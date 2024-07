Vorschau: Wisla Krakau wahrscheinlich Rapids erster EC-Gegner

Auch vor dem heutigen Europacup-Spieltag wollen wir einen Blick auf eine interessante Partie werfen, die aus österreichischer Sicht vor allem für den SK Rapid...

Auch vor dem heutigen Europacup-Spieltag wollen wir einen Blick auf eine interessante Partie werfen, die aus österreichischer Sicht vor allem für den SK Rapid von Bedeutung ist. Heute wird nämlich ermittelt, ob die Hütteldorfer in der 2. Qualifikationsrunde zur Europa League nach Polen oder in den Kosovo müssen.

KF Llapi – Wisla Krakau

Donnerstag, 18.07.2024, 16:30 Uhr

Mehr als 24.000 Zuschauer sahen vor einer Woche den 2:0-Sieg von Wisla Krakau gegen den KF Llapi. Die beiden Tore fielen ganz am Anfang und gang am Ende der Partie. Bereits nach zwei Minuten brachte der zentrale Mittelfeldspieler Igor Sapala seine Mannschaft in Führung. Wislas gefährlichster Spieler, Stürmer Angel Rodado sorgte tief in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte für den Treffer zum 2:0-Endstand, der die Polen doch etwas beruhigter in den Kosovo fahren lässt. Angel Rodado erzielte in der vergangenen Saison in 35 Pflichtspielen 25 Tore und erzielte auch beim Cup-Finalsieg gegen Pogon Stettin, der dem polnischen Zweitligisten erst die Teilnahme an der Europacup-Qualifikation ermöglichte, den entscheidenden Treffer zum Sieg in der Verlängerung.

Durch den 2:0-Sieg gegen die Polen als große Favoriten ins Spiel, zumal Llapi-Trainer Tahir Batatina aufgrund einer roten Karte die Partie nur von der Tribüne verfolgen wird können. Die Wisla-Vereinsseite hebt besonders zwei Debütanten nach dem 2:0-Sieg hervor: „Was die Einzelleistungen angeht, so waren die beiden Debütanten Olivier Sukiennicki und Rafał Mikulec sicherlich die Gewinner des ersten Spiels. Sukiennicki begann das Spiel auf dem linken Flügel und zeigte großen Einsatz in der gesamten Offensivreihe, während Mikulec, der hinter ihm in der Verteidigung spielte, die Angriffe der Kosovo-Spieler immer wieder erfolgreich neutralisierte. Auch Giannis Kiakos lieferte eine solide Leistung ab und verstärkte das Abwehrdrittel in den letzten Minuten.“

Die Partie zu drehen wird demnach alles andere als einfach für den KF Llapi, der den mit Abstand gefährlichsten Spieler in der Sommerpause um 650.000 Euro an den AC Horsens verkaufte. Muhamet Hyseni hatte in der vergangenen Saison bei 32 von 56 Treffern seine Beine im Spiel.

Der KF Llapi wartet noch immer auf den ersten Sieg in der Vereinsgeschichte bei einem internationalen Bewerb. Dieses Jahr tritt man zum dritten Mal in der Qualifikation zur Europa League an. 2021/22 schied man nach einer 0:2-Auswärtsniederlage und einem 1:1 im Rückspiel gegen den KF Shkupi aus Nordmazedonien aus. Im Jahr darauf verlor man gegen den FK Budućnost Podgorica auswärts ebenfalls 0:2 und daheim gab ein 2:2-Unentschieden.

Es ist also durchaus ein Muster zu erkennen, denn auch das Hinspiel gegen Wisla Krakau endete mit einer 0:2-Niederlage.

