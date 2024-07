Fans: „Hoffentlich wirft die Schweiz England aus dem Turnier“

Vor dem Viertelfinalduell zwischen England und der Schweiz diskutierten die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum über die Chancen der Schweizer. Auch...

Vor dem Viertelfinalduell zwischen England und der Schweiz diskutierten die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum über die Chancen der Schweizer. Auch Schweizer User haben sich an der Diskussion beteiligt. Wir haben die Erwartungen zusammengefasst.

goleador2000: „Hoffentlich das letzte Spiel des Oberdodls auf der englischen Betreuerbank.“

forvert: „Die Schweiz macht definitiv Bock bei dieser EM. Die Gegner sind vom Namen her zwar ordentliche Brocken, aber weder die Italiener noch die Engländer sind heuer ein ernstzunehmender Konkurrent. Von daher hat die Schweiz eigentlich eine großartige Auslosung erwischt, auch wenn es am ersten Blick ganz anders gewirkt hat.“

Heffridge: „Nach den bisherigen Auftritten bei der Euro sind die Schweizer da klarer Favorit auf das Halbfinale.“

Grauer Prophet: „Glaube doch, dass England sich hier weiter müht.“

Marlfox: „England mit einer solchen Fadesse hätte erst gar nicht aus der Gruppe rauskommen dürfen. No Bellingham no chance. Zeit, dass die Schweizer diesen Fehler korrigieren.“

Grüner-Wiener: „Da Österreich jetzt raus ist, heißt es Daumen drücken für die Engländer. Warum? Weil ich die Euphorie die in diesem Land entsteht einfach liebe und weil es der erste Titel seit 1966 wäre.“

swisspower: „Natürlich ist die individuelle Klasse von England deutlich über unsere zu stellen. Aber da fehlt der Drive, die Leidenschaft, der Zusammenhalt. Scheinbar wollen sie mit einer Viererkette gegen uns spielen. Das System liegt uns, aber so einfach wie gegen die Italiener wird es natürlich nicht werden. Das Gute an England ist, dass sie sich in entscheidenden Momenten anschütten. Bei einem Elfmeterschießen wäre ich also optimistisch. Für mich ist das irgendwie ein 50/50-Ding. Aber vielleicht bin ich vom Italien-Spiel noch etwas zu sehr geflasht.“

el-capitane: „Die Schweiz wird nie klarer Favorit gegen England sein. Egal wie die im Sand sind.“

basilese: „Rein von den bisherigen Spielen her müssten wir gewinnen. Wir haben ein Team wie noch nie. Also wirklich eine Mannschaft mit einem enormen Teamspirit – angetrieben von einem unglaublichen Granit Xhaka! Aber England liegt uns als Nationalmannschaft eigentlich nicht so. Wir haben irgendwie immer schlecht gegen die ausgesehen. Deshalb weiß ich noch nicht was ich denken soll. Ein Weiterkommen ins Halbfinale wäre unglaublich – und auch ein fairer Lohn für eine goldene Generation um die U17-Weltmeister Xhaka und Rodriguez.“

quaiz: „England gehört weg aus diesem Turnier. Die unnötige Brunzerei und der Antifußball ist nicht anzusehen. Ganz klar muss da die Schweiz weiterkommen. Am besten mit einem souveränen 3:0.“

Löwenherz: „Die Engländer haben die teils unhöflichsten Fans der EM, von ihrer Spielweise bekommt man beim Zuschauen schon Diabetes und ihre Premier League ist der Inbegriff von Wettbewerbsverzerrung. Raus mit ihnen. Wenn die Eidgenossen ihr diszipliniertes Pressingspiel fortführen und ihre Außenbahnen weiterhin offensiv glänzen, sehe ich hier sehr sehr gute Chancen für einen Einzug ins Halbfinale. Ich würde es Yakin und seinem Team von Herzen gönnen. Auch die Fans bisher 1A für so ein kleines Land.“

Hiasl99: „Wirklich gönnen kann ich’s den Engländern nicht. Aber ich weiß, dass mich ein Halbfinaleinzug der Schweiz schon nerven würde. Nationencup im Skifahren und dann Semfinale… das wäre zu viel des Guten.“

