. Es wird dreiste Erklärungen geben. Es werden Transparente für den unqualifiziertesten Präsidenten der Geschichte entrollt werden. Zwei Tage später wird er live in einer Sport-Sendung eine Transfergeschichte erzählen.“

yavuzbaha: „Es ist sehr unwahrscheinlich, dass wir gegen Spieler von dieser Statur ein Kopfballtor machen. Ich denke, man sollte im Rückspiel versuchen mehr zu schießen.“

Turgay Atalay: „Ich habe gesagt, dass wir gegen Rapid nicht einmal ein Tor schießen können, ich erhöhe, wir werden auswärts 4:0 verlieren, ohne auch nur einen Schuss. Dieser erbärmliche Verein hat keinen Vorsitzenden, keinen Trainer und keine Spieler.“

AlperenAltun: „Der Gegner hat einen guten Ball gespielt, wenn er geschickt gewesen wäre, wäre es noch höher ausgegangen. Trainer Avci hat wieder einmal gezeigt, dass er keine Ahnung von Fußball hat.“