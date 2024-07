Fans nach EM-Aus: „Österreichischer kann man nicht ausscheiden“

Die 1:2-Niederlage gegen die Türkei traf die Fans der österreichischen Nationalmannschaft mitten ins Herz. Wir haben die Reaktionen der Fans im Austrian Soccer Board,...

dafLo: „Die Türken haben es nicht verdient, weil sie einfach schlecht sind. Aber wir haben es noch weniger verdient, weil wir gegen 90 Minuten mauern kein Mittel gefunden haben und – so ehrlich muss man sein – harmlos und ideenlos waren.“

maxglan: „Österreichischer kann man nicht verlieren.“

Der Athletiker: „Tja so ist der Fußball. Die Chancen die du nicht machst.“

Braveheart-FAK: „Gegen einen sehr sehr biederen Gegner durch zwei Standards verloren. Allerdings halt auch – wie erwartet – im eigenen Ballbesitz gegen einen tiefstehenden Gegner zu schlecht.“

Auron1902: „Was halt komplett gefehlt hat, ist einer, der vorne den letzten Pass spielen kann, also so einer wie der Stöger.“

grubi87: „Leider wie immer – zurück zur Realität. Gegen einen unglaublich schwachen und limitierten Gegner ausgeschieden. Zuerst gegen Großmächte aufgezeigt, dann gegen so ein Team versagt.“

lovehateheRo: „Da braucht auch kein Mensch irgendwas von einer „trotzdem tollen EM von uns“ daherreden, wenn man so dumm und beschissen ausscheidet. Absolute Enttäuschung.“

Danilo Kunhar: „Baumgartner tut mir leid. Dem kann ich einfach keinen Vorwurf machen. Gibt immer alles. Hat nicht sollen sein, schade.“

Heffridge: „Gut, die Türken haben heute eh alles Glück der Welt aufgebraucht. Die Holländer werden mit denen Schlittenfahren…“

Feanor1990: „Unfassbar bitter, wie waren klar überlegen aber das Glück hat gefehlt. Ich hoffe das hinterlässt keine Wunden, aber denke nicht. Für die WM-Quali sind wir gut aufgestellt.“

LiamG: „Bin einfach nur angefressen. Trotzdem Danke an die Mannschaft. Waren leiwande Spiele. Mein Beileid an alle die jetzt die Huperei ertragen müssen.“

issoisso: „Was für eine Scheiße. Ineffizienten und leider viermal eine Ecke in den Fünfer brandgefährlich. Keine Ahnung wieso wir da so überrumpelt wurden. Super erkannt von Montella…“

b3n0$: „Viel typischer rausfliegen geht nicht. Im Vorfeld favorisiert, dann mit Spielbeginn 0:1 hinten (so wie ’08 gegen Kroatien) und den Rest haben wir alle schon so oft erlebt, dass man es gar nicht ansprechen braucht.“

OnlyRBS: „Arnautovic wurde leider seinem Ruf aus Italien gerecht. In wichtigen Spielen nicht vorhanden und nicht effektiv. Wahnsinn, tut das weh.“

Leaving Las Vegas: „Internationale guter Tormann und Stürmer. Sowas bräuchten wir. Wir haben hinten und vorne nichts wirklich Gutes. Schade.“

Groovee: „Hauptsache eine Woche lang alles groß reden und zig mal das 6:1 erwähnen. Die erste Halbzeit war gar nix. Die Türken haben außer einem Eckballtor und einem Fast-Eigentor nix gezeigt aber wir waren einfach zu dumm heute. Gegen diese Türken ausscheiden ist doppelt bitter. Warum ein Arnautovic 90 Minuten durch „spielt“ und noch dazu Kapitän ist werd ich einfach nie verstehen.“

lovehateheRo: „Rangnick muss man auf jeden Fall auch kritisieren. Wir haben das ganze Spiel zu 10. gespielt, und der lässt Arnautovic trotzdem das ganze Spiel oben, das ist ja ein Wahnsinn.“

Pirius: „Super Leistung des Nationalteams. Die Türken waren maximal gefordert und haben eigentlich nicht ganz verdient gewonnen. Die mussten alles geben um das Abwehrbollwerk aufrecht zu erhalten. Auch eine Leistung aber auch glücklich.“

Vöslauer: „Bin stolz auf die Burschen! Jeder Einzelne, selbst Arni, kann 2026 noch eine Rolle spielen! Ich hadere mit dem Schicksal, weil’s unverdient war… weil’s so beschissen begonnen hat… aber ich kenne diesen Sport. Das gehört dazu.“

zahi: „Das war ein echter Selbstfaller heute. 2 deppate Tore kriegen, eine Halbzeit mit Beistrich in der Hose, geht sich halt ned aus, wenn man in letzter Sekunde auch noch Pech hat. Aber so weit hätte es nie kommen dürfen… Trotzdem eine gute EM, aber halt wieder kein 1/4-Finale…“

jaytee: „Unverdienter Sieg des mit Abstand schwächsten Viertelfinalisten der EM.“

Adversus: „Klassisch verhaut, aber dennoch einen sehr guten Kampf geliefert, der dann am Schluss eigentlich mit dem Ausgleich belohnt hätte müssen, aber leider stark abgewehrt.“

schooontn: „Zweite Halbzeit war schon besser, trotz allem im Großen und Ganzen enttäuschend. Nie ein wirkliches Rezept gefunden, gefühlt 30 Sinnlos-Flanken mit denen die Verteidiger eine Freud hatten. Kann einem Pentz keinen großen Vorwurf machen, er ist leider nicht derjenige der da den Fünfer dominiert und alles wegräumen kann. Arnautovic heute leider sehr schwach, da ging absolut gar nix, bei jeder Aktion das Falsche gemacht und die Chance die er hatte auch noch vergeben. Spätestens in der 75. Minute musst ihn eigentlich rausnehmen, weil er da auch körperlich nicht mehr mithalten konnte. Fand die Türken jetzt nicht soooo schlecht wie sie hier gemacht werden, natürlich vom Spielverlauf und den Standards profitiert und dann natürlich verteidigt und es über die Zeit gebracht, dass sie bei einem 2-0/2-1 kein großes Interesse mehr am Spiel hatten kann man ihnen nicht vorwerfen.“

scorponok: „Schade um diese Chance. Als Gruppensieger natürlich trotzdem eine gute EM. Leider war die Pause vor dem Achtelfinale zu lang und die Spieler haben angefangen Zöpfe zu flechten anstatt die Konzentration hoch zu halten. Bitter.“

LaDainian: „Auf den Sieg braucht man sich in der Türkei übrigens nichts einbilden. Was für eine Gurkentruppe.“

fuxxx: „Der Gruppensieg interessiert spätestens jetzt niemanden mehr. Schade, zumindest das Ausscheiden war noch richtig österreichisch…“

OoK_PS: „Am Ende zählen Ergebnisse. Ich bin komplett bedient. Da darf man einfach nicht so saudumm ausscheiden.“

DerFremde: „Mehr sind wir einfach nicht. Es fehlt an der individuellen Klasse, wenn es ernst wird. Hinten Pentz und die Innenverteidigung, die schlecht aussieht bei den immer und immer gleichen Ecken, vorne ein Arnautovic, der nichts zeigt usw. Vermutlich muss man anerkennen, dass das Team das Maximum rausgeholt hat.“

killver: „Dass wir keinen guten Stürmer haben hat uns dann doch am Ende leider wie vermutet das Genick gebrochen.“

Blackcactus: „Ecken mies verteidigt. Und vorne zu wenig aus den Chancen gemacht gegen mauernde Türken. Wir waren klar die bessere Mannschaft, die gewinnt halt manchmal im Fußball nicht.“

Lexaeus: „Es ist leider wirklich wieder so ein Österreich-Moment, wie er klassischer nicht sein könnte. Jeder andere Favorit hat sich noch *irgendwie* durchgewurschtelt. England mit dem Ausgleich in der allerletzten Minute der Nachspielzeit, Portugal im Elferschießen, Spanien nach dem anfänglichen Rückstand noch souverän. (Schweiz zähl ich mal nicht dazu – die waren ja eindeutig besser als Italien). Und wir sind wieder die einzigen Blöden und scheitern an der Favoritenrolle gegen einen unangenehmen, aber definitiv unterlegenen Gegner.“

Ceekey: „So schlecht wie die Türken waren, gehen sie gegen die Niederlande komplett baden. Vielen Dank an Marko Arnautovic für viele Jahre und über 100 Spiele, aber das muss es jetzt gewesen sein. Er hat mir in der EM am wenigsten gefallen. Kalajdzic muss schnell wieder fit werden.“

