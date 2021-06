Vorschau, EURO 2020 Tag 7: Österreich ohne Arnautovic gegen die Niederlande

Heute wartet auf die österreichische Nationalmannschaft mit den Niederlanden der schwerste Gruppengegner. Wir haben eine Vorschau auf alle drei Partien des heutigen Spieltags für...

Heute wartet auf die österreichische Nationalmannschaft mit den Niederlanden der schwerste Gruppengegner. Wir haben eine Vorschau auf alle drei Partien des heutigen Spieltags für euch.

Ukraine – Nordmazedonien

Donnerstag, 15 Uhr, Arena Nationala, Bukarest, Schiedsrichter: Fernando Rapallini (ARG)

Bei diesem Duell treffen zwei Teams aufeinander, die den Auftakt in diese Europameisterschaft nicht erfolgreich gestalten konnten. Die Ukraine musste zu Beginn die schwierige Reise nach Amsterdam antreten und gegen den Gruppenfavoriten Niederlande bestehen, was nicht ganz klappte. Man präsentierte sich zwar tapfer und konnte einen zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand in kürzester Zeit egalisieren, doch das letzte Quäntchen Konsequenz fehlte letztendlich und in der Defensive agierte man insgesamt zu fehlerhaft, um für eine Überraschung zu sorgen. Daran muss man nun gegen Nordmazedonien arbeiten, denn durch diese Niederlage, ist man unter Zugzwang und gefordert, drei Punkte gegen den Underdog der Gruppe einzufahren. Einfach wird dies nicht, geht es doch gegen einen sehr defensiv eingestellten Gegner, allerdings haben die Ukrainer das Potenzial und gehen auch als klarer Favorit in dieses Spiel hinein.

Die Rolle als Underdog der Gruppe konnte Nordmazedonien zum Auftakt dieser EM nicht wirklich ablegen. Gegen Österreich hielt man das Spiel zwar lange Zeit offen und kassierte erst in der Schlussviertelstunde die entscheidenden Gegentreffer, die letztlich zur Niederlage führten, allerdings war man insgesamt in vielen Bereichen zu limitiert und konnte sich auch kaum gefährliche Torchancen erarbeiten. Darauf zu hoffen, dass man irgendwie die Null hinten halten kann, ist für dieses Turnier wohl zu wenig, auch wenn die Frage natürlich ist, ob die Nordmazedonier Ambitionen für das Achtelfinale haben, oder bereits froh sind, bei einem Großereignis dabei zu sein. Die fanatischen Fans werden nichtsdestotrotz zahlreich wieder nach Bukarest pilgern und die Mannschaft anfeuern in der Hoffnung, einen Sieg erleben und feiern zu können. Im Fußball sind schon größere Wunder und Überraschungen passiert.

Dänemark – Belgien

Donnerstag, 18 Uhr, Parken, Kopenhagen, Schiedsrichter: Björn Kuipers(NED)

Für die dänische Nationalmannschaft waren die letzten Tage sicherlich nicht einfach zu verarbeiten und es hinterließen zweifellos Spuren bei den Akteuren. Nicht aufgrund der sportlichen Niederlage gegen Finnland, die unverdient geschah und wo man viel Pech hatte, sondern vor allem aufgrund des Zusammenbruches ihres Mannschaftskammeraden Christian Eriksen, dessen Kampf um das Leben sie hautnah mitverfolgen mussten. So ein Schockereignis ist nicht für jeden einfach wegzustecken, weshalb Dänemarks Teamchef auch den Spielern offenließ, ob sie sich für einen Einsatz in der Lage sehen oder Zeit brauchen die Dinge zu verarbeiten. Glücklicherweise befindet sich Eriksen mittlerweile auf dem Weg der Besserung und kann ganz Dänemark und die Fußballwelt durchatmen. Für das restliche Turnier kann man schwerlich eine Prognose für die Dänen treffen, da das wichtigste Spiel am vergangenen Samstag bereits gewonnen wurde, nämlich jenes um das Leben.

Auf der anderen Seite startete Belgien als Geheimfavorit wie erwartet möchte man sagen ins Turnier und feierte beim Gastspiel in Russland einen ungefährdeten 3:0 Auswärtssieg. Phasenweise zeigten die Belgier vor allem ihre technische Klasse und konnten sie sich mehrmals in der Offensive in Szene setzen, auch wenn man dann in der zweiten Halbzeit einige Gänge zurückschaltete. Vertrauen konnte man vor allem auf den Sturmtank Lukaku, der seine blendende Form aus der Meisterschaft konservieren konnte und sich gleich mit einem Doppelpack im Turnier vorstellte. Nun können die Belgier einen großen Schritt ins Achtelfinale im Spiel gegen die Dänen machen und mit einem Sieg dieses frühzeitig fixieren. Dann geht das Turnier für die Belgier wohl erst richtig los, denn das Ziel ist klar definiert.

Niederlande – Österreich

Donnerstag, 21 Uhr, Johan Cruijff Arena, Amsterdam, Schiedsrichter: Orel Grinfeld (ISR)

Bei diesem Duell treffen nicht nur zwei Gewinner des ersten Spieltags aufeinander, sondern vermutlich auch die beiden Favoriten auf den Einzug in das Achtelfinale. Die Niederländer legten an und für sich einen guten Auftritt zum Auftakt in die Europameisterschaft und präsentierten sich vor allem in der Offensive bestens aufgelegt, wo man sich zahlreiche gefährliche Situationen und Möglichkeiten erarbeiten konnte. Dementsprechend komfortabel lag man zwischenzeitlich auch vorne und führte mit 2:0. Allerdings zeigten die Holländer auch ihre Schwächen in diesem Spiel, was vor allem die Defensive betrifft, wo man teils haarsträubende taktische Fehler machte und den Ukrainern viele Räume anbot. Daher konnten die Ukrainer auch den Rückstand egalisieren, ehe die Gastgeber doch noch mit einem Lucky-Punch den Sieg fixieren konnten. Daher sind die Niederländer auch eine kleine Wundertüte und man wird sehen, welches Gesicht man an diesem Abend zu sehen bekommt.

Die Österreicher feierten andererseits einen historischen Sieg, gelang doch der erste Sieg in einer EM-Endrunde. Dementsprechend groß war auch der Jubel bei den Spielern und Betreuern und man feierte den 3:1 Sieg gegen Nordmazedonien ausgelassen. Die Leistung war dabei durchaus ordentlich und der Schachzug von Teamchef Foda, das System auf ein 5-3-2 mit Alaba als zentralen Abwehrmann umzustellen, ging recht gut auf. Große Veränderungen braucht man sich dahingehend wohl nicht erwarten, wobei es nun natürlich interessant sein wird, wie die Österreicher mit einem nominell starken Gegner in dieser Formation umgehen werden. Gerade die Offensiv-Power der Niederländer gilt es einzudämmen, was nicht einfach werden wird. Andererseits bieten sich im Konterspiel viele Möglichkeiten, wo man dem Kontrahenten Probleme bereiten kann, weshalb man sich auch durchaus Chancen ausrechnen kann. Ein Punktegewinn wäre für die Österreicher sehr wichtig und dann wäre das Achtelfinale ganz nah. Marko Arnautovic wird der ÖFB-Elf in dieser Partie nicht helfen können, da er von der UEFA für eine Partie gesperrt wurde.

