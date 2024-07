Fans nach England-Aufstieg: „Was zur Hölle macht Southgate?“

Nach dem knappen Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei ließen die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, kein gutes Haar an der...

Nach dem knappen Sieg nach Verlängerung gegen die Slowakei ließen die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum, kein gutes Haar an der Leistung der Engländer und vor allem an ihrem Teamchef Gareth Southgate. Wir haben die Reaktionen nach dem Spiel zusammengefasst.

lovehateheRo: „England ist echt ein Phänomen. Mit so einem Spielverlauf, wo das Momentum komplett auf deren Seite ist, stellen sie sich stattdessen hinten rein und holen den Gegner wieder zurück ins Spiel. Wie kann man nur so ein beschissener Trainer sein?“

killver: „Jede andere Topnation gewinnt das easy mit 4-1 nach dem Turnaround, aber nicht Southgateball.“

polaris: „Der englische Verband wird den Klopp mit Geld zuscheißen, damit er sich den Teamchef-Job antut.“

blauweiss78: „Was für ein Brunzersieg… aber ja, sie haben gewonnen, das zählt im Sport.“

Phil96: „Sehr schade! Aber als bessere Mannschaft darf man sich nach der Führung einfach nicht so passiv reinstellen, wie das die Slowaken gemacht haben.“

schooontn: „Eigentlich ein Spiel, dass sich keinen Sieger verdient hat. Slowakei für mich auch kein sympathischer Außenseiter, dem man es gönnen würde, sondern schon auch eher eine recht biedere Truppe mit natürlich begrenzten Möglichkeiten. Soll jetzt aber kein Vorwurf sein. England einfach wieder irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was im Kopf vom Trainer vorgeht, aber der dürft wirklich zufrieden mit den bisherigen Leistungen sein, anders kann man es sich eigentlich nicht erklären, dass trotz unfassbar schlechter Spiele immer dieselben zehn Feldspieler starten und Wechsel auch nicht wirklich bzw. sehr spät genutzt werden. Jede andere „große“ Nation spielt nach dem 2-1 das ganze Locker runter und lässt die Slowaken gar nicht mehr zum Ball oder gar in Tornähe kommen, England steht mit acht Leuten im Sechzehner und mauert sich drüber. Kannst nicht erklären.“

wienerfußballfan: „Zum Spiel selbst: Man hat gesehen, dass die Slowakei kämpferisch mithalten konnte. Das war beeindruckend, jedoch war auch absehbar: Wenn England das Tor macht, ist’s vorbei. Dazu war die individuelle Klasse von England zu stark. Dass Foden nicht hinterm Ball blieb ist es zu verdanken das es so knapp wurde, Bellingham zwar wunderschön aber auch eben in letzter Sekunde.“

Batigol_7: „Der Southgate ist meiner Meinung nach ziemlich ahnungslos und spielt auf jeden Fall mit Foda in einer Liga. Allein was er mit Alexander-Arnold und Palmer aufführt ist ja unwürdig – ich sehe neben Liverpool-Spielen auch viele von Chelsea, weil die heuer immer sehr unterhaltsam, weil torreich waren – unglaublich, dass der Palmer die ersten zwei Spiele überhaupt nicht ran durfte und dann muss er sich da draussen am Flügel verstecken, wo sein Spiel nicht so greift. Lässt man den hinter Kane spielen, ist er um ein vielfaches effektiver und kaum zu verteidigen – da macht er sehr enge Haken und schießt aufs Tor und das im Normalfall sehr gut. Und dass es in ganz England keinen fitten Linksverteidiger geben soll, der das besser spielen sollte als der langsame Trippier mit dem falschen Fuß, kann mir niemand einreden. ist wirklich beschämend, wie die spielen und das ist freilich auf den Trainer zurück zu führen, wenn man mich fragt.“

Für die Engländer geht es im Viertelfinale nun gegen die Schweiz weiter, die zuvor Italien aus dem Turnier kegelte.