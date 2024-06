UEFA EURO 2024: Diese Spieler fallen in Gruppe B verletzt aus

Vor Beginn der Europameisterschaft sehen wir uns Gruppe für Gruppe an, welche Spieler aufgrund von Verletzungen nicht nach Deutschland reisen werden. In diesem Artikel...

Vor Beginn der Europameisterschaft sehen wir uns Gruppe für Gruppe an, welche Spieler aufgrund von Verletzungen nicht nach Deutschland reisen werden. In diesem Artikel sehen wir uns die Ausfälle in „Supergruppe B“ an!

Albanien hätte es wahrlich einfacher erwischen können. Mit Spanien, Italien und Kroatien zogen die Albaner ein absolutes Hammerlos mit einigen der schwersten Gegner aus den jeweiligen Töpfen. Die Top-Nationen haben aber durchaus Verletzungssorgen.

Gavi-Ausfall nicht das einzige Problem Spaniens

Die Spanier nehmen den einen oder anderen noch angeschlagenen Spieler mit zum Turnier und spekulieren auf rechtzeitige Genesung. So zum Beispiel Jesús Navas vom FC Sevilla, der zuletzt Oberschenkelprobleme hatte und für den es sicher das letzte Turnier ist. Der 38-Jährige wird mit Jahresende seine Karriere beenden. Auch der Baske Martín Zubimendi und Leipzig-Legionär Dani Olmo werden wohl nach Deutschland mitfahren, obwohl zuletzt die Muskeln zwickten.

Einige schmerzliche Ausfälle sind bei den Spaniern aber fix. Allen voran wird der „Furia roja“ Barcelona-Jungstar Gavi abgehen, der nach seinem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit wird. Valencia-Kapitän José Gayà wird wegen einer Muskelverletzung ausfallen, Osasuna-Kapitän David García wird wegen einer Oberschenkelverletzung nicht rechtzeitig fit. Zudem muss Spanien mit Villarreals Yèremy Pino einen weiteren Jungstar vorgeben, der sich nicht rechtzeitig von seinem Kreuzbandriss erholen wird.

Kroatien kann aus dem Vollen schöpfen

Bei den Kroaten gibt es derzeit nur einen namhaften Ausfall: Kristijan Jakic, der in vergangenen Saison von Frankfurt an Augsburg verliehen war, fällt mit Achillessehnenproblemen aus. Damit fällt dem kroatischen Erfolgsteamchef Zlatko Dalic eine Option fürs defensive Mittelfeld weg. Mit Spielern wie Kovacic, Brozovic, Pasalic, Kapitän Modric und auch dem Salzburger Luka Sucic hat er allerdings mehr als genug „Alternativen“.

Zahlreiche Verletzte bei Italien

Schlimmer hat es die Italiener erwischt: Mit Roma-Linksverteidiger Leonardo Spinazzola fehlt einer der besten Spieler der letzten EM wegen Muskelproblemen. Atalantas Top-Innenverteidiger Giorgio Scalvini fehlt wegen eines Kreuzbandrisses, Inter-Routinier Francesco Acerbi hat Leistenprobleme und mit Tottenhams Shooting Star Destiny Udogie fehlt ein weiterer Linksverteidiger mit Oberschenkelproblemen. Somit fehlen den Italienern gleich vier hochkarätige Verteidiger.

Dem aber nicht genug: Nicolò Zaniolo, zuletzt von Galatasaray an Aston Villa verliehen, muss wegen eines Mittelfußbruchs passen und Sassuolo-Urgestein Domenico Berardi musste sich einer Achillessehnenoperation unterziehen und wird erst im Herbst wieder einsatzfähig sein. Hinzu kommt die weiterhin aufrechte Sperre von Mittelfeldspieler Sandro Tonali nach einem Wettskandal. Die gute Nachricht für die Italiener: Bei Inter-Topmann Nicolò Barella machte sich zwar Muskelermüdung breit, der 27-Jährige sollte aber rechtzeitig fit werden. Beim 0:0 im Test gegen die Türkei wurde er allerdings noch geschont.

Albanien will in Bestbesetzung überraschen

Und dann wäre da noch der krasse Außenseiter der Gruppe: Die Albaner mit dem brasilianischen Trainer Sylvinho können eigentlich nur überraschen und können für dieses Vorhaben weitgehend aus dem Vollen schöpfen. Einzig Lecce-Innenverteidiger Kastriot Dermaku wird mit einem Kreuzbandriss ausfallen – der 32-Jährige hätte aber vermutlich auch fit keine große Rolle mehr gespielt.