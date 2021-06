Fans: „Ein schnelles Tor gegen Nordmazedonien wäre enorm wichtig“

Die österreichische Nationalmannschaft startet heute in die Europameisterschaft 2021 und bekommt es zum Auftakt mit dem am Papier schwächsten Gruppengegner zu tun. Was erwarten...

Die österreichische Nationalmannschaft startet heute in die Europameisterschaft 2021 und bekommt es zum Auftakt mit dem am Papier schwächsten Gruppengegner zu tun. Was erwarten sich die Fans der österreichischen Nationalmannschaft vom Spiel gegen Nordmazedonien? Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum für euch umgehört.

Phil96: „Eigentlich ist die Ausgangslage ganz klar: Wenn wir bei dieser EURO irgendwas reißen wollen beziehungsweise zumindest die Gruppe überstehen wollen, muss man gegen Nordmazedonien ohne Wenn und Aber gewinnen. Unterschätzen darf man die Nordmazedonier natürlich nicht, dass die extrem unangenehm sein können, haben unsere Nachbarn ja auch schon zu spüren bekommen, trotzdem gibt’s da einfach einen massiven Qualitätsunterschied in den Kadern, den wir nutzen müssen. Ich hoffe in erster Linie drauf, dass wir halbwegs früh ein Tor machen können, je länger die Partie 0:0 ist, desto nervöser werden wir werden und desto schwieriger wirds wohl, den Abwehrblock zu knacken. Drum hoff ich auch, dass wir alle drei Unterschiedsspieler, die in dem Kader stehen (Arnautovic, Baumgartner und Kalajdzic) von Beginn an sehen und gleich von der 1. Minute weg wirklich Dampf geben, auch wenn das für Foda-Verhältnisse eine sehr große positive Überraschung wäre.“

LittleDreamer: „Bin mir nicht sicher was ich von dem Spiel erwarten soll. Nordmazedonien hat in letzter Zeit ein paar beachtliche Ergebnisse abgeliefert, aber in der Qualifikation haben wir sie auch zweimal besiegt. Eigentlich sollten wir da die bessere Mannschaft sein und ich sehe uns da trotzdem als Favorit. Arnautovic von Beginn an und er kann dann seine Kollegen in der Offensive hoffentlich aufwecken mitreißen. Trotz der eher tristen Leistungen in letzter Zeit glaube ich das man hier irgendwie gewinnen wird.“

OoK_PS: „Der vielleicht klarste Pflichtsieg einer ÖFB-Elf bei einer Endrunde überhaupt. Wenn dieser nicht gelingt, wünsche ich allen Beteiligten viel Spaß. Dann war die schlechte Stimmung der letzten Wochen nichts gegen das, was danach folgt.“

Motzhdf: „Wer Foda kennt, der weiß auch schon was uns im ersten Spiel erwartet. Wir werden es vorsichtig angehen, falls es nicht so gut läuft, werden wir ca. um die 60. Minute Arnautovic statt Kalajdzic oder wenn´s ganz schlecht läuft neben Kalajdzic sehen. Ich geh davon aus, dass die Stammformation aus dem England-Spiel auch gegen Nordmazedonien beginnen wird.“

miffy23: „Ich hoffe auf eine deutliche Steigerung, vor allem das Abstellen der defensiven Mängel, und erheblich mehr direktes Spiel vorne und mehr Kaltschnäuzigkeit. Wenn das klappt dann könnte es ein klarer Sieg werden. Der Realist in mir erwartet jedoch den typischen österreichischen Minderwertigkeitskomplex und mentalen Supergau, den bis jetzt fast jedes Turnier gebracht hat, mitsamt haarsträubenden Unkonzentriertheiten und Foda’scher Planlosigkeit. Ich tippe daher auf ein qualvolles 2:2, nach dem man sich die K.o.-Phase schon recht abschminken kann. Ich hoffe und freue mich auf mehr.“

little beckham: „Die Auslosung ist für Österreich wirklich Segen und Fluch zugleich. Segen, weil es der vermeintlich leichteste Gegner ist und somit der so wichtige gute Start ins Turnier wahrscheinlicher wird. Fluch deshalb, weil der Hut umso ärger brennt, wenn es in dieser ersten Partie nicht klappen sollte. Insofern würde ich als Teamchef zwar natürlich voll auf Sieg spielen, aber wenn es z.B. in der 80. Minute immer noch 0:0 steht nicht blind nach vorne stürmen. Ich hoffe, hier hat man aus 2016 gelernt. Wenn man es in 80 Minuten nicht geschafft hat, ein Tor gegen Nordmazedonien zu machen, sollte man den Punkt mitnehmen und weitermachen. Natürlich ist es dann schade, dass man den (Pflicht-)Sieg nicht eingefahren hat, aber man hat zumindest schon mal einen Punkt am Konto. Und der kann dann noch Gold wert sein. Der weitere Turnierverlauf kann dann sich nämlich oft ganz anders entwickeln als gedacht. Wer hätte 2016 vorm Turnier gedacht, dass wenn wir nur einen Punkt holen, das ausgerechnet gegen Portugal tun?“

hardXtimes: „Rechne mit einem euphorisierenden 0:0, welches unseren Abschied aus dem Turnier mit null erzielten Treffern einleitet.“

Pengsti: „Die EM steht und fällt mit diesem Auftaktspiel, mit einem Sieg kommt womöglich die nötige Euphorie und Stimmung bei Spieler und Fans, vergeigen wir es, kannst die EM eh schon von Beginn weg kübeln… bin gespannt.“

papomilano: „Steht und fällt eigentlich alles mit einem schnellen Tor für Österreich. Ein schnelles 1:0 wäre extrem wichtig, dann kann man den Matchplan ohne weiteres gegen so einen Gegner runtereiern. Durchaus kann es dann auch ein höherer Sieg werden. Bei einem Rückstand gegen die Truppe kann es aber auch ganz bitter und fodaesk werden.“

lovehateheRo: „Man kann nur auf ein schnelles Führungstor von uns hoffen, sonst würden wir dann irgendwann mit jeder Minute ängstlicher, bis uns der Pandev dann eins reinnudelt und wir das verlieren.“

