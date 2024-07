Pressestimmen aus England und Spanien vor dem EM-Finale 2024

Wir wollen uns ansehen was die internationale Presse vor dem großen Finalspiel zwischen Spanien und England schreibt und die besten Schlagzeilen und Wortmeldungen für...

Wir wollen uns ansehen was die internationale Presse vor dem großen Finalspiel zwischen Spanien und England schreibt und die besten Schlagzeilen und Wortmeldungen für euch zusammenfassen.

Wir starten mit der Berichterstattung aus England

The Sun: Beide Mannschaften haben gute Ergebnisse erzielt, wobei Spanien wohl das beeindruckendere von beiden Teams ist. Die Männer von Luis de la Fuente sind die einzige Mannschaft, die dank aufregender neuer Stars wie Nico Williams und Lamine Yamal jedes einzelne ihrer Spiele gewonnen hat. Sie haben Giganten wie Italien, Deutschland und Frankreich aus dem Weg geräumt, wobei sich unbesungene Helden wie Marc Cucurella und Fabian Ruiz in den Vordergrund gespielt haben. Auf der anderen Seite hat sich England auf späte Treffer verlassen, um Mannschaften wie die Slowakei und die Niederlande zu besiegen. Gegen die Schweiz brauchten sie ein Elfmeterschießen, um zu gewinnen. Aber nachdem sie alle fünf Elfmeter verwandelt haben, werden die Engländer keine Angst davor haben, noch einmal ins Elfmeterschießen zu müssen.“

Express: „Gareth Southgate hat während der gesamten Euro 2024 nur wenige Wechsel vorgenommen und wird auch jetzt, nachdem England gegen die Niederlande seine beste Leistung des Sommers gezeigt hat, keine Änderungen vornehmen. Allerdings ist es an der Zeit, Luke Shaw für Kieran Trippier zu bringen, der nach seiner Rückkehr von einer Verletzung zweimal eingewechselt wurde. Spaniens 16-jähriger Sensationsstürmer Lamine Yamal ist ein starker Anwärter auf den Titel des Spielers des Turniers, und Shaw ist am besten geeignet, seine Gefahr zu bannen. Mit dieser Änderung wird Southgate am Sonntag mit seiner stärksten Mannschaft ins Finale gehen.“

Mirror: „England hat ein bemerkenswertes Händchen für dramatische Siege in letzter Sekunde, wie beim Comeback gegen die Slowakei, dem Sieg im Elfmeterschießen gegen die Schweiz und dem dramatischen Sieg von Ollie Watkins in der 90. Minute gegen Holland. Für den Showdown mit Spanien müssen sie das Ganze noch einmal wiederholen, denn ihr Wunderkind Lamine Yamal, Rodri und Co. haben das Turnier mit Bravour gemeistert – und sie haben einen zusätzlichen Tag zur Erholung, da sie ihr Halbfinale 24 Stunden früher als England gewonnen haben.“

Dailystar: Gareth Southgate gibt zu, dass England die „perfekte“ Leistung bringen muss, um zum ersten Mal in der Geschichte König von Europa zu werden. Die Three Lions treffen am Wochenende im Finale der Euro 2024 auf Spanien und haben die Chance, sich als Fußballer unsterblich zu machen. Seit dem Gewinn der Weltmeisterschaft 1966 hat England keine Trophäe mehr gewonnen. Doch wenn Southgates Stars die lange Wartezeit beenden und auf fremdem Boden einen Pokal gewinnen können, werden alle zu Ikonen. Und er weiß, dass seine Three Lions die Leistung ihres Lebens abliefern müssen, um ihren Namen in der Geschichtsschreibung zu verankern.“

Sehen wir uns nun an was die Presse in Spanien schreibt

Marca: Rafael van der Vaart, ehemaliger Spieler von Real Madrid (2008 bis 2010) und Real Betis (2015 bis 2016), analysierte die englische Mannschaft, die die Niederlande im EM-Halbfinale ausschaltete, sehr hart. „England ist eine Scheißmannschaft„, sagte der 41-jährige Ex-Fußballer im niederländischen Fernsehsender „NOS“ über Spaniens Gegner im Finale der Euro 2024. Van der Vaart begründete sein Urteil, das von den britischen Medien schnell aufgegriffen wurde, mit der Taktik der Mannschaft von Gareth Southgate gegen die Niederlande: „Was für eine Scheißmannschaft sie sind. Nach und nach wollten sie gar nichts mehr machen. Sie haben Weltklassespieler auf dem Platz.“

ELMundo: „Er ist nicht alt genug, um ohne die Zustimmung seiner Eltern zu arbeiten, nicht alt genug, um Auto zu fahren und nicht alt genug, um zu wählen. Lamine Yamal hat gerade das vierte Jahr der Sekundarschule hinter sich gebracht und wurde im Alter von 16 Jahren und 362 Tagen zum Fußballstar, bevor er irgendetwas anderes tun konnte, eine Frühreife, die die der großen Legenden der Weltfußballgeschichte übertrifft. Weder Maradona, Cruyff oder Di Stéfano noch Pelé haben so früh bei einem großen Turnier brilliert wie der Spanier. Der Brasilianer Pelé kommt ihm am nächsten…“

20minutes: Wenn man ihn spielen sieht, muss man es mehr als einmal wiederholen, um es zu glauben: Lamine Yamal ist erst 16 Jahre alt. Nur zwei Tage vor seinem 17. Geburtstag – er wird an diesem Samstag 17 – hat sich der junge Spanier nach seinen beeindruckenden Leistungen in Deutschland, die von einem unglaublichen Tor gegen Frankreich gekrönt wurden, das die Fußballwelt schockierte, zur Sensation der Europameisterschaft entwickelt. Lamine Yamal ist wahrscheinlich der beeindruckendste Durchbruch, den der spanische Fußball je erlebt hat. Nicht einmal frühreife Talente wie Raúl González oder Iker Casillas hatten in seinem Alter einen solchen Einfluss. Ebenso wenig wie Leo Messi, ein weiteres Produkt von La Masia, der mit 16 Jahren seine ersten Schritte bei Barça machte und wie ein Weltstar aussah, aber noch nicht das Trikot der Albiceleste getragen hatte.“

Das waren die Pressestimmen aus England und Spanien! Wir wünschen unseren Lesern ein spannendes EM-Finale!