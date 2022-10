Sturm-Fans: „Ein Punkt in Rom wäre eine Sensation“

Nach dem 0:0-Unentschieden im Heimspiel gegen Lazio, wo der SK Sturm eine richtig starke Leistung ablieferte und auch als Gewinner vom Platz hätte gehen...

Nach dem 0:0-Unentschieden im Heimspiel gegen Lazio, wo der SK Sturm eine richtig starke Leistung ablieferte und auch als Gewinner vom Platz hätte gehen können, sind die Fans gespannt, wie sich ihre Mannschaft heute in Rom schlagen wird. Alle Meinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

necki1983: „Also ich trau mich da überhaupt keinen Tipp abzugeben. Ich denk fast es ist von einem knappen Sensationssieg bis zu einer neuerlichen Abfuhr alles drinnen. Entscheidend wird sein ob wir wieder Zugriff auf das Spiel bekommen wie in Graz. Das Pressing muss funktionieren, sonst könnte es bitter werden. Erwarten darf man ja eigentlich eh nichts, das ist noch immer ein Top-Team aus einer europäischen Top-4-Liga. Im Prinzip ist alles andere als eine klare Niederlage schon als Überraschung zu werten, auch wenn eine knappe Niederlage halt leider auch nichts bringt.“

StunningSteve: „Mit dem 4:0-Sieg gegen die Fiorentina ist Lazio das erste Team in der Serie-A-Geschichte, das drei Spiele in Folge mit 4:0 gewonnen haben. Zuvor wurden Spezia und Cremonese mit diesem Ergebnis abgeschossen. Zeigt wie hoch unsere Leistung daheim einzuschätzen ist, wenn die Offensive von Lazio so aus dem Spiel genommen hat. Wobei man auch sagen muss, es wirkt oft als wäre Lazio daheim eine komplett andere Mannschaft wie Lazio auswärts.“

Vuibrett: „Lazio national ist sowieso nochmal ganz was anderes als international. Bin gespannt, wie sie dann am Donnerstag auftreten und wie ernst sie die ganze Sache nehmen. Fakt ist, wenn sie ihr Spiel aufziehen, wird’s für uns wohl nicht allzu viel zu holen geben.“

rmax1: „Bin schon gespannt, wie die Aufstellung aussehen wird. Gazi ist ja gesperrt und sein nomineller Ersatz Ingolitsch. Habe mich am Sonntag gewundert, warum Ingolitsch nicht in der ersten gespielt hat. Da hätte man ihn wieder einmal etwas Spielpraxis auf höchstem Level geben können. Deshalb auch meine Vermutung, dass wir vielleicht mit einer Fünferkette, ohne Ingolitsch, beginnen. Oder doch ein 442 aber mit einem Innenverteidiger als Rechtsverteidiger.“

StunningSteve: „In der Gruppenphase wurschtelt sich italienischer Mannschaften in der Europa League ja gerne mal durch. Nachdem des X in Graz aber eher als Blamage in Italien aufgefasst wurde, gehe ich doch von einem anderen Auftritt aus.“

GrazTiefschwarz: „Wir können dort eigentlich nur gewinnen – diese Rolle stand uns zwar in Rotterdam nicht besonders gut, ich werte das aber nach wie vor als unglücklichen Ausrutscher.“

Grauer Prophet: „Wird schwierig aber das wars im Hinspiel auch. Traue mich nicht einen Tipp abzugeben. Hoffe, es fallen mehr Tore.“

User1234: „Vom Gefühl her wirds entweder wieder eine Away-Packung oder ein knapper Überraschungssieg.“

00high5: „Wie schon beim Heimspiel letzte Woche, rechne ich mir gar nix aus. Das Team hat aber so sehr überrascht, dass sogar ein Sieg drinnen und verdient gewesen wäre. Ein neuerlicher Punktgewinn, wäre eine noch größere Sensation als letzte Woche! Denke aber, dass Rom keine Zweifel aufkommen lassen wird und leider gewinnt.

