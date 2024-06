Rapid-Spieler Bolla bei 3:0-Sieg Ungarns an allen Toren beteiligt

Die ungarische Nationalmannschaft bestritt ihre gestrige Generalprobe mit einem 3:0-Sieg über Israel stark. An allen drei Treffern beteiligt: Neo-Rapidler Bendegúz Bolla, der als rechter...

Die ungarische Nationalmannschaft bestritt ihre gestrige Generalprobe mit einem 3:0-Sieg über Israel stark. An allen drei Treffern beteiligt: Neo-Rapidler Bendegúz Bolla, der als rechter Flügelverteidiger durchspielte.

Bei den Ungarn, die in einem 3-4-2-1 aufliefen, hatten gleich sechs von elf Startern direkten oder peripheren Österreich-Bezug. Szoboszlai und Gulácsi spielten einst in Salzburg, Doppeltorschütze Barnabas Varga spielte in jungen Jahren für Mattersburg, Szalai und Kerkez kickten im Nachwuchs für Rapid und Bendegúz Bolla wechselte erst vor wenigen Tagen nach Hütteldorf.

Die Ungarn machten im Test gegen schwache Israelis, bei denen unter anderem die Ex-Wolfsberger Tai Baribo und Eliel Peretz zum Einsatz kamen, schon in den ersten 22 Minuten alles klar, führten hier komfortabel mit 3:0.

Rapid-Spieler Bolla an allen Toren beteiligt

Besonders auffällig war neben Doppelpacker Varga auch der neue Rapid-Rechtsverteidiger Bolla, der einen Assist und zwei Assist-Assists beisteuerte und somit bei allen Toren der Ungarn seine Füße im Spiel hatte. Zunächst leitete er das 1:0 mit einem Pass auf Assistgeber Varga ein, danach bereitete er das 2:0 selbst vor und leitete schließlich auch das 3:0 über die sehr aktive rechte Seite der Ungarn ein.

Der Rechtsverteidiger war einer der stärksten Ungarn, wies in diesem Länderspiel hervorragende Werte auf, kam etwa bei 50 Pässen auf eine 96%ige Genauigkeit, brachte all seine Flanken an, gewann die Hälfte seiner Zweikämpfe. Bolla spielte durch und hat nach dieser starken Generalprobe beste Chancen, auch beim Turnier zu den Startern der Ungarn zu zählen.

Ungarn mit mehreren Schreckmomenten

Für die Ungarn war die erfolgreiche Generalprobe aber möglicherweise ein Pyrrhussieg. Gleich drei ausgesprochen wichtige Spieler mussten angeschlagen ausgewechselt werden. In der zweiten Halbzeit musste mit Dominik Szoboszlai der Kapitän und Star des Teams ausgewechselt werden – schon zur Halbzeit blieb Freiburgs Roland Sallai in der Kabine und bereits in der ersten Halbzeit musste mit Barnsleys Callum Styles ein wichtiger Kämpfer fürs defensive Mittelfeld verletzungsbedingt runter.

Die Ungarn starten am kommenden Samstag gegen die Schweiz in die UEFA EURO 2024.