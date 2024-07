Die Fanmeinungen zum Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft

Spanien ist nach dem Sieg nach Verlängerung über Deutschland weiterhin voll auf Kurs. Nach dem heißen Duell im Viertelfinale gab es aber viel zu...

Spanien ist nach dem Sieg nach Verlängerung über Deutschland weiterhin voll auf Kurs. Nach dem heißen Duell im Viertelfinale gab es aber viel zu diskutieren – vor allem aber über die Deutschen und den nicht gegebenen, vermeintlich klaren Handelfmeter. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

KindausFavoriten: „Man hat heute schon gesehen, warum Baumgartner bei Leipzig nur so wenig spielt. Olmo ist genau derselbe Spielertyp, aber halt einfach ein bissl besser.“

Analyst: „Spanien so hinterher laufen zu lassen, schafft wohl sonst keiner. Bin mal auf die Statistiken gespannt, da ist Deutschland garantiert vorne. Füllkrug muss halt einen machen und die Spanier sind raus. Leider nicht abgezockt genug am Ende. Hatte ich ja die ganze Zeit so im Gefühl, dass sowas passiert.“

Texas: „Olmo als Player of the Game. Danke Herr Kroos, sie haben es ermöglicht das er mitspielen durfte!“

halbe südfront: „Zu früh abgestellt von den Spaniern, Spieler geschont und die Laufleistung minimiert. Das wurde fast bestraft, so etwas sollte man in einem Auswärtsspiel gegen einen kampfstarken Gegner nicht machen. Am Ende hat dann aber ein Genieblitz zum Sieg gereicht.

Das Handspiel wäre wohl eher schon ein Elfer gewesen, war aber uninteressant, da es bei Abseits nun mal keinen Elfer geben kann. Naja, nix Aufregendes passiert. Mal sehen wie sich die Spanier tun wenn sie es mit einem fußballerisch wirklich starken Gegner zu tun bekommen. Da wird es nicht mit 40 Minuten Schongang gehen.“

Tribal: „Wie einst Fabio Grosso, mitten ins Herz.“

Zwara: „Vielleicht liegt es daran, dass ich älter und reifer werde oder daran, dass ich abgesehen vom Eröffnungsspiel kein Match von Deutschland gesehen habe oder daran, dass vermeintliche Topnationen einen Murks nach dem anderen spielen, aber irgendwie reißt mich die Niederlage von Deutschland ungewöhnlich wenig vom Hocker. Zum möglichen Elfer: Unabhängig von dem (vermeintlichen) Abseits, aber das ist ein Paradebeispiel für einen Handelfmeter, den ich im Fußball nie sehen will. Keine unnatürliche Handbewegung, kurze Distanz, der Spieler versucht die Hand wegzuziehen und er kann sich ja auch nicht ewig auf den Schuss vorbereiten, weil Musiala mit dem ersten Kontakt abschließt. Dem Vorschlag von Nagelsmann mit „man soll schauen, wo der Ball hingehen würde“ kann ich absolut nichts abgewinnen.“

little beckham: „Würde eigentlich auch sagen, dass Deutschlands Ausscheiden zumindest teilweise unglücklich war, einige Chancen waren schon sehr schön rausgespielt, und der Stangenschuss von Füllkrug kann auch drin sein. Vergessen darf man dabei halt auch diverse Chancen der Spanier nicht, insofern hat es sich die Waage gehalten. Kein unverdienter Sieg der Spanier, aber Elfern wäre auch absolut in Ordnung gewesen. Der Schiedsrichter ist mir auch negativ aufgefallen, allerdings eher weil er seine Linie im Laufe des Spiels komplett geändert hat. Während man in Halbzeit 1 gefühlt Narrenfreiheit hatte, wurde die Gelb-Frequenz mit Fortdauer des Spiels immer höher. Und eins muss ich sagen: ich liebe Kroos als Spieler, meiner Meinung nach Deutschlands genialster seit Jahrzehnten. Aber gestern hätte er mit Gelb-Rot gehen müssen. Da hatte er beim Schiri ganz offensichtlich einen Sonderstatus.“

schooontn: „Bei den beiden Kroos-Fouls zu Beginn passiert wieder etwas, das ich bei Betrachtungen von Fußballspielen immer ganz komisch finde und zwar, dass man annimmt, dass die Spiele immer den selben Verlauf nehmen und die selben Aktionen stattfinden werden. Nein, ich kann nicht davon ausgehen, dass in dem Fall Kroos nach einer Gelben in der 4. Minute in der 10. Minute wieder ohne über seine „Vorstrafe“ nachzudenken erneut ein gelbwürdiges Foul begeht. Entscheidungen, Tore, vergebene/verwandelte Chancen verändern radikal den Spielverlauf und ich kann nicht nach einem Spiel einzelne Aktionen dazuzählen/abziehen in der Annahme dass alles immer gleich abgelaufen wäre.“

Analyst: „Ich glaube, dass sich die deutsche Elf mit der harten Gangart überhaupt keinen Gefallen getan hat. Eine Konsequenz war, dass Olmo reinkam, der das Spiel mit einem Tor und einer Torvorlage entschieden hat. Darüber hinaus hat man sich mit diesem harten Einsteigen viel zu sehr aufs Zerstören verlagert anstatt selbst Fußball zu spielen. Damit hat man sich seiner eigenen großen Stärke (nämlich schnellen und technisch guten Kombinationsfußball zu spielen) ein wenig beraubt.“

Hiasl99: „Hab jetzt nicht wirklich Mitleid mit den Nachbarn. Die haben im Laufe des Turniers auch vieles zu ihren Gunsten gepfiffen bekommen. Die Position von Füllkrug davor würd mich interessieren, das hat der ORF überhaupt nicht am Schirm gehabt. Eines weiß ich aber ziemlich sicher: Wäre dieses Handspiel gegen Österreich nicht gegeben worden, wäre hier die Hölle los. So ehrlich müssen wir auch sein.“

lamasia: „Pedri übrigens 3-4 Wochen out. Damit EM-Aus. Le Normand und Carvajal gesperrt. Das sind keine Vorteile fürs Halbfinale.“

raumplaner: „Ich hätte ja Deutschland das Weiterkommen durchaus gegönnt, weil sie ein durchaus gutes Turnier spielten und halt Pech hatten, schon im Viertelfinale auf spanien zu treffen – aber das Gesudere jetzt ändert meine Meinung. Ich vergönne Fans, die nicht verlieren können, jede Chance es zu lernen.“

