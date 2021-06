Vorschau, EURO 2020 Tag 9: Deutschland und Spanien unter Zugzwang

Am heutigen Samstag spielen gleich mehrere Topfavoriten vorentscheidende Spiele. Vor allem Deutschland und Spanien stehen bereits unter Zugzwang. Wir haben eine Vorschau auf die...

Ungarn – Frankreich

Samstag, 15 Uhr, Puskas Arena, Budapest, Schiedsrichter: Michael Oliver (ENG)

Einen kämpferisch beherzten Auftritt zeigten die Ungarn beim EM-Auftakt vor heimischer Kulisse gegen Portugal, der letztendlich nicht belohnt wurde. Angepeitscht von den eigenen Fans in der ausverkauften Puskas-Arena, legte man einen leidenschaftlichen Fight hin und hielt bis kurz vor Schluss das 0:0 gegen den klaren Favoriten. Ein unglücklich abgefälschter Schuss leitete letztlich die Niederlage ein und man bekam sogar mit dem 0:3 noch eine ordentliche Abfuhr. Nichtsdestotrotz kann man mit erhobenem Haupt aus diesem Spiel gehen da man zeigte, dass man kein Fallobst in dieser Hammergruppe ist. Nun geht es gegen das nächste Schwergewicht mit Weltmeister Frankreich, der wohl nochmal eine Spur schwieriger zu bespielen sein wird. Wer weiß, möglicherweise ist diesmal das Glück auf der Seite der Ungarn und angefeuert von den über 60.000 Fans könnte dies nochmal zusätzliche Kräfte freisetzen.

Der Weltmeister und Favorit auf den EM-Titel startete standesgemäß in das Turnier, wobei man zum Auftakt einen ordentlichen Brocken zu bespielen hatte. Gegen die Deutschen musste man einige kritische Phasen aushalten, jedoch war letztlich die eigene Defensive stabil genug, um den Sieg über die Bühne zu bringen. Dennoch war es doch etwas enttäuscht, dass man so defensiv aufgetreten ist und trotz der enormen individuellen Qualität recht destruktiv zu Werke ging. Gegen die Ungarn kann man diese Ausrichtung mit Sicherheit nicht anwenden, wird man doch mit dem Ball Lösungen finden müssen. Hier wird man sich wohl auf die Kreativspieler verlassen können, die gefragt sein werden, denn von der Trainerbank werden wohl wenige Impulse kommen.

Deutschland – Portugal

Samstag, 18 Uhr, Fußball Arena München, München, Schiedsrichter: Anthony Taylor (ENG)

Der Auftakt in dieses Turnier ging für das deutsche Nationalteam in die Hose, unterlag man doch den Franzosen mit 0:1 vor heimischer Kulisse. Dennoch kann man mit der Leistung nicht unzufrieden sein, wobei man letztendlich speziell im letzten Drittel an diesem Abend scheiterte. Hier brauchen die Deutschen dringend Lösungen und noch mehr Durchschlagskraft, sonst könnte man bereits am zweiten Spieltag ein blaues Wunder erleben. Fährt man nämlich nicht zumindest einen Punktegewinn gegen die Portugiesen ein, würde dies die Chancen auf ein Weiterkommen ins Achtelfinale auf ein Minimum reduzieren, was für den Weltmeister von 2014 einer Katastrophe gleichkäme. Positiv ist, dass man gegen Portugal in den letzten Jahren eine gute Turnierbilanz aufweisen kann und die Begegnungen meist positiv gestaltete.

Es war ein hartes Stück Arbeit, welches die Portugiesen bei ihrem Auftakt verrichten mussten. Gegen den klaren Außenseiter der Gruppe Ungarn ging man eigentlich von einem recht lockeren Spiel aus und dass man den Pflichtsieg schon irgendwie einfahren würde. Doch es wurde wesentlich schwieriger als angenommen und von Minute zu Minute wirkte Portugal in der Offensive ratloser. Letztendlich kann man von Glück sprechen, durch einen abgefälschten Schuss das Spiel zu eigenen Gunsten gedreht zu haben, auch wenn das Endergebnis von 3:0 darüber hinwegtäuscht. Daher wird es nun interessant, wie man in diesem Spitzenspiel agieren wird und ob man sich mit einem mitspielenden Gegner leichter tun wird. Klar ist, mit einem Punktegewinn würde man einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen und hätte es dann in der eigenen Hand.

Spanien – Polen

Samstag, 21 Uhr, Estadio de La Cartuja, Sevilla, Schiedsrichter: Daniele Orsato (ITA)

In der Abendbegegnung kommt es zum Duell zweier Teams, die nach dem Auftakt mit hängenden Köpfen vom Feld traben mussten. Die Spanier hatten eigentlich alles in eigener Hand und waren gegen die Schweden die klar dominierende Mannschaft, welche unglaubliche 85 Prozent Ballbesitz verbuchen konnte. Nicht nur das, man erspielte sich auch einige gute Gelegenheiten und hätte die Möglichkeit gehabt, einen komfortablen Sieg einzufahren. Doch letztlich fehlte den Spaniern schlicht die entscheidende Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und einen echten „Knipser“ sucht man weiterhin vergeblich. Das könnte zum Problem werden, denn wenn man keine Tore schießt, wird man im Turnier nicht weit kommen. Daher wird es spannend zu sehen sein, wie die Reaktion der Iberer aussehen wird.

Noch eine Spur enttäuschter werden allerdings die Polen nach ihrer Auftaktbegegnung gewesen sein, musste man doch letztlich mit leeren Händen die Heimreise antreten. Gegen den Nachbarn Slowakei ging man eigentlich als Favorit in das Spiel, doch legte letztendlich einen ziemlich blutleeren Auftritt hin, der in der Heimat alles andere als gut ankam. Dadurch ist man nun gewaltig unter Druck und kann sich de facto keine weitere Niederlage leisten, denn das würde die Chancen auf ein Achtelfinale drastisch lindern. Die gesamte Last wird erneut auf Kapitän und Torjäger Robert Lewandowski liegen, der eine ganze Nation auf seinen Schultern tragen muss.

