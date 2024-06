Achtelfinaleinzug fast fix: Das sind die wahrscheinlichsten Gegner Österreichs!

Heute wird es für das ÖFB-Team bei der EURO nicht nur extrem spannend, es beginnt auch die Rechnerei. Geht sich der Einzug ins Achtelfinale als Gruppendritter aus? Und wer sind die möglichen Gegner?

Die doch recht komplizierte Konstellation mit den vier besten Gruppendritten, wird wohl nicht von jedem Fußballfan durchblickt. Jedoch gibt es Abhilfe in den sozialen Medien und vor allem auf Twitter/X, etwa bei Football Meets Data, einer Plattform für angewandte Statistik.

Nach den gestrigen Ergebnissen und dem Last-Minute-Tor der Italiener gegen Kroatien wurde noch einmal ordentlich herumgerechnet. Statistisch betrachtet waren die Ungarn der größte Gewinner des gestrigen Spieltags, weil ihre Chancen aufs Achtelfinale von 71% auf 87% stiegen.

Aber auch Österreich war ein Nutznießer des gestrigen Tages: Dass der Dritte aus der Österreich-Gruppe D, der nach aktuellem Status höchstwahrscheinlich Österreich sein wird, ohne das Ergebnis des heutigen Spiels gegen die Niederlande in Betracht zu ziehen, aufsteigen wird, liegen bereits bei 98%.

Österreich würde als Dritter nur dann nicht aufsteigen, wenn man heute um 18 Uhr von den Niederländern eine ordentliche Klatsche kassiert. Bei einem Ergebnis von mindestens 0:5 würden die ÖFB-Kicker in der Reihung zurückfallen. Man dürfte sich also eine Niederlage in verträglichem Rahmen leisten.

Noch interessanter ist demnach bereits jetzt die Frage, wer der mögliche Gegner Österreichs im Achtelfinale wäre.

Würde Österreich noch Zweiter werden, ist die Ausgangslage klar – dann ginge es gegen den Zweiten aus Gruppe E. Wer das wäre ist aber auch noch alles andere als fix, zumal Belgien, Rumänien, die Ukraine und die Slowakei derzeit alle bei drei Punkten halten und in der Gruppe noch jeder Ausgang denkbar ist. Wird man Dritter kann man auf Mannschaften aus mehreren Gruppen treffen.

Die statistischen Wahrscheinlichkeiten für den Achtelfinalgegner der Rangnick-Elf sehen wie folgt aus.

The matrix of all possible matchups in R16 is below.

The first confirmed matchup is ITA 🇮🇹 v SUI 🇨🇭 100%.

POR 🇵🇹 v HUN 🇭🇺 now with very high 85%.#euro2024 pic.twitter.com/3eNAIcucgT

— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 24, 2024