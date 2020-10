Zwei knappe Siege, ein 0:0 – so spielten Rapids EL-Gegner!

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute...

Im Zuge des bevorstehenden Europacup-Herbsts und -Winters sehen wir uns jede Woche an, wie die Gegner der Österreicher in den nationalen Ligen performten. Heute blicken wir auf die Rapid-Gegner Arsenal, Molde und Dundalk.

Arsenal FC – Sheffield United 2:1 (0:0)

Der von Mikel Arteta betreute Arsenal FC besiegte mit Sheffield United eines der Überraschungsteams der vergangenen Saison dank eines Doppelschlags in der zweiten Halbzeit und machte damit den Fehlstart der Gäste, die nach vier Partien punktelos auf dem letzten Platz stehen, perfekt. Arsenal musste dabei vor allem offensiv auf Top-Leute wie Mesut Özil und Gabriel Martinelli verzichten, bot aber immerhin defensiv die bestmögliche Mannschaft auf. Arteta schickte sein Team gegen das 3-5-2 von Sheffield in einem klassischen, offensiven 4-3-3 aufs Feld. Arsenal hält nun nach vier Spielen bei neun Punkten und liegt in der Premier League auf Platz 4. Mit Saka und Nketiah standen nur zwei Engländer in der Startelf der Gunners.

Arsenal: Leno; Bellerín, David Luiz, Gabriel, Tierney; Saka (87. Maitland-Niles), Ceballos (81. Xhaka), Elneny; Willian, Nketiah (58. Pépé), Aubameyang.

Tore: 1:0 (61.) Saka, 2:0 (64.) Pépé, 2:1 (83.) McGoldrick.

Brann Bergen – Molde FK 1:2 (1:1)

Molde spielt heuer eine durchwachsene Saison, hält nach dem Auswärtssieg bei Brann Bergen nach 20 Spielen bei einer Bilanz von 12-1-7. Der Sieg vor 200 Zuschauern im Brann-Stadion war aber außerordentlich wichtig. Molde schob sich damit auf den dritten Rang und liegt nur einen Punkt hinter dem Zweiten Rosenborg. Der Tabellenführer aus Bodö ist bereits 19 Punkte entfernt und wird sich den Titel nicht mehr nehmen lassen, aber Platz 2 ist ein realistisches Ziel für den Rapid-Gegner. Beim 2:1-Sieg in Bergen rettete ein spätes Eigentor die drei Punkte für Molde, das in einem klassischen 4-2-3-1 mit Kapitän und Routinier Eikrem als Freigeist im offensiven Mittelfeld auflief. Auffällig: Mit Ausnahme des schwedischen Keepers Andreas Linde standen nur Norweger in der Startelf der Blauen.

Molde: Linde; Pedersen, Gregersen, Ellingsen, Haugen; Hussain, Aursnes, Hestad (94. Sinyan), Eikrem (86. Knudtzon), Brynhildsen (63. Bolly); Omoijuanfo.

Tore: 0:1 (13.) Hestad, 1:1 (14.) Bamba, 1:2 (85., Eigentor) Kristiansen.

Dundalk – Finn Harps 0:0

Selbst gegen einen absoluten Lieblingsgegner kann Dundalk derzeit nicht gewinnen. Gegen die Finn Harps hat der Klub, der in den letzten sechs Jahren fünfmal irischer Meister wurde, noch nie verloren und in 12 Partien nur einmal Unentschieden gespielt. Im 13. Spiel gab es nun aber trotz klarer Überlegenheit Dundalks nur ein 0:0. Die Mannschaft von Trainer Alan Reynolds brachte den Ball trotz zahlreicher Chancen einfach nicht im Tor unter. Dundalk liegt damit in der irischen Zehnerliga nur auf Rang 6. Zwar hat man zwei bis drei Spiele weniger als die Konkurrenz, weil es immer wieder zu Spielverschiebungen kam, aber die Bilanz mit 18 Punkten aus 12 Spielen ist nicht berauschend. Die Finn Harps liegen mit elf Punkten auf dem vorletzten Platz und kämpfen gegen den Abstieg.

Dundalk: McCarey; Mountney, Boyle, Gartland, Dummigan; Patching (54. Sloggett), Shields; Kelly (54. Duffy), Flores (54. McEleney), Oduwa (63. Colovic); McMillan.

