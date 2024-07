Fans: „Spanien gegen Deutschland wird wie ein vorweggenommenes Finale!“

Nach dem glatten 4:1-Sieg über Georgien trotz frühem Rückstand sind die Fans durchaus von der Abgebrühtheit und Spielstärke der Spanier entzückt. Vor dem Viertelfinalduell...

Nach dem glatten 4:1-Sieg über Georgien trotz frühem Rückstand sind die Fans durchaus von der Abgebrühtheit und Spielstärke der Spanier entzückt. Vor dem Viertelfinalduell gegen Deutschland haben sich die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum bereits festgelegt, dass der Weg zum Titel definitiv über die „Furia roja“ führt.

Pleassinger: „Deutschland wird gegen Spanien überhaupt kein Land sehen. Das wird eine klare Geschichte für die Iberer.“

SEGGA: „Am Abschluss muss er noch ein bisschen arbeiten, aber sonst ist dieser Yamal Bombe – und das mit 16…“

killver: „Spanien ist einfach eine Stufe über allen anderen Nationen. Gegen Deutschland wirklich schon ein fast frühes Finale.“

Analyst: „Die Georgier heute zu harmlos, die sind ja noch nicht einmal bei eigenen Kontern richtig rausgerückt. Wäre interessant zu sehen gewesen, wenn da ein Gegner mal ernst macht. Im Ansatz waren da jedenfalls sehr gute Gelegenheiten, die ein richtig guter Gegner natürlich anders nutzen kann. Eine Option könnten lange präzise Bälle direkt in die Spitze sein, mit denen das Pressing der Spanier überspielt wird. Deutschland hat die Spieler, die diese Bälle spielen können.“

Morpheno: „Spanien spielt mit Abstand den schönsten Fußball bei dieser EM, herrlich zum Zuschauen.“

Christian2016: „Die Spanier werden im Finale nur sehr schwer zu biegen sein, aber gegen Deutschland und Frankreich werden sie sich ziemlich aufreiben müssen.“

Patrax Jesus: „Spanien kann höchstens sich selbst in Verlegenheit bringen und selbst dann schießen sie vier Tore mit einem Morata im Sturm.“

Toni Polsters Erbe: „Es sind ja nicht nur die überragenden Außenspieler und Pedri/Rodri- sondern auch die Abwehr ist Weltklasse und der gesamte Defensivverbund. Sie haben bei der EM gegen Gegner gespielt, die andere Teams richtig unter Druck gesetzt haben, aber gegen Spanien haben sie Null ausrichten können. Die Spiele gegen Deutschland, Frankreich oder wer noch kommt werden genauso.“

Danilo Kunhar: „Wer diesen Fußball nicht geil findet, der hat halt eine Abneigung gegenüber Spanien, ansonsten ist das nicht nachvollziehbar. Selten so ein erfrischendes, geil aufspielendes europäisches Nationalteam gesehen. Da fällt mir auf die Schnelle nur Österreich ein.“

pkr1728: „Ich sage die Spanier verkacken gegen die Deutschen komplett. Die werden einen Konter nach dem andren Fahren und sich mehrere einfangen…“

lasso: „Kroos, in seinem möglichen letzten Tanz, Wirtz, Musiala gegen Rodri, den bisher überragenden Fabian, Yamal und Williams. Völlig egal wie dieses Spiel am Ende ausgeht, es treffen definitiv die besten Kicker bei diesem Turnier schon im Viertelfinale aufeinander. Das bedeutet mit Sicherheit nicht, dass immer die besten Kicker am Ende den Pokal in den Händen halten, aber geht es um Fußball, wie ich ihn verstehe und favorisiere, ist dieses Viertelfinale das vorweggenommene Finale. Meine Sympathien sind naturgemäß überdeutlich der spanischen Seite zuzuordnen. Daher ist meine Hoffnung, dass in so einem Spiel nicht auf den unverwüstlichen Nacho verzichtet wird. Ein Akteur der die aktuell beste und erfolgreichste Mannschaft dieses Planeten als Kapitän aufs Feld führt, darf in so einem Spiel einfach nicht fehlen.“

Eldoret: „Der Unterschied zwischen Spanien und Deutschland ist halt der, dass man bei Deutschland nur Musiala und Kross in den Griff bekommen muss. Bei den Spaniern sind das Williams, Yamal, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Cucurella, Carvajal….bin z.B. schon neugierig, wie sich ein defensiv doch eher ausbaufähiger Kimmich gegen einen Williams tut.“

phy: „Deutschland (aber halt mehr noch Frankreich und England) hat natürlich die Spieler, die den Spaniern weh tun können und es war echt nicht alles perfekt bei den Spaniern. Nur, zumindest meines Erachtens, sind sie die einzige der großen Mannschaften die bei der EM bisher wirklich geliefert hat – mit einem super Fußball.“

Homegrower: „Für mich sind solche Matches egal was Form und alles drumherum sagt 50/50, da müsste eine Mannschaft schon ordentlich im Eimer sein, so wie z.B. Italien dass ich mir ein 60/40 abringen ließe. Beide Mannschaften haben Qualität und Einzelspieler, die so ein Ding entscheidend beeinflussen können.“

Die Spanien Deutschland Wetten fürs Viertelfinale sehen den Gastgeber am 5. Juli erstmalig bei diesem Turnier als leichten Außenseiter. Ein Sieg der Spanier nach 90 Minuten bringt das 2,45-fache des Einsatzes, der der Deutschen das 2,90-fache.