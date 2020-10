Sternstunde in Old Trafford: So spielten die EL-Gegner des LASK!

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die LASK-Gegner Tottenham, Ludogorets und Antwerpen.

Manchester United – Tottenham Hotspur 1:6 (1:4)

Der LASK-Gegner aus London feierte eine wahre Sternstunde in Old Trafford. Zwar ging Manchester United bereits nach zwei Minuten durch einen Elfmeter in Führung, aber Tottenham drehte das Spiel in den darauffolgenden Minuten und nach einer roten Karte für Martial nach nicht mal einer halben Stunde brachen bei den Red Devils alle Dämme. Tottenham zerlegte die Solskjaer-Elf mit 6:1 und schob sich damit auf den sechsten Platz, nachdem man zuvor nur vier Punkte aus drei Spielen holte. Die Spurs agierten dabei in einem sehr offensiven 4-3-3-System und mit Höjbjerg und Reguilón zwei Neuen in der Startelf.

Tottenham: Lloris; Aurier, Sánchez, Dier, Reguilón; Höjbjerg, Sissoko, Ndombele (69. Alli); Lamela (46. Lucas Moura), Kane, Son (73. Davies).

Tore: 1:0 (2., Elfmeter) Fernandes, 1:1 (4.) Ndombélé, 1:2 (7.) Son, 1:3 (30.) Kane, 1:4 (37.) Son, 1:5 (51.) Aurier, 1:6 (79., Elfmeter) Kane.

Rot: Martial (28., Manchester United)

Ludogorets Razgrad: Spielfrei

Der bulgarische Serienmeister Ludogorets Razgrad, der zuletzt Ex-Sturm-Kicker Kirill Despodov verpflichtete, hatte am vergangenen Wochenende spielfrei. Das letzte Pflichtspiel der Bulgaren war das Europa-League-Playoff beim weißrussischen Vertreter Dinamo Brest, das mit 2:0 gewonnen wurde. Dieses Spiel fand am 1.Oktober statt. Das nächste Ligaspiel ist das Heimmatch gegen Tsarsko Selo am 17.Oktober. Ludogorets liegt nach acht Spieltagen auf Rang 2 der bulgarischen Liga, ist aber nach Verlustpunkten Spitzenreiter, da Tabellenführer Lokomotiv Plovdiv ein Spiel mehr hat.

Royal Antwerpen – KV Mechelen 4:1 (3:0)

Mit dem glatten 4:1-Sieg über Mechelen schon sich der belgische LASK-Gegner Antwerpen auf den fünften Tabellenrang. Die Mannschaft liegt nun fünf Punkte hinter dem überraschenden Tabellenführer Charleroi. Die Mannschaft des Kroaten Ivan Leko machte hier früh alles klar und führte bereits nach acht Minuten mit 2:0. Die Belgier liefen in einer 3-5-2-Grundordnung auf, in der mit Routinier Ritchie de Laet ein etatmäßiger Rechtsverteidiger die Innenverteidigung organisierte. Antwerpen lief mit acht Legionären auf und zudem mit vier Spielern, die älter als 31 Jahre alt sind.

Antwerpen: Butez; Seck, De Laet, Batubinsika; Miyoshi, Gerkens, Hongla, Haroun, Lamkel Zé (79. De Pauw); Refaelov (75. Verstraete), Mbokani (63. Nsimba).

Tore: 1:0 (5., Eigentor) Bushiri, 2:0 (8.) Miyoshi, 3:0 (43.) Mbokani, 3:1 (67.) Hairemans, 4:1 (78.) Seck.

