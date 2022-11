Sturm-Fans: „Unendlich bitter…“

Der SK Sturm erlebte gestern eine ganz bittere Europacup-Nacht, denn nach der 0:2-Niederlage gegen Midtjylland trat das Worst-Case-Szenario ein. Alle vier Mannschaften liegen punktegleich...

Der SK Sturm erlebte gestern eine ganz bittere Europacup-Nacht, denn nach der 0:2-Niederlage gegen Midtjylland trat das Worst-Case-Szenario ein. Alle vier Mannschaften liegen punktegleich mit acht Zählern in der Tabelle auf Platz 1 bis 4 – und Sturm schied aufgrund des schlechtesten Torverhältnisses als Tabellenvierter aus dem Europacup aus. Was sagen die Fans zu diesem bitteren Abend? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Manu_Graz: „Man kann nur stolz auf unsere Jungs sein. Ich will da heute gar nicht zur Konkurrenz blicken, sondern nur auf uns schauen und wir sind aktuell einfach eine unglaubliche geile Truppe. Junge Spieler, sympathisch, Stimmung geil und auch die Interaktion zwischen Mannschaft/Staff und uns Fans. Das was gestern passiert ist, ändert absolut gar nichts! Immer weiter nach vorne schauen und wenn wir so auftreten, wird uns die Europa League wieder als Gast begrüßen dürfen.“

B.O.S.C.: „Da kämpfen sie gegen Lazio und Feyenoord, haben am letzten Spieltag die Chance, sogar die Gruppe noch zu gewinnen, und dann so eine Leistung. Im Endeffekt ist das jetzt aber nur die Enttäuschung, natürlich bleiben unglaubliche Emotionen, eine geile Auswärtsfahrt nach Rom und das Wissen, dass wir durchaus mithalten können. Weh tuts trotzdem, genau gegen den dänischen Sinnlosklub auszuscheiden.“

Stgr1909: „Man muss leider aber sagen, das war von uns viel zu wenig. Schiri oder Gegner hin oder her.“

OoK_PS: „Keine Ahnung, was los war, aber die volle Leistung hat heute keiner gebracht. Klar Dante ganz entscheidend, aber es sind alle unter ihren Möglichkeiten geblieben. Wirklich das Gefühl, dass man ein Tor schießt, hatte man nie. Am Ende fällt einem genau das auf den Kopf, was auch in der Meisterschaft immer wieder kritisiert wird: es werden viel zu wenige Tore geschossen, da kann die allgemeine Kaderqualität noch so gut sein. Man muss Midtjylland im Hinspiel mit 3+ Toren Differenz weghauen und eigentlich auch in Rom gewinnen.“

MrColl: „Es ist halt Vor- und Nachteil, wenn du keinen Stürmer hast der wirklich eiskalt die Tore macht, sondern wie wir diese Saison, wo quasi jeder trifft. Das hat eben auch Vorteile aber in einzelnen Spielen, wo es dann wichtig wäre, auch mal Nachteile, weil man keinen klaren Zielspieler hat, der da auch aus dem Nichts ein Tor macht usw. Wobei in der Meisterschaft wenn man die xG nimmt sind wir sogar bei so vielen Toren wie man eigentlich auch haben müsste und meistens ist der Wert auf die Saison doch aussagekräftig da nur selten Teams da kalt überperformen – auch wenn ich auch glauben würde das man schon um einige Tore mehr haben müsste.

miffy23: „Ich fühle mich einfach nur leer. Nach diesem Herbst mit leeren Händen dazustehen, ist einfach nur völlig unverdient. Leider musste diese Mannschaft doch noch einmal Lehrgeld zahlen, auch wenn man große Fortschritte seit letztem Jahr gemacht hat. Zu ineffizient vorne, bei manchen scheint heute auch ein bisschen die Nervosität in die Beine gefahren zu sein, leider. Chancenlos war man keineswegs, man hat sich so ziemlich selbst geschlagen und sich dann gegen sehr diszipliniert verteidigende Dänen natürlich sehr schwergetan. So glorreich und euphorisch die letzte Woche, so bitter und schmerzhaft ist diese nun. Aber Kopf hoch. Es war eine tolle Gruppenphase, mit denkwürdigen Spielen und guten Leistungen. Nächstes Jahr die nächste Gelegenheit!“

schwarzweißblau: „Selten so etwas Unverdientes gesehen – unendlich bitter.“

Zippo: „Bin sehr enttäuscht im Moment. Ein bisschen Glück wenigstens im Parallelspiel hätte uns doch vergönnt sein können. War aber dennoch eine sehr geile Europacup-Saison und die Gruppe ist trotz allem historisch. Mit acht Punkten auszuscheiden punktegleich mit dem Ersten wirds nicht oft geben.“

papomilano: „Die ausgelassenen Punkte gegen Lazio tun mehr weh als die Niederlage heute. Das muss man jetzt erstmal wegstecken, aber jetzt voller Fokus auf die nationalen Bewerbe.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage gegen Midtjylland.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!