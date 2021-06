Fans: „Niederlande spielt fußballerisch in einem anderen Universum“

Die österreichische Nationalmannschaft war gestern gegen die Niederlande chancenlos und verlor deutlich mit 0:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der...

Die österreichische Nationalmannschaft war gestern gegen die Niederlande chancenlos und verlor deutlich mit 0:2. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der ÖFB-Elf sagen und haben uns deshalb im Austrian Soccer Board für euch umgehört.

plieschn: „Die Einstellung war so ziemlich das Einzige, was heute gepasst hat. Jeder Mannschaftsteil war um zwei bis drei Klassen schlechter als das Pendant in orange, deren Abwehr kann man halt nicht beurteilen, weil nicht gefordert. Die Niederländer haben das im Schongang souverän runtergespielt und trotz aller Bemühungen, die bei uns da waren, hat das mehr als nur locker gereicht. Muss man anerkennen, fußballerisch sind die Niederlande im Vergleich zu uns nicht eine andere Klasse, sondern ein anderes Universum. Wird man im Verlauf des Turniers sehen, was das in absoluten Maßstäben bedeutet.“

Zwara: „Defensiv nicht gut gestanden, offensiv nichts zusammengebracht. Da muss eine ordentliche Steigerung her.“

Gizmo: „Gute Einzelspieler, leider kein Trainer. So schade um diese Generation.“

OoK_PS: „Der Dreckskick reicht gerade einmal gegen individuell hoffnungslos unterlegene Gegner wie Mazedonien. Sobald der Gegner etwas besser ist, sind wir komplett aufgeschmissen, siehe auch Spiele gegen Polen, Dänemark und Co. Das wird auch gegen die Ukraine nichts, es bräuchte zumindest annähernd etwas wie ein sinnvolles Konzept.“

MrColl: „Irgendwie bekommt man von Österreich genau das, was man erwartet. Ich habe vorher auf ein 0:2 getippt, aber denke mir immer, ja jedes kleinere Land schafft mal eine Überraschung, aber bei Österreich ist das halt quasi nie der Fall und man hat eigentlich heute sowas von ideenlos und harmlos gespielt, wie man es sich leider erwarten musste.“

flanders: „Holland einfach besser. Weit werden die jedoch auch nicht kommen. Das Pressing nach der Halbzeit war 20 Minuten sehr gut. Ohne wirkliche Torchance gewinnt man halt kein Spiel. Nach dem 0:2 war es vorbei und hatte Testspiel-Charakter.“

bergkamp: „Zu viele Totalausfälle unter den Spielern. Da kann auch der beste Trainer nichts machen, wenn so viele Spieler rein gar nichts auf die Reihe bekommen. Die Holländer haben halt richtige Fußballer. Net bös sein, aber was da bei uns herumläuft, sind lediglich Österreicher, die gut kicken können. Bei den Niederlanden spielen Top-Athleten, die Fußball im Blut haben. Ist schon seit Jahrzehnten so. Wir werden nie wie aus einem Guss spielen.“

Rapidler_1899: „Wenn sie noch zwei bis drei Tore mehr schießen können wir uns nicht beschweren. Österreich bemüht, aber harmlos bzw. mutlos.“

schimli: „Einiges an Glück gehabt, dass die Niederländer vor dem Tor zu lässig agiert haben. Hätte auch 4:0 oder 5:0 ausgehen können. Chancen auf unserer Seite eigentlich nicht vorhanden.“

SturmfanDöblingMitCape: „Wenn du auf ca. 9 von 11 Positionen teilweise die klar schwächeren Spieler hast, benötigst du ein Top-Trainerteam und einen sehr günstigen Spielverlauf. Hatten wir beides nicht, daher ist die Niederlage unserer Durchschnittstruppe gegen eine gute niederländische Mannschaft nur logisch. Easy as that.“

#17: „Wir haben einen Spieler auf Weltklasseniveau (Alaba). Zwei auf international gehobenem Niveau (Sabitzer und Arnautovic). Der Rest ist Marke „Deutsche-Bundesliga-Durchschnitt“. Für österreichische Verhältnisse sicher gut, aber bei einer EM trifft man halt früher oder später auf Teams mit vier bis fünf Weltklassekickern und dazu noch fünf bis zehn auf dem Niveau von einem Arnautovic oder Sabitzer. Da hat man nur mit einem überragenden Kollektiv und taktischen Konzept eine Chance, was aber leichter gesagt, als getan ist.“

IceChris: „Ergebnis war ok, aber das Spiel war das schlechteste seit längerem. Können uns bei Fortuna und lustlosen Niederländern bedanken, dass wir das nicht 0:5 verlieren. Offensiv komplett harmlos mit einem (?) Torschuss. Würde mich interessieren wie es manche rechtfertigen, dass man gegen die Niederlande natürlich chancenlos ist, gleichzeitig gegen die Ukraine fix ein X einplant (die bis zum Ende mithalten konnten gegen die Niederlande). Das wird für so manche ein böses Erwachen geben am Montag, wenn uns die auch herspielen. Das Achtelfinale ist mittlerweile mal wieder in weiter Ferne.“

Traunseelaskler: „Wir spielen nicht einmal mutig nach vorne und müssen am Ende dennoch froh, dass die Niederlande nicht ernst gemacht hat – dann wären wir am Ende untergegangen wie gegen Dänemark. Ideenlos, furchtbare Abspielfehler, keine Bewegung, selbst bei 0:2 keinerlei Dynamik im Spiel nach vorne, dennoch durch kapitale Eigenfehler und Missverständnisse zahlreiche Großchancen zugelassen. Mit dieser Spielweise wird man gegen so einen Gegner in hundert Spielen keinen Punkt machen. Die Ukraine hat jedenfalls vorgezeigt, dass man mit einer mutigen Spielweise diesem Gegner durchaus auch Probleme bereiten kann – wir haben Angsthasenfußball praktiziert und dennoch unzählige Großchancen zugelassen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage der Österreicher gegen die Niederlande.

