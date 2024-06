Deutschland und Co.: Vier gefährliche EM-Außenseiter im Check

Vier Mannschaften, die man bei Turnieren nie aus den Augen lassen darf sind Deutschland, Italien, Holland und Kroatien, denn was diese Teams auszeichnet ist...

Vier Mannschaften, die man bei Turnieren nie aus den Augen lassen darf sind Deutschland, Italien, Holland und Kroatien, denn was diese Teams auszeichnet ist eines: Sie sind Turniermannschaften!

Deutschland

Der Gastgeber hat sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ganz im Gegenteil, die Leistungen des DFB-Teams waren teils desaströs, was sich auch unter Neo-Trainer Nagelsmann kaum geändert hat, wie man an der Niederlage gegen Österreich gesehen hat.

Kaum ein Team schafft es aber wie die Deutschen unter Turnierbedingungen Topleistungen abzuliefern. Und wie oft gehörten die Deutschen nicht zu den Favoriten und haben dann den Titel gewonnen oder sonst für Furore gesorgt. Deutschland ist der Inbegriff des Begriffes Turniermannschaft.

In Gruppe A treffen die Deutschen auf Schottland, Ungarn und Schweiz. Auf den ersten Blick die leichteste Gruppe. Unterschätzt dürfen die Gegner aber nicht werden. Die Schotten spielen einen körperbetonten Fußball und setzen damit vielen Mannschaften zu, die Schweiz kann auch dieses Jahr wieder auf ein solides Gerüst bauen und wächst bei Turnieren über sich hinaus und die Ungarn haben ihre Quali-Gruppe sehr eindrucksvoll gewonnen, wodurch sie mit einer riesigen Euphorie anreisen.

Deutschland wird sicherlich die Rückkehr von Manuel Neuer und Toni Kroos helfen. Insgesamt betrachtet ist deutsche Mannschaft von der Qualität her gesehen aber dennoch eher durchschnittlich. Kroos wird dem DFB-Team aber wieder die Führung aus dem Mittelfeld geben, die es braucht und durch seine gefährlichen Standards für Torgefahr sorgen.

Vieles wird sich für Deutschland im Eröffnungsspiel gegen Schottland zeigen. Entgegen vieler Expertenmeinungen ist dieses Spiel keines, das die Deutschen mühelos gewinnen werden. Rufen die Schotten ihr Potenzial ab, wird es für Deutschland ein mehr als nur schweres Eröffnungsspiel. Und an Niederlage der Deutschen im Eröffnungsspiel mag keiner denken, denn dann ist richtig Feuer am Dach.

Italien

Der amtierende Europameister musste sich in seiner Quali-Gruppe Topfavorit England geschlagen geben und trifft nun in der Hammergruppe B auf Spanien, Kroatien und Albanien.

Wie die Deutschen, darf man die Italiener bei Großereignissen nie unterschätzen. Auch bei der EM 2020/21 hatte die alternde Squadra Azzurra niemand auf der Rechnung, am Ende wurde es der Europameistertitel gegen England. Danach folgte ein Einbruch und Italien qualifizierte sich nicht für die WM in Katar.

Luciano Spalletti hat dieses Jahr vielleicht keine großen Topstars zur Verfügung, wie jeher werden die Italiener aber taktisch auf jeden Gegner perfekt abgestimmt sein und kaum Tore zulassen. Es wird also viel Ruhe und Geduld brauchen, will man sich gegen Italien durchsetzen.

Und eines ist klar: Wenn die Italiener ihre Gruppe überstehen, sind sie jedenfalls kein Wunschgegner für alle anderen Mannschaften. Denn geht Italien in Führung wird der gut alte Catenaccio ausgepackt.

Niederlande

Die Niederlande qualifizierte sich als Gruppenzweiter hinter Frankreich für die EM in Deutschland und gilt wohl als die große Wundertüte beim diesjährigen Turnier.

In einer Gruppe mit Frankreich, Österreich und Polen ist de facto alles möglich, sogar das Vorrundenaus. Dass die Holländer ernsthaft um den Turniertitel mitspielen, darf bezweifelt werden. Wenn sich die Oranje aber in einen wahren Rausch spielt, ist vieles möglich. Denn an Talent mangelt es der Mannschaft vor allem in Verteidigung und Sturm nicht. Schwachpunkt ist aber das Mittelfeld.

Dass die Niederlande auch bei diesem Turnier einen technisch gepflegten Fußball spielen wird, gilt als gewiss. Das Duell mit Österreich wird wohl den Ausschlag geben, wie das Turnier für Holland verläuft. Im schlimmsten Fall heißt es für die Holländer dann Endstation Österreich.

Ronald Koeman wird seine Mannschaft rund um Liverpool-Star Virgil van Dijk aufbauen, der für die nötige Ruhe am Platz und die Führung der Mannschaft sorgen wird. Gakpo und Simmons werden die gegnerischen Abwehrreihen unter Druck setzen und mit Bart Verbruggen haben die Holländer einen der kommenden Superstars im Tor

Kroatien

Wie so oft werden die Kroaten auch in diesem Turnier maßlos unterschätzt. Hinter der Türkei qualifizierten sich die Vatreni schlussendlich souverän als Gruppenzweiter vor Wales.

Für Legende Luka Modric wird es das letzte große Turnier sein und dass das Team seinem Kapitän einen würdigen Abschied bereiten will, ist sicher. Zlatko Dalic im Übrigen vertraut zu einem großen Teil auf jene Spieler, die bei der WM 2022 Platz 3 geholt haben. Eines ist also gewiss: Kroatien ist eingespielt.

Und so ungünstig die Gruppe mit Spanien, Italien und Albanien auf den ersten Blick auszusehen vermag. Den Kroaten dürften vor allem Italien und Spanien auf Grund ihres Spielstils liegen, weil sie eher konservativ ausgelegt sind.

Zlatko Dalic wird seine Mannschaft taktisch gut einstellen und seine sehr erfahrene Mannschaft ist durchaus für eine Überraschung gut.

Patrick Stummer, abseits.at