So reagieren die Trabzonspor-Fans auf die Niederlage gegen Rapid!

Die Fans von Trabzonspor waren nach der 0:2-Niederlage in Wien fassungslos über den Zustand ihrer Mannschaft. Wir haben uns im größten Trabzonspor-Fanforum umgesehen und die Reaktionen auf das Ausscheiden aus der Europa-League-Qualifikation für euch übersetzt und zusammengefasst.

jairzinho: „Gedemütigt von einer Mannschaft mit einem 7-Millionen-Euro-Gehaltsbudget.“

gurur6134: „Wenn wir dieses Spiel jemandem zeigen, der Trabzonspor nicht kennt, wird er wahrscheinlich denken, dass diese Mannschaft San Marino, Andorra oder etwas Ähnliches ist. So schlechte, unzusammenhängende Aktionen, keiner weiß, was der andere tut.“

Sefa Murat Dokuz: „Ertugrul Dogan und Management – geht und kauft einen Verein und setzt Avci ein, macht eure Fantasien, wo immer ihr wollt. Wenn Trabzonspor in der 37. Minute den ersten Schuss abgibt, wenn wir ein Tor brauchen und die Halbzeit mit 0.01 xG beendet und ihr schaut zu und tut nichts, dann gibt es keine Chance für Trabzonspor.“

DeAgLeMaNyAq: „Rapid hat verdient gewonnen und uns eine gute Fußball-Lektion erteilt. Vor allem in diesem Spiel waren wir absolut erbärmlich, es gibt nichts Positives in der Mannschaft, Negativität strömt von allen Seiten und das wird mit einem Mittelstürmer nicht besser. Es macht mir nichts aus, dass wir ausgeschieden sind, ich wollte die Conference League von Anfang an, aber es ist wirklich schmerzhaft, so auszuscheiden…“

ilelebeTS: „Sollen sie doch einen Trainer holen, der offensiv spielt – der gewinnt die Leute, die Avci vergrault hat zurück. Wir haben eine Menge Spieler. Einen wie Orsic stellt er nicht in den Kader. Du hast keinen Torjäger, aber streichst Maxi Gómez aus dem Kader. Wenn du diese Jungs bezahlst, sollen sie auch spielen.“

Turgay Atalay: „Außer Uğurcan Cakir sollte keiner dieser unehrenhaften Menschen in Trabzon spielen dürfen.“

MetehanS: „Wenn dieses Spiel 500 Stunden gedauert hätte, hätten wir kein Tor geschossen, aber das war schon vor dem Spiel klar. Wir werden in der Conference League nichts erreichen, wir werden gedemütigt werden und ausscheiden.“

El Cordobes: „Der Trainer ist am Ende. Je eher das Management diese Situation erkennt und akzeptiert, können wir vielleicht noch etwas für diese Saison retten.“

Sefer A.: „Sie haben es verdient, aber es ist nicht wirklich eine gute Mannschaft, ich würde nicht einmal einen ihrer Spieler kaufen, außer Sangare. Jetzt werden einige Leute sagen, Grgic oder Seidl oder so etwas, aber ich bin mir sicher, dass, wenn diese Jungs für uns spielen würden, sie entweder wie Bardhi oder gar nicht spielen würden… Es ist eine Schande und inakzeptabel, auf diese Art und Weise gegen diese miese Mannschaft auszuscheiden. Avci sollte nicht nach Trabzon zurückkehren, es ist vorbei.“

orhan42: „Die Trabzonspor-Fans sollten sich organisieren und den Rücktritt von Avci fordern… Jedes Spiel… Auch nach gewonnenen Spielen. Sonst werden wir die nächste Saison mit diesem Mann vergeuden.“

kacarava: „Mit diesem Präsidenten und diesem Trainer fühle ich mich wie ein Mensch, der unter einer Besatzungsmacht lebt. Nichts wird passieren, bis dieser Präsident geht.“

yorumsuz6117: „Wenn Abdullah Avci nicht entlassen wird, sollte niemand zum Spiel gegen St. Gallen gehen. Das Stadion sollte leer bleiben.“

orhan42: „Wer Typen wie Sangare nicht finden kann und uns Versager wie Lundstram und Barisic oder Ozan bringt, dem ist nicht zu helfen.“

ahamitokutan: „Dieser schamlose Avci wird nicht zurücktreten. Da diejenigen, die ihn feuern sollten, ihn auch nicht feuern werden, ist es wahrscheinlich das Beste für unsere Gesundheit, bis Dezember kein Spiel zu sehen, bis die beiden raus sind. Niemand glaubt, dass wir St. Gallen eliminieren werden.“

yavuzbaha: „Es gibt keinen Mittelstürmer in der Mannschaft, die Spieler sind nicht wie sich ergänzende Rädchen, sie sind nicht athletisch… vergesst das Märchen vom Kaderwert, die Personalplanung war erbärmlich. Was sollen wir mit diesen Spielern erreichen?“

Tatar Kemal: „Wir haben mit dem Ausscheiden gerechnet, aber mit einem so schlechten Spiel auszuscheiden, passt nicht zu Trabzonspor. Wenn nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, wird diese Mannschaft in dieser Saison gegen den Abstieg spielen. Eine Mannschaft, die in den letzten fünf Spielen keinen einzigen Schuss auf das gegnerische Tor abgeben und keine einzige vernünftige Torchance herausspielen kann, kann sich in der Liga nicht halten. Sowohl die Fitness als auch die Fähigkeiten der Spieler haben sich verschlechtert.“