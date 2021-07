Fans: „Bei diesem EM-Finale gibt es keinen Favoriten“

Am Sonntagabend kommt es zum großen Showdown im Finale der Europameisterschaft zwischen England und Italien. Wen sehen die Fans in der Favoritenrolle? Wir haben...

Am Sonntagabend kommt es zum großen Showdown im Finale der Europameisterschaft zwischen England und Italien. Wen sehen die Fans in der Favoritenrolle? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

miffy23: „Wenn es Gerechtigkeit gibt, gewinnen die Italiener. Sie spielen den attraktiveren Fußball, haben die weitaus stärkeren Gegner bezwungen, und hatten kein Turnier, das völlig zu ihren Gunsten lief, wenn man von Heimspielen in der Gruppenphase absieht – übrigens interessantes Detail am Rande: Alle 4 Semifinalisten hatten Heimspiele in ihrer Gruppenphase. Ein Schelm…Könnte ein tolles Finale mit starker Atmosphäre werden, ich hoffe die Italiener setzen sich durch und der stärkere Turnierverlauf wird belohnt.“

b3n0$: „Italien gewinnt 3:2 trotz zweier Elfmeter-Tore von Kane, der sich damit zum hochverdienten Torschützenkönig kürt.“

papomilano: „Den fitteren und frischeren Eindruck machen die Engländer. Fürchte, dass das mit dem Heimvorteil den Ausschlag geben wird.“

Homegrower: „Kann alles passieren. Aber dieses Gejammere vorab wer da doch so der verdiente Sieger wäre, und wie gemein es doch ist, dass England im Wembley spielt ist dann doch einfach peinlich. Beide Mannschaften haben es sich verdient das Turnier als Sieger zu beenden. Italien hat sich seit langer Zeit von den Leistungen her wieder in mein (Fußballer)Herz gespielt und es ist dann fast schon schade, dass es einen Verlierer geben wird für mich.“

Schlauer Poet: „Italien zwar mit dem weitaus besseren Turnier und schon lange nicht mehr „italienisch“ unterwegs, sympathische Mannschaft (+ Österreich rausgeworfen), aber England mein sentimentaler Favorit. Könnte mit beiden als Sieger leben denke aber, dass sich England dank Heimvorteil durchsetzen wird , sie wirken auch frischer. Je länger sie die Null halten können, desto mehr spricht für sie. Wird jedenfalls ein geiles Finale.“

LASK08: „Ich mag ja schräge Geschichten. Und wenn Harry Kane als englischer Teamkapitän, der in seinem Leben außer die Torschützenwertung noch nichts gewonnen hat, den Pokal stemmen würde, ja das täte mir gefallen.“

TIA: „Italien wirds machen. Weil Italien Italien ist und England eben England:“

Mr_Rotten: „Hoffentlich Italien, vor allem Chiellini würde ich es extrem gönnen. Ich bin optimistisch und sage Italien gewinnt durch ein Tor von Chiesa.“

forza_rossoneri: „Ich hoffe natürlich auf Italien. Ich wünsche mir nur, dass – wer auch immer gewinnt – das unnötige VAR keine entscheidende Rolle haben wird.“

Karambesi: „Mein Kopf sagt mir England macht’s, doch im Herzen bin ich für Italia.“

Moatl_19: „Alles in allem ein verdientes Finale einer unterhaltsamen EM. Ich sehe für Sonntag keinen Favoriten, da kann mMn alles passieren… Italien hat mir als Gesamtpaket in der Offensive am besten gefallen, außerdem ist die Mischung in der Mannschaft sehr sympathisch. Wenn der Spielverlauf nicht ganz passt oder die Chancenauswertung nicht mitspielt, kann das aber leicht kippen. gutgetan. England hatte wiederum den wohl einfacheren Weg ins Finale (samt mehr als dezentem Heim-/Coronavorteil, aber das ist halt so), reitet aber auf einer Euphoriewelle und hat sich so ziemlich jedes Spiel gesteigert. Auch angesichts ihrer Historie ist das schon fast eine Jahrhundertchance. Überhaupt taugt mir das Finale, weil da jetzt nicht wirklich die angesagten Favoriten dabei sind (wie eine Zeit lang Spanien, Deutschland oder jetzt Frankreich), sondern beides fußballverrückte Länder sind, die nach schweren Zeiten DIE Chance auf den großen Wurf haben. Nicht nur aufgrund der Juve-Haudegen hinten liegen meine Sympathien leicht bei Italien, wobei der Hype in England keinen kalt lässt. Hoffe also auf ein Finale, dass dieser EM aus sportlicher Sicht würdig ist und noch mehr Lust auf die kommende Saison von CL bis zum Hobbykick ums Eck macht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem EM-Finale zwischen England und Italien.

