Vorschau: Rapid und der LASK kämpfen um Playoff-Einzug

Die österreichischen Europacupstarter Rapid und LASK kämpfen heute um Plätze im Playoff. Rapid kann nach der „Pflicht“ gegen Anorthosis Famagusta ins Playoff der Europa League einziehen, der LASK möchte mit einem neuerlichen Sieg über Vojvodina Novi Sad ins Playoff der neu gegründeten Europa Conference League vorstoßen. Wir sehen uns die Ausgangslagen der Spiele genauer an.

Anorthosis Famagusta – SK Rapid

Donnerstag, 12.08.2021, 19:00 Uhr MEZ

Beim 3:0 im Heimspiel gegen Anorthosis Famagusta zeigte Rapid eine ballsichere und abgebrühte Leistung. Damit sollten die Wiener einen perfekten Grundstein für eine, im wahrsten Sinne des Wortes, heiße Partien in Larnaca gelegt haben. 37 Grad werden erwartet, die Luftfeuchtigkeit wird, wie meistens auf Zypern, sehr hoch sein. Es sind definitiv keine Temperaturen, die einer mitteleuropäischen Mannschaft entgegenkommen. Allerdings könnten auch die Zyprer mit der Witterung so ihre Probleme bekommen. So ist etwa der neue nordirische Stürmer Kyle Lafferty diese Schwüle ebenfalls noch nicht hundertprozentig gewöhnt und auch der hohe Altersschnitt der Zyprer könnte in dieser Hinsicht ein kleiner Vorteil für Rapid sein.

Indes lichtet sich auch das Lazarett der Grün-Weißen. Filip Stojkovic und Dejan Petrovic fallen weiterhin erkrankt aus, dafür kehrt Robert Ljubicic ins Team zurück und wird wohl sein zweites Spiel für Rapid absolvieren. Auch eine „neue“ Alternative für den Angriff stets parat: Koya Kitagawa meldete sich fit und reiste ebenfalls nach Larnaca mit. Zuletzt war mit Oliver Strunz ein weiterer Offensivspieler krank geworden – ob er eingesetzt werden kann, entscheidet sich erst. Die Ausgangslage ist aber unterm Strich klar: Rapid darf schlichtweg nicht mit drei oder mehr Toren verlieren und angesichts der im Hinspiel beobachteten Kräfteverhältnisse wirkt diese Aufgabe mehr als nur realistisch. Bei einem Sieg würde Rapid ins Europa-League-Playoff einziehen, wo Zorya Luhansk aus der Ukraine wartet. Eine Gruppenphase wäre Rapid bei einem Aufstieg jedenfalls schon sicher.

LASK – Vojvodina Novi Sad

Donnerstag, 12.08.2021, 21:00 Uhr MEZ

Das Heimspiel des LASK gegen den serbischen Vertreter Vojvodina Novi Sad findet im Klagenfurter Wörtherseestadion statt. Die organisierten Fangruppen des LASK boykottieren diese „Auswärtsfahrt“ und so wird es auch keinen organisierten Support geben. Man darf also ein „Heimspiel“ vor schütterer Kulisse erwarten, aber das sollte den LASK nicht beirren, zumal der Gegner sich im Hinspiel als biedere Mannschaft herausstellte, die den Linzern vor allem technisch, aber auch in der Dynamik unterlegen ist.

Neben den Dauerverletzten dürfte auch Christoph Monschein den Linzern gegen Novi Sad noch fehlen. Entwarnung gab es indes bei Mamoudou Karamoko, der gegen die WSG Tirol nur einen Krampf und keine Muskelverletzung erlitt. Mit dem 1:0-Sieg aus dem Hinspiel im Rücken, muss der LASK nur noch darauf achten, das Rückspiel nicht zu verlieren. Bei Novi Sad fehlt mit Luka Cucin der etatmäßige Linksverteidiger, nachdem er in der Schlussphase des Hinspiels nach einem schweren Foul an Husein Balic glatt Rot sah. Dafür wird man den routinierten Kapitän Nemanja Covic wohl diesmal nicht im defensiven Mittelfeld, sondern auf seiner angestammten Position im Angriff oder zumindest auf der Zehn sehen. Vojvodina Novi Sad muss angreifen und das sollte einem konzentriert konternden LASK durchaus entgegenkommen.

