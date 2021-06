Vorschau, EURO 2020 Tag 5: Die Monstergruppe startet!

Bei der UEFA EURO 2020 startet heute Abend die „Monstergruppe“ F, in der sich die Ungarn einer gewaltigen Übermacht dreier Titelanwärter gegenübersieht. Wir haben...

Bei der UEFA EURO 2020 startet heute Abend die „Monstergruppe“ F, in der sich die Ungarn einer gewaltigen Übermacht dreier Titelanwärter gegenübersieht. Wir haben eine Vorschau für die heutigen Abendpartien!

Ungarn – Portugal

Dienstag, 18:00 Uhr, Puskas Arena, Budapest, Schiedsrichter: Cüneyt Cakir (TUR)

Die wohl mit Abstand größte Underdog-Rolle in diesem Turnier kommt wohl zweifellos den Ungarn zu, was sich mit einem Blick auf die Gruppe leicht erklären lässt. Man trifft auf die beiden letzten Weltmeister und den Gewinner der letzten Europameisterschaft Portugal, der auch der Gegner zum Auftakt ist. Wenn man es positiv sehen will, dann hat man absolut keinen Druck und kann befreit aufspielen, da man keine Erwartungen hat. Und dass die Ungarn Fußball spielen können, zeigen auch die letzten Ergebnisse, denn man ist seit immerhin elf Spielen ungeschlagen. Bitter ist allerdings der Ausfall von Jungstar Szoboszlai, der in der Offensive ein großes Loch hinterlässt. Dafür können die Ungarn allerdings auf die Unterstützung der eigenen Fans bauen, denn zu den Heimspielen sind die vollen 67.000 Fans zugelassen und darf man auch mit einem vollen Haus rechnen. Das sollte den Spielern sicherlich noch einmal einen zusätzlichen Energieschub geben.

Auf der anderen Seite wartet allerdings mit Portugal ein ordentliches Kaliber, welches nicht zu Unrecht zum Favoritenkreis gehört. Die Portugiesen verfügen über einen großen Pool an hochklassigen Akteuren und speziell die Offensive ist herausragend besetzt mit Spielern wie Superstar Ronaldo, Bruno Fernandes oder Bernado Silva. Dementsprechend stark ist auch die Bilanz der Portugiesen, denn aus den letzten 13 Spielen gab es nur eine einzige Niederlage – und diese gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich. Die Generalprobe für dieses Turnier klappte dann auch recht gut denn neben einem Unentschieden gegen Spanien, feierte man gegen Israel zuletzt einen überzeugenden 4:0 Sieg und hat sich damit für den Auftakt warmgeschossen. Klar ist für Portugal, dass man dieses Spiel zwingend gewinnen muss und dementsprechend groß ist der Druck, denn ein Umfaller hätte wohl schwerwiegende Konsequenzen.

Wetttipps zum Spiel zwischen Ungarn und Portugal findet ihr auf wettbasis.com

Frankreich – Deutschland

Dienstag, 21 Uhr, Fußball Arena München, Schiedsrichter: Carlos del Cerro (ESP)

Ein absolutes Highlight dieser Gruppenphase erwartet die Fans am Dienstagabend, wenn die beiden fußballerischen Schwergewichte Frankreich und Deutschland aufeinanderprallen. Die Franzosen gehen als leichter Gruppenfavorit ins Turnier, ist man doch nicht nur der amtierende Weltmeister, sondern verfügt darüber hinaus auch noch wohl über den am besten bestückten Kader der EM. Dieser performt auch kontinuierlich und gibt sich in den Spielen nur selten eine Blöße, weshalb man auch aus den letzten 14 Begegnungen nur einmal als Verlierer vom Feld musste. Richten soll es dabei vor allem die Offensive, die mit dem Trio um Rückkehrer Benzema, Mbappé und Griezmann herausragend besetzt ist. Ein Feuerwerk darf man sich zwar nicht erwarten, da die Franzosen unter Deschamps meist pragmatisch spielen und es vorne eben die individuelle Qualität richten soll, allerdings sind, bei so vielen Ausnahmekönnern in der Mannschaft, ansehnliche Aktionen vorprogrammiert.

Auf der anderen Seite kann Deutschland zumindest auf einen „kleinen“ Heimvorteil bauen, da knapp 15.000 Zuschauer in München erlaubt sind. Was von den Deutschen in diesem Turnier zu erwarten ist, kann man nur schwer prognostizieren. Man verfügt zwar nach wie vor über eine gute Mannschaft die zweifellos in der Lage ist, um den Turniersieg mitzuspielen, doch das „System Löw“ dürfte sich langsam abgenützt haben. Aufgrund der individuellen Qualität sind die Deutschen dennoch niemals zu unterschätzen und wenn man an eine klassische Turniermannschaft denkt, fällt einem sofort Deutschland ein. Noch dazu feiern Routiniers wie Hummels und Müller ihr Comeback und sollten dem Team nochmal einen zusätzlichen Schub geben. Daher ist in diesem Spiel auch viel Spannung gegeben und wäre ein Sieg der Deutschen auch keine Sensation.

Eine ausführliche Vorschau auf Deutschland gegen Frankreich findet ihr bei wettfreunde.net