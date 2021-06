Vorschau, EURO 2020 Tag 13: Hochspannung am letzten Gruppenspieltag

Heute fallen am letzten Tag der Gruppenphase die Entscheidungen in den Gruppen E und F. Wir sehen uns die Voraussetzungen vor diesen Partien an!...

Spanien – Slowakei

Mittwoch, 18 Uhr, Estadio de La Cartuja, Sevilla, Schiedsrichter:

Als einer der Favoriten auf den Turniersieg gestartet, spielen die Spanier bislang ein richtig unglückliches Turnier und hinken den eigenen Erwartungen weit hinterher. Zwar war man in beiden Spielen die klar bessere Mannschaft und erspielte sich eine Vielzahl an guten Möglichkeiten (womit man statistisch bei den kreierten Chancen auch im Spitzenfeld des Turniers anzutreffen ist), allerdings scheiterte man an der katastrophalen Chancenverwertung. Den Spaniern fehlt es vor allem im Angriff am nötigen Killerinstinkt und einen Torjäger sucht man vergebens, weshalb man nun auch um das Weiterkommen zittert. Zum Abschluss der Gruppenphase ist damit klar, dass gegen die Slowakei nur ein Sieg zählt, um ein Weiterkommen zu garantieren und das Achtelfinale zu fixieren. Wie die Spanier mit diesem Druck umgehen werden und ob man erneut in der Offensive verkrampfen wird, bleibt abzuwarten.

Eine riesengroße Chance verpasste die Slowakei im vergangenen Spiel, was sicherlich für einiges an Frust sorgte. Nach dem Auftakt nach Maß gegen die Polen, wo man einen überraschenden Sieg feierte, folgte gegen die Schweden eine Niederlage, was richtig schmerzte. Hätte man zumindest einen Punktegewinn eingefahren, hätte man tolle Karten auf das Achtelfinale gehabt und wäre diese Begegnung etwas entspannter ausgefallen. Doch nun muss man selber danach trachten, erneut einen Punktegewinn einzufahren, was gegen den klar favorisierten Gegner nicht einfach sein wird. Das Gute ist, dass zumindest der ganze Druck bei den Spaniern liegen wird und man aus einer Underdog-Rolle agieren kann.

Schweden – Polen

Mittwoch, 18 Uhr, Sankt-Petersburg Arena, Russland, Schiedsrichter:

Dass die Schweden nach dem zweiten Spieltag die Tabelle anführen würden, damit hätten wohl auch nicht die kühnsten Optimisten im Lande gerechnet. Doch die Schweden punkteten bislang fleißig und holten vier Zähler, womit man eben nicht nur die Tabellenführung innehat, sondern auch das Achtelfinale mehr oder weniger fixiert hat. Nun will man natürlich auch diesen Platz an der Sonne nicht mehr hergeben und sich einen möglicherweise etwas „einfacheren“ Gegner im Achtelfinale ergattern, um möglichst lange im Turnier zu verbleiben. Der Druck liegt damit eindeutig beim Gegner und diese passive Grundhaltung war für die Schweden bislang auch der Schlüssel zum Erfolg.

Auf der anderen Seite zeigten die Polen eine klare Reaktion zum ganz schwachen Auftritt beim Auftakt gegen die Slowakei, welches man ja mit 1:2 verlor. Gegen Spanien musste zwingend ein Punktegewinn her, um noch eine Chance auf das Achtelfinale zu haben, und diesen fuhr man auch letztlich nach einem leidenschaftlichen Fight ein. Zwar war auch in manchen Situationen das nötige Glück dabei, wie beim vergebenen Elfmeter der Spanier, allerdings fragt am Tag danach keiner mehr nach. Nun hat man es in der eigenen Hand, doch noch den Sprung ins Achtelfinale zu schaffen, trotz der schwierigen Ausgangslage. Allerdings muss man dafür gegen abwartende Schweden speziell in der Offensive zulegen und mehr Kreativität als zuletzt ausstrahlen.

Deutschland – Ungarn

Mittwoch, 21 Uhr, Münchner Arena, Deutschland, Schiedsrichter:

Mit dem Rücken zur Wand bewiesen die Deutschen, dass sie Nerven aus Stahl haben und in der mentalen Verfassung sind, selbst schwierige Lagen zu meistern. Nach der Auftaktniederlage gegen Frankreich stand man gegen Portugal mächtig unter Druck und war klar, dass man sich eine Niederlage nicht leisten konnte. Dann lief man auch noch in einen Rückstand hinein, was einen zusätzlichen Rucksack bedeutete. Doch die Mannschaft zeigte eine beeindruckende Reaktion und fertigte die starken Portugiesen letztendlich mit 4:2 ab, womit man plötzlich wieder dick im Geschäft ist. Nun kann man mit einem Sieg gegen den Underdog Ungarn auch noch den Gruppensieg einfahren und damit mit einer guten Ausgangslage ins Achtelfinale gehen.

Doch Pflichtsiege gibt es bei dieser Europameisterschaft kaum und gegen jeden Gegner muss man alles abrufen. Das zeigte nicht unlängst Ungarn, die für eine faustdicke Überraschung am letzten Spieltag sorgten. Gegen Weltmeister Frankreich stemmte man sich wie verrückt gegen eine Niederlage und lag sogar zwischenzeitlich in Führung, womit man die heimische Arena in Budapest zum Kochen brachte. Man kassierte zwar noch den Ausgleich, hielt aber zumindest den Punktegewinn fest und feierte damit einen Achtungserfolg, womit man erstmals in diesem Turnier anschreiben konnte. Doch nicht nur das, damit hat man auch Restchancen auf das Achtelfinale und könnte mit einem Sieg gegen Deutschland tatsächlich in dieses einziehen. Dafür bräuchte es zwar ein kleines Wunder, doch es sind schon außergewöhnlichere Dinge im Fußball passiert.

Portugal – Frankreich

Mittwoch, 21 Uhr, Puskas Arena, Budapest, Schiedsrichter:

Nicht, dass diese Begegnung noch eine extra Portion Spannung bräuchte, doch diese ist dieses Mal noch ein Stück größer als sonst. Das liegt an den überraschenden Ergebnissen des vergangenen Spieltags, wo beide Teams einen großen Anteil hatten. Die Portugiesen hatten nach dem mühevollen Auftaktsieg gegen Ungarn die große Chance, mit einem Punktegewinn gegen Deutschland den Aufstieg zu fixieren und entspannt in das letzte Spiel gehen zu können. Doch stattdessen kam alles anders und dank der defensiven Schwächen schlitterte man in ein kleines Debakel hinein und kassierte vier Gegentreffer gegen die Deutschen. Damit steht das Team um Superstar Cristiano Ronaldo nun mächtig unter Druck und darf gegen Frankreich im abschließenden Gruppenspiel nicht verlieren, sonst nimmt das Turnier für die so stark besetzten Portugiesen ein vorzeitiges Ende.

Auch Frankreich hätte sich eigentlich ein ruhigeres abschließendes Gruppenspiel erwartet, doch nun kommt es anders als erhofft. Das liegt daran, dass man überraschend gegen das kleine Ungarn Punkte liegen ließ und nicht über ein 1:1 Unentschieden hinauskam, was für den Weltmeister einer Blamage gleichkommt. Trotz der bestens besetzten Truppe, tat man sich zum wiederholten Male schwer, einen defensiven Gegner zu knacken und muss sich Trainer Deschamps den Vorwurf gefallen lassen, dass Potenzial der Mannschaft nicht zur Entfaltung zu bringen. Zwar werden die vier Punkte für das Weiterkommen vermutlich reichen, ein fader Beigeschmack bleibt bei der bisherigen Performance des Weltmeisters dennoch übrig.

