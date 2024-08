Trabzonspor muss gegen Rapid auf Routinier Stefan Savic verzichten

Rapids morgiger Gegner in der UEFA Europa League Trabzonspor gab einen schmerzhaften Ausfall bekannt. Der montenegrinische Abwehrroutinier Stefan Savic wurde wegen einer Muskelzerrung aus...

Der montenegrinische Abwehrroutinier Stefan Savic wurde wegen einer Muskelzerrung aus dem Kader für das Rückspiel gestrichen.

Der Verein gab in einer Aussendung bekannt:

„Bei der MRT-Untersuchung unseres Spielers Stefan Savic, der während des Spiels unserer Mannschaft gegen Sivasspor in der ersten Woche der Süper Lig Schmerzen in seinem linken Bein verspürte, wurde eine Muskelzerrung im oberen vorderen Bereich des linken Beins festgestellt. Unser Spieler wurde aus dem Kader für das Spiel gegen Rapid gestrichen, da seine Schmerzen bei den letzten Untersuchungen nicht verschwunden sind.“

Savic debütierte im Hinspiel gegen Rapid für Trabzonspor, nachdem er nach neun Jahren bei Atlético Madrid ans Schwarze Meer gewechselt war. Im Hinspiel bildete er mit dem Surinamer Stefano Denswil die Innenverteidigung des Vorjahresdritten der Süper Lig.

Mendy zurück in die Innenverteidigung?

Es ist demnach zu erwarten, dass die Trabzonspor-Innenverteidigung in Wien aus Denswil und Batista Mendy bestehen wird. Der Franzose hatte im Hinspiel etwas überraschend auf der Sechs begonnen und eine durchwachsene Leistung abgespult. Der Hintergrund war, dass Trainer Avci im Sechserraum für mehr körperliche Präsenz sorgen wollte.

Yokuslu nach Verletzung im Kader

Entwarnung dürfte es bei Neuzugang Okay Yokuslu geben, der gegen Sivasspor verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste. Er dürfte am Donnerstag im Kader stehen, aber es ist noch unklar, ob er fit genug für 90 Minuten ist. Wichtig wäre er für Trabzonspor auf jeden Fall, denn in der Innenverteidigung sind die Alternativen dünn und Avci wird Mendy nach Savic’ Ausfall nur schwer erneut auf der Sechs bringen können.

Auch ukrainischer Neuzugang mit von der Partie

Neben Rayyan Baniya, der ebenfalls eine Option für die Innenverteidigung ist, wird auch ein Neuzugang aus der Ukraine im Matchkader der Türken stehen: Der 22-jährige Arseniy Batagov kam vor einer Woche um 1,8 Millionen Euro Ablöse vom ukrainischen Klub Zorya Luhansk. Der Linksfuß ist allerdings nach seiner kurzen Zeit beim Klub wohl kaum als möglicher Starter eingeplant, sondern eher als Backup.