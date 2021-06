Vorschau EURO 2020, Tag 16: Straucheln die nächsten Favoriten?

Auch heute stehen zwei Achtelfinalspiele im Rahmen der Europameisterschaft 2021 am Programm. Wir haben eine Vorschau auf die beiden Partien für euch Kroatien –...

Auch heute stehen zwei Achtelfinalspiele im Rahmen der Europameisterschaft 2021 am Programm. Wir haben eine Vorschau auf die beiden Partien für euch

Kroatien – Spanien

Montag, 18 Uhr, Telia Parken, Kopenhagen, Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (TUR)

Spät aber doch konnten die Kroaten das frühe Ausscheiden und eine damit eingehende Blamage verhindern, als Vizeweltmeister die Gruppenphase dieser EM nicht zu überstehen. Gegen Schottland war man zum Siegen gezwungen und bewies da auch Moral, wodurch man den Druck standhielt und letztlich angeführt von Kapitän Modric mit 3:1 die Oberhand behielt. Dadurch sicherte man sich sogar noch den zweiten Tabellenplatz, womit auch nicht unbedingt zu rechnen war. Nun hat man im Achtelfinale allerdings einen dicken Brocken vor der Brust, wo nämlich Spanien wartet. Ein sicherlich unangenehmer Gegner, allerdings haben auch die Iberer keine sorgenfreie Gruppenphase hinter sich, weshalb es ein Duell auf Augenhöhe werden könnte. Bitter für die Kroaten ist der positive Corona-Test von Ivan Perisic, der damit definitiv ausfallen wird.

Auch Spanien hatte wie bereits erwähnt Probleme in der Gruppenphase und mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Die waren vordergründig selbstverschuldet, verabsäumte man es doch speziell in den ersten beiden Spielen die Chancenüberlegenheit auch in Tore umzumünzen. Gegen die Slowakei war man daher gezwungen zu gewinnen und stand man ebenfalls unter einem großen Druck, was letztlich zum Dammbruch führen sollte. Gleich mit einem 5:0 Rekordsieg fertigte man die Slowaken ab und zeigte, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt. Nun hofft das Team von Teamchef Luis Enrique natürlich, dass dies ein Befreiungsschlag war und man sich vor dem gegnerischen Tor nun die Leichtigkeit wieder erarbeitet hat. Diese wird man brauchen, denn gegen die kompakten Kroaten wird man vermutlich nicht so leicht zu Torchancen kommen, wie es noch gegen die Slowaken der Fall war.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Kroatien und Spanien findet ihr bei wettbasis.com

Frankreich – Schweiz

Montag, 21 Uhr, Arena Nationala, Bukarest, Schiedsrichter: Fernando Rapallini (ARG)

Eine spannende Angelegenheit könnte auch diese Begegnung werden, denn so richtig schlau wird man aus den Franzosen irgendwie nicht. Man hat auch nach der Gruppenphase nicht wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft in der Lage ist ihr volles Potenzial abzurufen und ausschließlich von der überragenden individuellen Qualität auf dem Feld getragen wird. Dies hat zwar ausgereicht, um als Gruppenerster in der „Todesgruppe“ zu überstehen, aber so richtig überzeugend waren die Auftritte dennoch nicht. Von nun an darf man sich keinen Ausrutscher mehr leisten wie jenen gegen die Ungarn, sonst könnte man schnell ein blaues Wunder erleben. Der Weg für die Franzosen wird jedenfalls knallhart, daher braucht man auch das beste Gesicht, sofern man nach der Weltmeisterschaft auch den EM-Titel einfahren will.

Die Schweiz auf der anderen Seite musste anders als die Franzosen bis zum letzten Spieltag um das Überstehen der Gruppenphase zittern, was man so eigentlich nicht einplante. Nach den ersten beiden Spielen stand man nur mit einem Zähler da, weshalb man beim letzten Gruppenspiel gegen die bereits ausgeschiedene Türkei unter Zugzwang stand. Diese Aufgabe löste man letztlich souverän und wurde dadurch mit dem Einzug in das Achtelfinale belohnt. Nun wartet mit dem Weltmeister Frankreich wohl die schwierigste Aufgabe, die man bekommen kann. Hier geht man als klarer Underdog in das Spiel hinein und muss sich in dieser Rolle erstmal zurechtfinden. Gegen Italien misslang dies doch ziemlich, weshalb man nicht allzu große Erwartungen hegen sollte. Doch vielleicht wachsen die Schweizer ja über sich hinaus und sorgen für eine Sensation.

Eine ausführliche Vorschau und Wetttipps zum Spiel zwischen Frankreich und der Schweiz findet ihr bei wettfreunde.net