Fans: „Irgendjemand muss ja Italiens Serie beenden“

2Die österreichische Nationalmannschaft qualifizierte sich zum ersten Mal für ein EM-Achtelfinale, wo mit Italien der schwerstmögliche Gegner wartet. Die Mannschaft von Roberto Manchini kassierte seit mehr als 1000 Minuten keinen Gegentreffer und weist in den letzten Jahren eine enorm starke Bilanz auf. Glauben die Fans an ein Wunder? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Exilgrüner: „Es gilt den Italienern die Lust am Spiel zu nehmen. Es braucht aggressives Forechecking, Manndeckung für Immobile und schnelle Spieler auf den Außenbahnen, die auf Konter lauern. Dann sehe ich tatsächlich eine Chance zumindest 120 Minuten zu überstehen und dann im Elferschießen ganz Italien in ein Tränenmeer zu stürzen. Pizza Endstazione als Abendmahl für Italien würde ich sagen oder?“

Jackson: „Tut mir leid, aber irgendwer muss die Serie von 30 unbesiegten und 11 gegentorlosen Partien ja beenden.“

blue-white: „Versucht man gegen Italien mitzuspielen, dann ist es wohl schnell vorbei. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Möglichkeit. Ich spreche nicht von hinten reinstellen, aber wir müssen weit defensiver agieren als gegen die Ukraine. Spielt Österreich wie gegen die Ukraine, dann wird man eiskalt dafür bestraft werden. Viel zu viel Räume für ein möglich rasches Umschaltspiel der Italiener, wo einfach die Angreifer dermaßen daraufhin geformt sind. Berardi und Insigne können das, Immobile lebt bei Lazio von sowas. Bonucci kann von hinten mit einem Pass das Spiel aufziehen, und das Mittelfeld kann sowohl langsam, aber auch schnell umschalten. Österreich muss defensiv einfach viel arbeiten, muss aggressiv drauf gehen – wenn nötig mit zwei Mann, und das Glück im Konterspiel versuchen. Einen langen Stürmer vorne rein, und auf Standardsituationen hoffen. Hier sehe ich trotz Chiellini und Bonucci Probleme bei den Italienern.“

xxAltachFanaticsxx: „Man erwartet von uns nichts und das wird unsere Chance sein.“

schooontn: „Das System der EM gehört dringend reformiert (am besten noch vor Samstag), der punktemäßig beste Gruppenzweite sollte nicht auf den besten Gruppensieger treffen dürfen, während zeitgleich der punktemäßig schwächste Gruppenzweite auf einen anderen Gruppenzweiten trifft.“

Guardiola16: „Letztendlich haben die Italiener alles zu verlieren und wir eigentlich nix. Hoffe, dass beide immer wieder an diese Komponente denken (müssen). Ich liebe die italienische Hymne, schade dass ich sie am Samstag zum letzten Mal bei dieser EM höre.“

Christian2016: „Traumpartie und Alptraumpartie zugleich. Mit keinem anderen Land in Europa fühle ich mich aufgrund meiner persönlichen Lebensgeschichte emotional so verbunden wie mit Italien, und es hätt‘ nicht viel gefehlt und ich wäre selber zum Leben und Arbeiten dorthin gezogen. Im Fußball waren die Azzurri immer mein Team bei den „Großen“. Man war ja unterbewusst eigentlich gewöhnt, dass Österreich eh in der Quali ausscheidet, und nach der Niedergeschlagenheit, es wieder nicht geschafft zu haben, wartete im Turnier selbst dann immer wer, für den man sich begeistern konnte und der die Fähigkeit hatte, sogar bis zum Titel durchzumarschieren. Es liegt was in der Luft, es kann historisch werden. Burschen, schreibt Geschichte für Österreich, tretet in die Fußstapfen von Sindelar, von Happel, Hanappi und Ocwirk, von Krankl und Prohaska. Mit den zwei Vorrundensiegen seid ihr schon die besten österreichischen Fußballer seit 1982, jetzt muss der nächste Schritt gesetzt werden. 0:0, Elferschießen, es verwandeln vier Italiener und vier Österreicher, Bachmann hält, Dragovic verwandelt und besiegt endgültig die Gespenster von 2016, Österreich in Ekstase.“

michi87: „Komplett chancenlos ist Österreich nicht. Im Gegensatz zu dem, was die Medien über Italien schreiben, sehe ich schon auch stellenweise Schwächen dort (zB was die gegen die Schweiz an Chancen vergeben haben, war nicht schön anzusehen). Allerdings sollte man nicht die spielerische Blamage der Österreicher gegen die Niederländer vergessen, meiner Meinung nach leider nicht unwahrscheinlich, dass es am Samstag ähnlich kommt.“

miffy23: „Wenn Grillitsch-Laimer-Schlager wieder einen ähnlich starken Tag erwischen, wenn Alaba hinten aufpasst und die Dreier-Kette solide bleibt, wenn Sabitzer oder Baumgartner ein, zwei Genieblitze nach vorne auspacken können und Arnie oder Sasa die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, nutzen können – dann ist auch in diesem Spiel eine Sensation möglich. Es entscheidet sich erst auf dem Platz, wir sind nicht Nordmazedonien oder Finnland, wir haben unsere Qualitäten. Es gilt einfach mit einer ähnlichen Einstellung wie gegen die Ukraine aufzutreten – und die vorhandenen Schwächen/Fehler auszumerzen und nachzubessern. Hier können wir zur Turniermannschaft reifen, auch wenn es vielleicht am Ende nicht zum Weiterkommen reicht, können wir die bisher größte Hürde für die Italiener darstellen und das Spiel unter Umständen sehr lange offenhalten. Und desto länger es geht, desto spannender wird es.“

