UEFA EURO 2024: Diese Spieler fallen in der Österreich-Gruppe verletzt aus!

Vor Beginn der Europameisterschaft sehen wir uns Gruppe für Gruppe an, welche Spieler aufgrund von Verletzungen nicht nach Deutschland reisen werden. Wir beginnen unsere sechsteilige Serie mit der Österreich-Gruppe.

Klar: Die österreichischen Ausfälle sind hierzulande bestens bekannt. Der namhafteste Ausfall betrifft natürlich David Alaba, der nach seinem Kreuzbandriss nun bereits zweimal am Knie operiert wurde. Ebenfalls ausfallen wird Xaver Schlager, der sich dieselbe Verletzung zuzog. Auch Salzburg-Keeper Alexander Schlager muss für die EM passen – auch der 28-Jährige wurde am Knie operiert. Bereits länger steht fest, dass Sasa Kalajdzic für die EURO kein Thema sein wird. Der Angreifer laboriert mittlerweile an seinem dritten Kreuzbandriss.

Das gestrige Freundschaftsspiel gegen Serbien brachte aber auch positive Nachrichten mit sich: Etwa, dass Kevin Dansos Adduktorenbeschwerden überwunden sind und vor allem auch Philipp Lienhart, der lange wegen Leisten- und Knieverletzungen ausfiel, wieder voll fit zu sein scheint. Ein beherzter Sprint in der zweiten Hälfte zeichnete ein durchaus vielversprechendes Bild von Lienharts Fitness.

Französische Personalprobleme in der Defensive

Österreichs erster Gruppengegner Frankreich hat seine Personalprobleme vor allem in der Defensive. Der möglicherweise schmerzhafteste Ausfall betrifft die Linksverteidigerposition: Der 28-jährige Lucas Hernández kuriert derzeit seinen bereits zweiten Kreuzbandriss aus. Aber auch für die Innenverteidigung fallen den Franzosen einige Alternativen weg – so etwa Chelsea-Innenverteidiger Wesley Fofana (Kreuzbandriss), der allerdings erst ein Länderspiel absolvierte, oder PSG-Eigenbauspieler Presnel Kimpembe, der an einem Achillessehnenanriss laboriert.

Im defensiven Mittelfeld der Franzosen fehlt mit dem 24-jährigen Boubacar Kamara ein Spieler, der eine starke Saison mit Aston Villa absolvierte. Und auch Bayern-Flügelspieler Kingsley Coman ist weiterhin angeschlagen, leidet bereits das gesamte Frühjahr unter Adduktorenproblemen, die nur schwer in den Griff zu bekommen waren. Zwischenzeitlich spielte er immer wieder, fiel dann aber doch erneut aus. Allerdings ist Coman im Kader und soll für die EM doch noch fit werden.

De Jong wird fit, Botman-Ausfall schmerzt

Bei den Niederlanden war der größte Wackelkandidat zuletzt Barcelona-Star Frenkie de Jong, der sich bereits im März eine hartnäckige Knöchelverletzung zuzog. Der 27-Jährige steht allerdings im Kader der Elftal und sollte bis zum Turnier fit werden – wenngleich nicht hundertprozentig im Spielrhythmus.

Sicher ausfallen wird hingegen Newcastle-Innenverteidiger Sven Botman, der am Kreuzband operiert wurde und somit auf sein Oranje-Debüt warten muss. Bisher kam der mittlerweile 24-Jährige nur in der U21 zum Einsatz. Mit Tyrell Malacia von Manchester United fehlt eine Alternative für linke Abwehrseite aufgrund einer Knieverletzung – dasselbe Problem hat Feyenoord-Shootingstar Quilindschy Hartman, der ebenfalls eine Option für die Linksverteidigerposition wäre.

Der routinierte Mittelfeldspieler Marten de Roon von Atalanta hat Probleme mit dem Beinbeugermuskel und wird ebenfalls nicht zur EM fahren. PSV-Dribbler Noa Lang fehlt bereits seit fast einem halben Jahr wegen einer Oberschenkelverletzung und wird ebenso zu Hause bleiben wie der treffsichere Mittelstürmer Vincent Janssen von Royal Antwerpen.

Polen hat alle Stammkräfte an Bord

Kaum Ausfälle gibt es hingegen bei den Polen: Dort wäre Schalke-Innenverteidiger Marcin Kaminski möglicherweise nicht einsatzbereit, der 32-Jährige wurde aber ohnehin nicht berücksichtigt. Rechtsverteidiger Robert Gumny vom FC Augsburg fehlt wegen eines Kreuzbandanrisses und bei Przemyslaw Placheta von Swansea City macht der Oberschenkel seit Anfang April nicht mit. Dies sind allerdings allesamt Kicker, die nicht zum Stamm der Mannschaft von Trainer Michal Probierz zählen würden.