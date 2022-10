Sturm-Fans: „Lazio kann mit dem X glücklich sein“

Der SK Sturm zeigte gegen Lazio in Rom eine hervorragende Leistung und holte auswärts ein 2:2-Unentschieden. Die Mannschaft von Ilzer hätte aber durchaus auch...

Der SK Sturm zeigte gegen Lazio in Rom eine hervorragende Leistung und holte auswärts ein 2:2-Unentschieden. Die Mannschaft von Ilzer hätte aber durchaus auch Chancen gehabt als Gewinner dass Spielfeld zu verlassen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Vöslauer: „Das Sturm-Herz ist heute schon nach fünf Minuten aufgegangen, wenn man gesehen hat wie aggressiv und offensiv wir verteidigt haben. Für sowas kämpft man doch das ganze Jahr um den Europacup in der Bundesliga. Und das alles bei Lazio, wenn wir bedenken, wo wir vor paar Jahren waren… (Breidablik, Larnaka, Haugesund…). Wir sind noch immer Letzter in der Gruppe, rückblickend betrachtet tut Dynamo noch immer etwas weh und Feyenoord sowieso auch. Wenn man das Glas halbleer sieht – anders betrachtet steht dieses Glas jetzt aber ganze zwei Spieltage da, um befüllt zu werden. In Europa zu überwintern wäre ein Meilenstein, der größte internationale Erfolg in 20 Jahren. Ich will das. Diese Belohnung hat sich jeder einzelne im Verein verdient.“

necki1983: „Ich weiß grad gar nicht ob ich mich freuen soll. Vorher hätte ich das X sofort unterschrieben, aber aufgrund der 2. Halbzeit hätten wir das eigentlich gewinnen müssen. Leider halt der Fehler vom Jörg. Zu Böving braucht man eigentlich nicht sagen, absolute Weltklasse heute.“

GrazTiefschwarz: „Vor der Partie hätte ich des X unterschrieben, aber jetzt fühlt es sich schon wieder wie eine Niederlage an.“

nero08: „Was für ein Spiel, was für eine geile Mannschaft. Wir können im Moment echt einfach nur glücklich sein.“

FloB: „Geile Partie, Lazio kann mit diesem glücklichen Unentschieden sicher gut leben.“

plieschn: „Schade, der Sieg wäre mehr als verdient gewesen, Lazio kann sich bei Stegemann und dem VAR bedanken. Unsere Mannschaft einfach nur super! Jeder einzelne! Großartig gemacht!“

Vöslauer: „Die gelb-rote Karte für Lazio war das Beste was uns nur passieren hätte können! Boving heute unser Retter, zwei wunderschöne Tore. Das heißt wir haben am 6. Spieltag mal fix ein Endspiel, um was auch immer.“

OoK_PS: „Die zweite Halbzeit ist wohl das Limit, das man mit dieser Mannschaft spielen kann, absolutes Top-Niveau. Eigentlich muss man beide Partien gegen Lazio verdient gewinnen, das ist schon surreal. Aber gut, dass es am Ende nicht null Punkte wurden. Das wäre nach dem Schuss von Wüthrich in die Wolken fast aufgelegt gewesen.“

SturmfanDöblingMitCape: „Wird uns Kopenhagen jemals wieder einen Spieler verkaufen? Ich glaube nicht.“

GraveDigger: „Irre. Holst gegen Lazio zwei Punkte und musst eigentlich im Endeffekt tatsächlich unzufrieden sein, dass es nicht mindestens vier geworden sind. Total irre! Geile Truppe. Unfassbar.“

Loewinger: „Ich sag’s nochmal: Dass Lazio schon in der ersten Halbzeit kollektiv am Nervenzusammenbruch wandelt ist für uns einfach nur ein Kompliment.“

paytv23: „Wirklich eine starke Leistung. Hätte mir nicht gedacht, dass sich die ungustiösen Lazio gleich schwer tun werden wie im Heimspiel. Leider das 2:1 in der besten Phase bekommen, sonst wäre das wohl eine kleine Sensation heute geworden. Nach vier Runden in dieser Gruppe noch immer auf Augenhöhe mit den anderen Teams ist top.“

