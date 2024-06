Das 2:1 der Portugiesen gegen beherzt kämpfende Tschechen ließ gestern wieder einmal die Wogen hochgehen. Grund war ein nicht geahndetes Foul an Doudera kurz...

Das 2:1 der Portugiesen gegen beherzt kämpfende Tschechen ließ gestern wieder einmal die Wogen hochgehen. Grund war ein nicht geahndetes Foul an Doudera kurz vor dem Siegtor der Portugiesen. Im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum entfachte das mal wieder eine Grundsatzdiskussion.

Auch der deutsche EM-Experte Bastian Schweinsteiger im ARD-Studio war durchaus schockiert, dass der Schiedsrichter das Foul nicht ahndete und die Tschechen damit um die Früchte ihrer Arbeit brachte. Er zog auch Parallelen zum Österreich-Spiel, als praktisch im Gegenzug zu Baumgartners großer Chance das Gegentor fiel, obwohl es Eckball für Österreich hätte geben müssen. Dann wäre der Treffer wohl nicht gefallen…

Die Fans im Austrian Soccer Board waren zwar über die guten Spiele des gestrigen EM-Tages entzückt, kritisierten aber einmal mehr die schwachen Schiedsrichter, den VAR und die fehlende Flexibilität des Systems.

Antirapidler: „Meiner Meinung nach soll jedes Team dreimal die Möglichkeit haben den VAR anzufordern, wenn man meint, dass was nicht geahndet wurde.“

dafLo: „Eine „neue Spielsituation“ war’s in erster Linie mal wegen der krassen Fehlentscheidung. Wenn das Foul der Tscheche macht, pfeift er es 20 von 20 mal.“

LaDainian: „Bei der EM haben es die kleinen gefühlt noch schwerer. Entscheidungen wie diese sind halt bitter, jucken aber niemanden, weil’s eh nur die kleinen trifft.“

Vöslauer: „Keinen Bock darauf ein Vierteljahrhundert zurückzuspulen um etwas zu finden… Das Problem war hier ein unfassbar schlechtes Schiedsrichterteam… sowas kannst in 4-5 Sekunden aufschlüsseln. Das muss auch das Ziel sein, kann man nur auf den Fortschritt der Technik hoffen.“

Christian2016: „Ich glaube, der VAR wird ein unschöner Kompromiss bleiben, bis irgendwann in 20-30 Jahren die ganzen Sensoren, Kameras und die Software so gut geworden sind, dass man keinen menschlichen Schiedsrichter am Feld mehr braucht, weil alles in Millisekunden automatisch entschieden wird. Das klingt vielleicht schlimm, würde aber einiges wieder so schön wie früher machen – Torjubel, neuer Spielstand, Spieler am Mittelkreis und dann plötzlich doch aberkanntes Tor ist der Stimmungskiller Nummer 1, und das kann man beim VAR nur durch die Flucht nach vorne reparieren.“

dafLo: „VAR braucht eine Reform. Wenn sowas passieren kann, können wir den VAR wieder abschaffen, weil nutzlos. Völlig nutzlos.“

polaris: „Mittlerweile brauchst gar nicht mehr jubeln nach einem Tor, weil der Schiri erst 5 Minuten lang deppert ins Kastel schauen muss, ob es eh ein regulär Treffer war. Dabei stehen eh schon 5 und mehr Schiris ums Feld herum. Da sind mir Fehlentscheidungen wesentlich lieber als der VAR-Unfug.“

maxglan: „Naja, man kann’s auch ein wenig übertreiben. Ja, das hätte ein Foul für Tschechien sein sollen, aber die Portugiesen haben einen Abstoß bekommen – nicht gerade die gefährlichste aller Standardsituationen. Irgendeine Grenze braucht’s, sonst fällt ein Tor und da werden gleich einmal die letzten 5 Minuten vor dem Treffer überprüft? Da würde man immer und überall was finden.“

revo: „Pfui UEFA. Tschechien beraubt. Alles für die Großen.“

fußboller: „Mir kommt vor, nachdem es keine großen Schiri-Kontroversen bei spielentscheidenden Szenen bei dieser EM gibt, wird jetzt über irgendwelche Sachen diskutiert die gar nicht im Zusammenhang mit Toren stehen. Gestern soll ein nicht gegebener Eckball Schuld an einem Gegentor auf der anderen Seite sein, heute ist es ein nicht gegebener Freistoß wo angeblich „im Gegenzug“ ein Tor gefallen ist wie hier geschrieben wurde. (In Wahrheit war eine halbminütige Verletzungsunterbrechung dazwischen). Das ist doch zu viel des Guten.“

little beckham: „Also sorry aber ganz abgesehen davon ob nachher ein Tor fällt oder nicht – das is ein ganz klares Foul, kein „kann man geben muss man aber nicht“. Wenn man das nicht gibt, sind wir beim Football oder Eishockey. Dass Tore daraus entstehen macht’s nur schlimmer und ist für die Schiris dann halt auch Pech, aber primär geht’s (zumindest mir) nicht um die Tore. Es ist einfach unverständlich, warum die angeblich besten Leute Europas Dinge falsch bewerten, die jeder Blinde aus dem dritten Rang richtig sieht. Ob danach ein Tor daraus fällt oder nicht ist unerheblich, aber natürlich machen es solche Fehler für die betroffene Mannschaft noch bitterer. “

papomilano: „Was auch dazukommt ist dieser offensichtliche Starbonus. Da können wir ein Lied davon singen, es wird jede 50:50 Entscheidung (teilweise nichtmal mehr das, wie wir feststellen mussten) für den Favoriten gegeben, nur weil sie Griezmann, Mbappe, Kroos oder Ronaldo heißen, das kann es nicht sein. Das ist für sich gesehen zwar keine schlimme Fehlentscheidung, in Summe lenken solche Entscheidungen aber ein Spiel in eine gewisse Richtung und dann kommt auch mal sowas raus wie bei uns gegen Frankreich oder eben gestern. Das gehört schleunigst abgestellt.“

