Sturm-Gegner: Lazio „glanzlos souverän“, Feyenoord und Midtjylland patzen

Die Europa-League-Gegner des SK Sturm Graz blieben am vergangenen Wochenende ungeschlagen. Dabei gekleckerten sich aber vor allem Feyenoord und Midtjylland nicht gerade mit Ruhm....

Die Europa-League-Gegner des SK Sturm Graz blieben am vergangenen Wochenende ungeschlagen. Dabei gekleckerten sich aber vor allem Feyenoord und Midtjylland nicht gerade mit Ruhm.

Der SK Sturm trifft am Donnerstag (Anpfiff 18:45 Uhr) in Graz auf Lazio Rom. Auch wenn die Römer nicht ihre beste Partie ablieferten, gab es in der Serie A einen glatten 4:0-Sieg über Spezia Calcio.

Lazio Rom – Spezia Calcio 4:0 (2:0) – xG 2.69 : 1.32

Ohne die verletzten Casale und Fares spielte die Mannschaft von Maurizio Sarri im offensiven 4-3-3-System und sorgte bereits früh für eine kleine Vorentscheidung. In einer relativ souveränen ersten Halbzeit sorgten Zaccagni (12.) und Romagnoli (24.) für eine komfortable 2:0-Pausenführung.

Zur Pause musste der spanische Innenverteidiger Patric verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Etwa nach einer Stunde legte Lazio noch einmal kurz zu, wie die Live-Graphen von Overlyzer zeigen. Top-Star Sergej Milinkovic-Savic legte das 3:0 nach (62.) und Sarri begann in den Folgeminuten seine Spieler zu schonen. Lazzari, Immobile, Luis Alberto und Cataldi wurden ausgewechselt, um Kräfte zu sparen. Milinkovic-Savic legte in der Nachspielzeit noch das 4:0 nach, nachdem Lazio einen Gang runterschaltete.

Spezia schoss 14-mal in Richtung Lazio-Tor. Die Römer hatten also durchaus über die 90 Minuten etwas zugelassen.

NEC Nijmegen – Feyenoord Rotterdam 1:1 (1:1) – xG 0.77 : 0.99

Feyenoord verlor in den letzten beiden Runden ein wenig den Anschluss an die Tabellenspitze der Eredivisie. Nach der 3:4-Niederlage gegen die PSV Eindhoven gab es nun ein vermeidbares 1:1 beim Nachzügler NEC Nijmegen.

Timber brachte Feyenoord zwar in Führung (23.), aber bereits kurze Zeit später glich NEC durch Iván Marquéz aus (37.). Feyenoord war über die gesamte Partie die bessere Mannschaft, erarbeitete sich 21 Schüsse und zehn Ecken, war aber in letzter Instanz zu fahrig. Zudem musste die Elf von Arne Slot sechs gelbe Karten hinnehmen.

Nach diesem Remis fehlen auf den neuen Tabellenführer Alkmaar bereits drei Punkte.

FC Midtjylland – Viborg FF 1:1 (1:1) – xG 1.75 : 0.66

Midtjylland kommt weiterhin nicht richtig aus den Startlöchern. Speziell die Heimbilanz ist mit einem Sieg, zwei Remis und drei Niederlagen enttäuschend, was auch das 1:1 gegen Viborg wieder unterstrich.

Viborg ging bei Midtjylland sogar in Führung: Jay-Roy Grot besorgte das 0:1 (43.), das aber nur wenige Sekunden später durch Mittelfeldspieler Kristoffer Olsson ausgeglichen wurde (44.). Zuvor hatte Midtjylland in der ersten Hälfte über weite Strecken Vorteile, war aber nicht zwingend genug. In der zweiten Halbzeit entwickelte sich schließlich eine Pattsituation, in der der Sturm-Gruppengegner nie ausreichend Druck aufbauen konnte.

Midtjylland liegt nach elf Runden nur auf dem siebten Platz der dänischen Zwölferliga. Der Rückstand auf Tabellenführer Nordsjaelland beträgt neun Punkte, der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz nur vier…