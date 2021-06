Fans: „Alaba war großartig – so muss Happel gespielt haben“

Die österreichische Nationalmannschaft startete mit einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in die Europameisterschaft und fuhr damit den so wichtigen Pflichtsieg zum Beginn des Turniers ein....

Die österreichische Nationalmannschaft startete mit einem 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien in die Europameisterschaft und fuhr damit den so wichtigen Pflichtsieg zum Beginn des Turniers ein. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

lonelycowboy: „Pflichtsieg. Im Prinzip haben wir alle vier Tore selber geschossen. Alaba wenig überraschend am besten, wenn er das Spiel vor sich hat.“

Dansch10: „Alaba der beste Mann am Platz. Als man dachte jetzt schläft das Spiel komplett ein, hat er immer mehr Druck nach vorne gemacht und das Spiel an sich gerissen. Ein würdiger Kapitän am heutigen Tag.“

Coops: „Absolut verdienter Sieg. Freut mich nach den letzten Monaten, dass ausgerechnet Gregoritsch das Siegestor geschossen hat.“

Overlyzer – Live-Coverage aus über 800 Ligen und Bewerben!

LASK08: „Ich bin zufrieden. Wichtig für die Stimmung im Team, dass man mit einem Erfolgserlebnis startet. Auf dem kann man aufbauen. Habe heute Lainer und Sabitzer als die besten Kicker gesehen, auch Alaba als Abwehrchef mit einer guten Leistung.“

Vöslauer: „Lainer und Laimer waren läuferisch gigantisch, nahezu überall am Feld!“

LittleDreamer: „Für mich schwer in Ordnung heute. Klar Slapstick-Gegentor. Aber da musst dich trotzdem erstmal wieder aufrappeln und einem Gegner, der nur mauert und kontern will nicht ins offene Messer laufen, sondern noch zwei drauflegen.“

lovehateheRo: „Alaba heute sehr gut, wer hätte gedacht, dass es Sinn macht, einen Verteidiger in der Verteidigung aufzustellen?“

Zuckerhut: „Gutes Ergebnis, spielerisch muss man sich aber steigern, um gegen die Ukraine die nötigen Punkte zu holen. Auswärts gegen die Niederlande habe ich davor keine Erwartungen.“

semmerl: „Heute hat alles gestimmt, manche Leute sollten weg vom Fußball gehen – was bitte erwartet ihr? Da wurde heute österreichische Fußballgeschichte geschrieben in einem Spiel, in dem der Gegner eine einzige Chance hatte. Foda hatte einen super Matchplan, Gregerl reat im Interview, Arni trifft auch als Joker, wir haben das ganze Spiel dominiert – so geht das! Danke an das komplette Team für den super schönen EM-Auftakt!“

steveme: „Heute hat Foda alles richtig gemacht. Die Taktik war total ok, Alaba war unglaublich, wir haben zum ersten Mal so eine hohe Linie gespielt und trotzdem fast nichts zugelassen. Das war mit dem Spielermaterial, das einfach von vielen total falsch eingeschätzt wird, nämlich viel zu gut, aller Ehren wert. Die haben am Schluss keine Kraft mehr gehabt, wir haben sie schon auch erdrückt. Es fehlt halt an individueller Klasse ohne Arnie, aber so ist es eben.“

Feanor1990: „Schön, dass man einen österreichischen Sieg bei einer Endrunde zu Lebzeiten noch erleben darf.“

michi87: „Kritik zuerst: Das Spiel war lange Zeit nicht so eindeutig, wie es das Ergebnis am Ende war. Die Mazedonier hatten auch die eine oder andere gefährliche Chance. Im Gegensatz zu anderen habe ich hier keinen klaren Matchplan von Foda gesehen, sondern eine über weite Strecken zerfahrene Partie. Das darf gegen die Niederlande so nicht passieren. Allerdings: Wieder ein völlig anderer Gegner von der Spielanlage her. Aber man kann nicht leugnen, dass auch vieles letztlich gut gelaufen ist. Ein paar Spieler haben mich besonders überzeugt, allen voran Alaba und insbesondere in der ersten Hälfte Sabitzer. Die Grundformation mit einem sehr starken Zentrum und weit nach vorne laufenden Außenverteidiger hat sich als recht brauchbar erwiesen. Die Einwechslung von Gregoritsch hatte ich kritisiert, war aber so falsch nicht, wie sich dann herausgestellt hat. Alles in allem ein verdienter Sieg, aber jetzt heißt es dranbleiben und Stimmung mitnehmen.“

LaDainian: „Lainer das Biest! Dieses Foul heute war die Kirsche oben drauf. Alaba hinten, egal ob in der Innenverteidigung oder als linker Verteidigung, viel wichtiger als im Mittelfeld, war heute auch wieder klar ersichtlich. Ohne dem Nudel-Tor wären uns die Pandev-Enkerl nie gefährlich geworden, Bachmann ist mir trotz des Fehlers heute lieber als die anderen Optionen. Und außerdem bestätigt sich wieder: No Arnie, no party.“

Air-Win: „War ein Arbeitssieg, aber ich glaub das wir uns gegen Gegner gegen die wir nicht selbst das Spiel machen müssen leichter tun. Zumindest wenn wir hinten sicher stehen und keine Tore herschenken wie heute leider.“

steveme: „Man muss halt sehen, dass die Taktik ohne Alaba hinten in der Zentrale nicht funktionieren würde. Wie er das gespielt hat erste Halbzeit war absolute Weltklasse. Sowas habe ich in einer österreichischen Mannschaft noch nie gesehen. So muss Happel gespielt haben.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 3:1-Sieg der Österreicher bei der Europameisterschaft 2021 gegen Nordmazedonien.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!