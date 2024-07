Die Fanmeinungen zum Halbfinaleinzug Englands bei der EURO 2024

England rettete sich übers Elfmeterschießen gegen die Schweiz ins Halbfinale gegen die Niederlande. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs...

England rettete sich übers Elfmeterschießen gegen die Schweiz ins Halbfinale gegen die Niederlande. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

paytv23: „Schade, hätte mir nicht gedacht dass sich die biederen UK’s gegen die Schweiz durchsetzen können. Bin gespannt wie weit sich die Engländer noch durchwursteln.“

Derni: „Immerhin schon eine Partie gewonnen bis jetzt in dem Turnier. Die machen echt einen auf Portugal 2016.“

maxglan: „Höchststrafe gegen die Engländer im Elferschießen rauszufliegen.“

Jaisinho: „Sag’s frei raus: Bitte Spanien oder Niederlande als Europameister… mir geht die Galle auf, wenn sich die Franzosen oder die Engländer zum Titel brunzen…“

schooontn: „Auf ein Elfern zu spielen ist mittlerweile bei England auch keine allzu schlechte Taktik mehr, da sind mittlerweile schon sehr starke Elferschützen im Team bzw. auf der Bank. Toney und Palmer sind unheimlich sicher, Saka steht auch 13 zu 2, Kane verschießt auch eher selten und Bellingham hat so viel Selbstvertrauen, dass es auch klappt.“

Hiasl99: „Fahren sie halt nächste Runde heim. Je mehr die Engländer an den Titel glauben, umso schöner ist es jedes mal, wenn sie rausfliegen.“

filippinho: „Die Engländer wissen wohl selbst nicht wie sie bei diesem Turnier ins Semifinale gekommen sind. So ein langweiliger Grottenkick Spiel für Spiel. [..] England spielte wie schon das ganze Turnier total zusammenhangslos, stand in der Defensive oft sehr weit von den Schweizern weg, wirkte zum Teil fast uninteressiert daran nach vorne zu spielen. Schade, dass die Nati nicht an die Leistung gegen Italien anschließen konnte, das hätte ziemlich sicher gereicht um zu gewinnen.“

KindausFavoriten: „Über die Lahmarschigkeit der Engländer wird eh schon genug geredet, aber bei diesem Spiel habe ich auch die Schweizer nicht ganz verstanden. Immer wenn sie in die Offensive gegangen sind, konnten sie sich den Ball völlig ungehindert 10 Meter in der englischen Hälfte zuschieben. Und weil die Engländer überhaupt nicht draufgegangen sind, hat diese Art der „spanischen Verteidigung“ aus Tiqui-taca Zeiten eh wunderbar funktioniert. Und selbst wenn die Schweizer durch einen riskanteren Pass einmal den Ball verloren haben, gab es eh keine Versuche der Engländer, rasch zu kontern. Außerdem haben die Schweizer ihn dann im Gegenpressing oft relativ leicht wieder gewonnen und dann waren die Engländer wirklich ungeordnet. Übelste Szenen des Spiels: wann immer sich einer ins Gesicht gegriffen hat, wenn er an der Schulter berührt wurde. Nervig. Schönste Szene des Spiels: Das anerkennende Augenzwinkern von Pickford nach dem direkten Corner von Shaqiri. So sollten Fußballer immer miteinander umgehen, finde ich, auch wenn es um Ruhm, Ehre und viel Geld geht.“

Bei den Quoten fürs Halbfinale sind die Engländer nun wieder leichter Favorit, wie sie es schon gegen die Schweiz waren. Die Niederlande England Wetten sehen die Engländer mit einer Siegquote von @2.60 nach 90 Minuten leicht vorne. Ein niederländischer Sieg bringt das 2,9-fache des Einsatzes, während ein Unentschieden und damit eine Verlängerung eine Quote von @3.10 bringt.